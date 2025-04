Zioła do użytku zewnętrznego możemy stosować w wielu różnych postaciach. Zależnie od rodzaju zioła zastosujemy odmienne techniki przygotowywania, aby wydobyć z nich substancje korzystne dla naszego organizmu. Do użytku zewnętrznego stosujemy formy takie jak: okłady, kompresy, maści, olejki, płyny do wcierania.

Okłady - jak je zrobić?

Okłady to nic innego jak miękka i wilgotna papka umieszczonych pomiędzy dwoma kawałkami gazy, którą przykładamy do naszego ciała. W celu sporządzenia papki stosujemy zioła suszone bądź świeże. Do ziół suszonych (najlepiej wcześniej sproszkowanych) dodajemy trochę gorącej wody i mieszamy do uzyskania pasty, którą łatwo rozprowadzić na gazie. Jeżeli używamy świeżych ziół (liści, łodyg lub korzeni), należy wcześniej dokładnie je zgnieść. Rozprowadzamy uzyskaną papkę na gazę, przykładamy do chorej części ciała, po czym całość owijamy bandażem i trzymamy to wszystko w cieple.

Okłady odmiękczające i przegrzewające robi się z np. liści prawoślazu, siemienia lnianego, korzenia żywokostu, nasion kozieradki, a nawet z kaszy owsianej, otrąb pszennych (papka z otrąb jest wskazana w celu złagodzenia zapalenia sutka) lub rozgotowanych i utartych ziemniaków. Na wrzodzianki i ropniaki znakomita jest papka z upieczonej lub ugotowanej cebuli. Z kolei liście kapusty pomagają na bóle artretyczne oraz podrażnione piersi.

Kompresy - na co pomagają?

Zioła do kompresów przygotowujemy tak, jak to ma miejsce w przypadku sporządzania naparów lub wywarów. Bierzemy bawełnianą lub lnianą ściereczkę i moczymy w gorącym naparze, lekko ją wyciskamy i kładziemy na około 5-20 minut na oczyszczoną twarz, szyję, na czoło w czasie bólów głowy. Kompresy pomagają również przy bólach menstruacyjnych, zapaleniu stawów, żylaków.

Do kompresów ziołowych nadaje się większość roślin leczniczych. Możemy zastosować np. kwiat rumianku, liście brzozy, ziarnopłon, skrzyp polny, kwiat arniki, dziurawiec, szałwię, tymianek, kwiat lipy, rozmaryn, kwiat róży, kwiat lawendy, krwawnik, nagietek, stokrotkę i inne.

Maści - jej zrobienie wymaga sporej wiedzy!

Sporządzanie maści jest nieco bardziej skomplikowane i wymaga znawstwa. Dawniej maści sporządzano z tłuszczy zwierzęcych. Obecnie stosuje się wazeliny oraz wosk parafinowy. Maści zawierające olej i tłuszcze pozbawione są wody, dlatego też nie łączą się ze skórą jak kremy, ale tworzą na skórze osobną warstwę.

Jakie są ogóle zasady przygotowania maści? Roztopić wazelinę lub wosk w naczyniu ustawionym nad gotującą się wodą, dodać zioła, podgrzewać przez około 2 godziny, do tego czasu, aż zioła staną się kruche. Następnie uzyskaną miksturę umieścić na ściereczce i wycisnąć ją przez ściereczkę. Tak przecedzoną gorącą miksturę wlać do słoja i pozostawić do stężenia.

Maści często stosowane są np. na odparzenia, zaczerwienienia, choroby alergiczne skóry.

Olejki - zrób to sam!

Olejki z ziół można przygotować poprzez zaparzanie ziół w czystych olejach warzywnych tj. słonecznikowy, migdałowy lub z oliwki. Zioła umieszczamy w szklanym słoju, zalewamy olejem i szczelnie zakręcamy. Tak przygotowany słój stawiamy w nasłonecznionym miejscu i codziennie nim potrzaskamy. W ten sposób olej będzie nasiąkał leczniczymi składnikami zawartymi w ziołach. Po około dwóch tygodniach przecedzamy olej i szczelnie zamknięty przechowujemy w ciemnym słoju.

Olejki można również dodać do miski z gorącą wodą w celu inhalacji, do odświeżaczy pomieszczeń lub do parówki na twarz. Z powodzeniem można je dodawać do oleju wykorzystywanego w kuchni do przygotowywania potraw.

Płyny do wcierania

Płyny do wcierania zawierają wyciągi z ziół na bazie olejowej lub alkoholowej albo mieszankę olejków ziołowych i alkoholowych nalewek ziołowych. Płyny tego rodzaju szybko wchłaniają się w skórę. Jako dodatek zawierają często różnego rodzaju olejki pobudzające lub pieprz turecki, które pobudzają krążenie podczas masażu.

Płyny do wcierania używane są do masażu relaksacyjnego lub w celu pobudzania mięśni i wiązadeł. Masaże tego typu służą także jako sposób na złagodzenie bólu związanego z zapaleniem lub uszkodzeniem niektórych części ciała.

