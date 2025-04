Jest kilkadziesiąt rodzajów masażu, które mają za zadanie relaksować, leczyć, pobudzać, zmniejszać obrzęki i kontuzje lub przygotowywać do aktywności fizycznej. Ogólnie rzecz ujmując, masaż jest to technika ruchów uciskających tkanki wykonywanych z odpowiednią siłą i w określonym tempie zgodnie z przebiegiem różnych struktur, w tym mięśni. Niestety nie każdy może korzystać bezpiecznie z dobrodziejstw masażu. Istnieje szereg przeciwwskazań, o których warto wiedzieć, by sobie nie zaszkodzić.

Główne przeciwwskazania do masażu

Do podstawowych stanów będących przeciwwskazaniem do masażu należą:

wszystkie stany z podwyższoną temperaturą,

choroby skóry, rany, pęcherze i świeże blizny, grzybica, opryszczka,

nadciśnienie tętnicze,

ostre stany zapalne: stawów, ścięgien i mięśni, reumatoidalne zapalenie stawów w okresie zaostrzenia, świeże urazy, infekcje bakteryjne,

zapalenie żył,

zakrzepica żył,

żylaki,

świeże krwiaki wewnątrzmięśniowe w początkowym okresie leczenia,

zaawansowana osteoporoza i łamliwość kości,

brak zalecenia lekarskiego w przypadku masażu leczniczego.

Inne przeciwwskazania do masażu

Przeciwwskazania do masażu mogą być inne w zależności od stosowanej techniki oraz od tego, w obrębie jakich części ciała jest wykonywany. Np. u osób z chorobami tarczycy odradzany jest masaż w obrębie głowy, osoby z chorobami zapalnymi w jamie brzusznej powinny zrezygnować z masażu w tym obszarze. Z chorób i stanów, które stanowią przeciwwskazanie do masażu, należy więc wymienić również:

chorobę wrzodową z tendencją do krwawienia z wrzodu,

kamicę żółciową i nerkową oraz stany zapalne dróg żółciowych,

stany zapalne jelit – choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, rzekomobłoniaste zapalenie jelita,

obecność przepuklin,

zapalenie trzustki,

wirusowe zapalenie wątroby,

zapalenie wyrostka robaczkowego,

zapalenie otrzewnej,

schorzenia o podłożu pasożytniczym,

choroby nowotworowe bez względu na złośliwość (wyjątkiem jest masaż ze wskazań lekarskich w leczeniu paliatywnym),

choroby zakaźne,

nieleczone wady serca,

stan po przebytym zawale serca (2 tygodnie),

zaawansowana miażdżyca naczyń,

świeże stany zapalne zastawek i serca,

dusznicę bolesną w czasie napadu,

zakrzepowe zapalenie żył (do 6 miesięcy po stanie zapalnym),

gruźlicę nerek,

nerczycę,

ostre zapalenie pęcherza moczowego,

ostre zapalenie moczowodu,

odmiedniczkowe zapalenie nerek,

podejrzenie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych,

stwierdzone krwiaki, tętniaki,

chorobę Parkinsona,

epilepsję (zależy od stanu chorobowego),

ostre stany zapalne nerwów obwodowych.

Przeciwwskazania do masażu a ciąża i miesiączka

Ciąża oraz miesiączka nie są bezwzględnymi przeciwwskazaniami do masażu, jednak wymagają ostrożnego podejścia i szerokiej wiedzy fizjoterapeuty.

W czasie ciąży masaż powinien mieć funkcję kojącą i odprężającą, należy unikać punktów odruchowych, które mogą wywoływać poród (wewnętrzna kostka i noga), głębokiego masażu brzucha przez całą ciążę i 3 miesiące po porodzie. Gdy w wywiadzie stwierdzono poronienia, masaż jest odradzany w I trymestrze ciąży. W II i II trymestrze istotne jest odpowiednie ułożenie ciała, najlepiej na boku lub w siadzie z oparciem o krzesło, a nigdy na plecach.

Również w czasie menstruacji masaż nie jest całkowicie zabroniony. Jednak należy pamiętać, że niektóre zabiegi mogą prowadzić do nasilenia krwawień i dolegliwości bólowych.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 03.11.2010.

