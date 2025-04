Co ma wspólnego kit pszczeli z przedmurzem miasta?

Kit pszczeli znany był już starożytnym Grekom. Wskazuje na to jego światowa nazwa „propolis”, która oznacza „przedmurze miasta”. Jej pochodzenie wynika stąd, że pszczoły budują czasem barierę propolisową tuż za otworem wejściowym do ula. Dzięki temu każdy jego mieszkaniec musi przejść przez propolis jak przez matę dezynfekcyjną.

Do czego służy pszczołom kit?

Kit pszczeli jest substancją, która wzmacnia konstrukcję ula, uszczelnia go i zabezpiecza przez rozwojem mikroorganizmów. Służy jako spoiwo przytwierdzające plaster do ścianek ramki oraz do naprawy wszelkich uszkodzeń ula. Kitem polerowane są też wnętrza komórek w plastrach, przed złożeniem jaj, miodu czy pierzgi. Kolejną funkcją jest mumifikacja uśmierconych jadem szkodników, które dostały się do ula i są zbyt duże, aby pszczoły mogły go usunąć.

Jak powstaje kit?

Źródłem propolisu są zbierane przez pszczoły smoliste i balsamiczne substancje z pączków roślin oraz żywica znajdująca się w szparach kory drzew. Dodatkowo pszczoły wzbogacają propolis balsamem pyłkowym wytwarzanym w wolu miodowym.

W niektórych tropikalnych krajach Południowej Ameryki miejscowe pszczoły mieszają kit z glebą i woskiem i tworzą tym samym tzw. geopropolis.

Co znajdziemy w propolisie?

Skład propolisu jest niezwykle złożony, a do dnia dzisiejszego poznano ponad 300 substancji, które go tworzą. Są to żywice (45-55%), z których najważniejszymi grupami są: flawonoidy, kwasy fenolowe i estry; woski i kwasy tłuszczowe (25-35%); olejki eteryczne (10%) pyłek (5%) zawierający 16 wolnych aminokwasów oraz inne substancje organiczne i mineralne (5%), a są to: 14 śladowych minerałów, ketony, laktony, chinony, steroidy, kwas benzoesowy, witaminy i cukry.

Jakie są zalety propolisu?

Uważa się, że niezwykła skuteczność działania propolisu stanowi sumę działań wszystkich składników mikrobiologicznie aktywnych.

Jak wiadomo bakterie potrafią szybko uodpornić się na większość antybiotyków, gdyż wytwarzają przeciwciała. Kolejne pokolenia bakterii stają się uodpornione i antybiotyk przestaje działać. Natomiast propolis jest całym zespołem synergicznie współdziałających związków chemicznych. Uniemożliwia to wytworzenie w ciągu jednego pokolenia bakterii tak olbrzymiej ilości przeciwciał, a więc możliwości uodpornienia się.

Jak pozyskać kit?

Kit pszczeli otrzymuje się przez oskrobanie miejsc styku ramek z ulem, samych ramek i innych elementów ula (beleczki odstępnikowe, powałki). Niektórzy pszczelarze zwiększają jego produkcję w taki sposób, że pozostawiają więcej szpar i pustych przestrzeni. Stosuje się też specjalne poławiacze kitu.

Marcin Kijak, Twoje-zdrowie.info

