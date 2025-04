Przewlekłe zmęczenie jest poważnym problemem dzisiejszego społeczeństwa. Istnieją naukowe dowody, że przyczyną chronicznego zmęczenia może być wirus Epsteina-Barra, ale wielu moich pacjentów nie miało infekcji wirusowej, a mimo to występował u nich poważny zespół przewlekłego zmęczenia.

Pamiętam 46-letnią pacjentkę Marilyn, pracującą na wysokich stanowiskach menedżerskich w branży odzieżowej. Ciągłe podróże oraz finansowa odpowiedzialność w pracy wykańczały ją. Te stresujące sytuacje powodowały też napięcia w rodzinie, odbijając się na wzajemnych stosunkach z mężem i nastoletnimi dziećmi. Na szczęście była to kochająca się rodzina.

Rozpoznałem u Marilyn zespół chronicznego zmęczenia. Jak wielu jej rówieśników, Marilyn ciężko walczyła o sukces i teraz płaciła za to wysoką cenę własnym zdrowiem. Było jasne, że zbyt wiele czasu spędzała w delegacjach; trudno jej było wtedy znajdować dobre, pożywne posiłki, co podkopywało jej zdrowie.

Aby zwalczyć przewlekłe zmęczenie, zaleciłem Marilyn całościowy program jogicznej terapii żywieniowej. Jednak radość życia i witalność przywrócił jej przede wszystkim specjalny napój przeciw zmęczeniu "energia plus”. Jest on łatwy do przygotowania, ma wspaniały smak i szybko działa.

Już po kilku dniach Marilyn poczuła się znacznie lepiej. Rumieńce wróciły na policzki, a energia ją wręcz rozpierała. Teraz, kiedy tylko czuje się zmęczona, pije ten napój przez kilka dni, a wigor wraca oszałamiająco szybko.



Dieta

Dodatkowo zaleciłem Marilyn stosowanie przez tydzień diety z fasolki mung i ryżu. Od tego czasu przeszła na dietę jogicznej terapii żywieniowej, bogatą w warzywa, owoce, pełne ziarna i fasolę oraz źródło białka takie jak soja (zawierające mniej tłuszczu). Dwa razy w tygodniu spożywała również łososia.



Suplementy oraz specyficzne środki odżywcze:

Każda osoba cierpiąca na przewlekłe zmęczenie powinna przyjmować multiwitaminę i suplementy minerałowe oraz następujące środki odżywcze:

Witamina C: 3000 do 9000 mg dziennie w zależności od tolerancji. Witamina ta ma działanie antywirusowe oraz wzmacnia energię.

Koenzym Q10: 100 mg dziennie. Koenzym Q10 wzmacnia działanie układu odpornościowego.

Kwas alfa-liponowy: 100 mg dziennie. Kwas alfa-lioponowy pomaga komórkom metabolizować energię oraz działa jak potężny antyutleniacz.

DHEA: 25 do 100 mg dziennie. Wykazano, że DHEA zwiększa poziom energii oraz nastroju u ludzi z zespołem chronicznego zmęczenia. Tak jak w przypadku każdego innego hormonu, powinieneś przyjmować DHEA tylko pod kontrolą lekarza.

N–acetylocysteina (NAC): 250 mg dziennie. NAC jest silnym środkiem odtruwającym oraz działa przeciwko czynnikom, które upośledzają działanie układu immunologicznego.

German (pierwiastek, Ge): Chociaż reakcja na dawki różni się znacznie, przeciętna zgłaszana dawka to 500 mg podjęzykowo dwa razy dziennie. German jest antywirusowym środkiem odżywczym, który pobudza wytwarzanie w organizmie interferonu, naturalnego środka wzmacniającego układ odpornościowy. Współdziała z koenzymem Q10.

Zioła

Żeń-szeń: 150 mg dwa razy dziennie. Żeń-szeń eliminuje słabość i i dostarcza dodatkowej energii.

Miłorząb japoński: 120 mg rano. Miłorząb wzmacnia krążenie oraz funkcjonowanie mózgu.

Pij także, ile tylko zechcesz, herbaty jogina. Zawiera ona kardamon, imbir i goździki. Żeń-szeń, miłorząb japoński oraz herbata jogina odwracają skutki zmęczenia i dostarczają energii.

Napój energetyzujący

Przepis na 1 porcję

1/2 jabłka

1/4 kubka borówek amerykańskich

1 banan

1 kubek niesłodzonego soku ananasowego

1 łopatka sproszkowanego niemodyfikowanego genetycznie białka sojowego lub z serwatki

1/2 łopatki Longevity Green Drink lub analogicznego

Wymyj i osusz jabłko i borówki. Obierz banana ze skórki i umieść go w blenderze wraz z pozostałymi składnikami. Dobrze zmiksuj przed wypiciem. Świeże soki najlepiej wypijać w ciągu 2–3 godzin od przygotowania; należy je przechowywać w lodówce.

Banany są bogate w potas, ważny dla energii i funkcjonowania mięśni. Borówki zawierają antyutleniacze i są środkiem tonizującym mózg. Sok ananasowy przyczynia się do optymalnego trawienia. Sproszkowane białko dostarcza długotrwałego poziomu energii, a “zielony proszek” jest ważnym źródłem pierwiastków śladowych.

Przepis kulinarny

"Energia plus” wg jogicznej terapii żywieniowej

Przepis na 1 porcję

1/2 kubka czystej wody

1/2 lub 1 łyżeczkę sproszkowanej kurkumy

230 do 350 ml mleka lub jego zamiennika

3 do 5 daktyli

1 łyżka spożywczego oleju migdałowego

1 łyżeczka miodu (do smaku)

Wlej do garnka wodę i wsyp kurkumę. Gotuj tak długo, aż kurkuma będzie miała konsystencję pasty, gęstą i lepką, potem dodaj mleko. Dobrze wymieszaj i zagotuj. W tym czasie posiekaj 3 do 5 daktyli i dodaj je do mleka. Gotuj jeszcze przez 3 minuty, potem odstaw do schłodzenia na kilka minut.

W blenderze umieść olej migdałowy i miksturę mlecznodaktylową, dodaj miód i zmiksuj. Napój ten najlepiej wypić w ciągu 2–3 godzin od przygotowania; należy go przechowywać w lodówce.

Wersja dla kobiet: Razem z pozostałymi składnikami wmiksuj 8 obranych ze skórki migdałów. Migdały pomagają podtrzymać poziom wapnia, co wpływa na regularność cyklu miesiączkowego.

Wersja dla mężczyzn: Na samym początku dodaj do kurkumy szczyptę szafranu. Szafran pomaga podtrzymać potencję.

Pij raz dziennie: jako pierwszy posiłek rano lub przed pójściem spać wieczorem. Napój ten wzmacnia układ odpornościowy, jest też doskonałym źródłem białka i żelaza.

Dharma Singh Khalsa

Powyższy artykuł jest fragmentem książki dr. n. med. Dharmy Singha Khalsy "Żywność lekarstwem. Lecznicza książka kucharska.", która ukazała się nakładem wydawnictwa RAVI.