Dziurawiec: na dobre trawienie

Właściwości. Działa rozkurczowo i moczopędnie, pobudza wydzielanie żółci i soków trawiennych.

Stosowanie. 2–3 razy dziennie pij po pół szklanki naparu przed posiłkiem lub w trakcie.

Bonus! W aptece kupisz też alkoholowe wyciągi z dziurawca. Oprócz tego, że poprawiają trawienie, działają także przeciwdepresyjnie. Uwaga! Stosując dziurawiec, nie wolno się opalać, bo ziółko to zwiększa wrażliwość na promienie słońca i może powodować alergię. By uniknąć takich skutków, kurację należy przerwać co najmniej 2 tygodnie przed urlopem.