Irydologia to nauka zajmująca się rozpoznawaniem chorób na podstawie wyglądu tęczówki oka. W trakcie nieinwazyjnych badań, zbliżonych do okulistycznych, irydolog może określić wrodzone predyspozycje do zapadania na niektóre choroby. Ocenia także, jak funkcjonuje układ nerwowy, odpornościowy oraz procesy przemiany materii.

Metoda ta szczególnie dobrze sprawdza się przy diagnozowaniu chorób przewlekłych, np. cukrzycy. Choć stosują ją głównie specjaliści medycyny niekonwencjonalnej, coraz częściej próbują w niej swoich sił lekarze medycyny "białej".



Kartografia pod powiekami

Zadajesz sobie pytanie: po co mi specjaliści, żmudne i drogie badania, po co skomplikowana aparatura, skoro wszystko można po prostu wyczytać z oczu? Irydologia to tylko rodzaj badań wstępnych. Mają one wskazać Ci lekarza, u którego powinnaś się leczyć dalej. Inne pytanie, które pewnie sobie zadajesz: dlaczego właśnie oczy tak doskonale odzwierciedlają stan mojego zdrowia? Odpowiedź jest prosta: oczy, a przede wszystkim ich barwna część, czyli tęczówka, jest za pośrednictwem nerwów połączona z innymi organami ciała. Impulsy bioelektryczne, płynące z chorego narządu, zostają szybko przekazane do zakończeń nerwowych umiejscowionych w tęczówce. To prowadzi do różnych przebarwień i zagłębień w części tęczówki odpowiadającej choremu organowi.

Irydolodzy stworzyli specjalne mapy oka. Zaznaczyli na nich obszary odpowiadające konkretnym częściom naszego ciała. Pierwsza mapa irydologiczna została opracowana przez budapeszteńskiego lekarza Ignacego von Peczely w 1881 roku. Oznaczył na niej obszary odpowiadające sercu, płucom, śledzionie, a także nogom i rękom. Z czasem opracowania topograficzne tęczówki stały się dokładniejsze. Nowoczesne schematy są tak precyzyjne, że można je wpisywać w programy komputerowe i wykorzystywać w elektronicznym badaniu irydologicznym.

Tęcza znaków

O Twojej odporności na choroby i w ogóle o Twoim zdrowiu świadczy przede wszystkim spoistość i jednolitość powierzchni tęczówki. Irydolog określa to na podstawie czterostopniowej skali: od typu pierwszego, charakteryzującego się budową zwartą, po typ czwarty, ze znacznym rozluźnieniem beleczek tęczówkowych, czyli widocznych, promieniście ułożonych kreseczek, które sama zobaczysz w lusterku.

Niebieskookie alergiczki

Podobnie jak w przypadku koloru skóry odcień tęczówki uzależniony jest od ilości zawartej w niej melaniny, czyli barwnika, który jest jednym z elementów bariery ochronnej. W oczach błękitnych, szarych, niebieskich, jasnozielonych zawartość tego barwnika jest niewielka. Wraz ze wzrostem jego ilości oczy stają się coraz ciemniejsze. Są trzy podstawowe odcienie tęczówki: niebieski, brązowy i szary (mieszany). Pozostałe kolory są ich pochodnymi. Barwa oczu jest związana z budową tęczówki i z konstytucją organizmu. Kolor informuje o wrodzonych skłonnościach do pewnych schorzeń.

Niebieski często wiąże się z większą predyspozycją do chorób układu oddechowego, schorzeń reumatycznych i alergicznych.

Ludzie z szarymi oczami mogą mieć skłonności do schorzeń bakteryjnych skóry (m.in. czyrakowatość, trądzik).

Natomiast osoby z ciemnymi oczami częściej mają problemy z wątrobą, nerkami i układem pokarmowym.

Co widać w okolicy

O stanie zdrowia informuje nie tylko tęczówka, ale także wygląd innych części oka.

- Zaczerwienienie spojówek może być symptomem infekcji lub początków choroby reumatycznej.

- Popękane naczynka krwionośne to często objaw nadciśnienia, a większe obszary popękanych naczynek, czasem plamki krwi, to sygnał artretyzmu.

- Owalne zniekształcenie źrenicy wskazuje na zmiany zwyrodnieniowe w odcinku szyjnym kręgosłupa.

- Spuchnięte powieki świadczą o zaburzeniach układu wydalniczego, ze szczególnym wskazaniem na nerki. Opuchnięta górna powieka może oznaczać początek kłopotów z woreczkiem żółciowym.

Hanna Miłkowska

Konsultacja: lek. med. Izabela Borowiecka specjalista chorób wewnętrznych, irydolog