Miód – właściwości antybakteryjne

Miód oprócz wyjątkowego smaku posiada także całą gamę mikroelementów (w tym: potas, chlor, fosfor, magnez, wapń, żelazo, kobalt, mangan) oraz witamin (A, B 1 , B 2 , B 6 , B 12 , C, kwas foliowy, pantotenowy, biotynę), dzięki którym ma szerokie zastosowanie w medycynie i lecznictwie.

"Miód ma właściwości antyseptyczne i antybakteryjne, istotne dla organizmu człowieka. Przykładem tego jest Inhibina, którą zawierają miody spadziowe oraz gryczane" – podkreśla Agnieszka Pawłowska-Wypych, biotechnolog, Dyrektor ds. Nauki i Rozwoju firmy, opracowującej formułę suplementów diety i dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, dostosowanych do różnych potrzeb i grup konsumentów.

Inhibina to silnie bakteriobójcza substancja, zwalczająca m.in.:

ziarniaki Gram-dodatnie, takie jak gronkowce, paciorkowce czy pałeczki Gram-ujemne,

laseczki wąglika,

prątki gruźlicy,

prątki rzęsistka pochwowego,

chorobotwórcze grzyby drożdżoidalne z rodzaju Candida.

Dodatkowo miód dzięki zawartości acetylocholiny wzmacnia wydolność serca mięśniowego a rozcieńczony i podany na zimno, działa przeciwbiegunkowo. Bardziej stężony i lekko podgrzany zwalcza zaparcia i poprawia trawienie.

Lecznicze właściwości miodu

działa odkażająco oraz przyspiesza gojenie się ran,

zmniejsza ryzyko powstania bliznowców,

leczy wrzody żołądka,

działa przeciwbiegunkowo,

obniża ciśnienie tętnicze krwi,

hamuje procesy miażdżycowe,

leczy schorzenia wątroby i dróg żółciowych,

koi nerwy, działa nasennie,

działa bakteriobójczo,

dzięki zawartości glukozy – pobudza do pracy mózg.

