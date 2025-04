Przygotuj krem do twarzy

Wszyscy chcemy by nasza skóra była zawsze młoda i świeża. Aby spełnić to marzenie, musimy ją odpowiednio oczyszczać i odżywiać. W żadnym wypadku nie oznacza to nakładania na twarz grubej warstwy kremu wybranego z powodu ciekawej reklamy lub dobrej opinii znajomych i przyjaciół. Aby prawidłowo zadbać o skórę twarzy koniecznie musisz poznać odpowiedź na pytanie „Jaką mam cerę? Suchą, tłustą, normalną a może mieszaną?”. Dopiero wówczas możesz wybrać odpowiedni krem. Oferta gotowych kremów do twarzy jest bardzo szeroka. Wybór jest trudny. Coraz bardziej popularne są kosmetyki naturalne. Coraz częściej samodzielnie przygotowujemy kosmetyki. Dziś podpowiemy ci jak przygotować krem do twarzy.

Fot. Depositphotos



Krem nagietkowy do twarzy

Stosowany jest do pielęgnacji suchej, normalnej lub mieszanej cery.

Aby przygotować krem potrzebujesz:

świeże kwiaty nagietka

Nagietek regeneruje skórę.

olej słonecznikowy, sojowy lub z oliwek,

lanolinę

Lanolina to wosk chroniący wełnę owiec przed zamoczeniem. Jej skład jest podobny do warstwy lipidowej skóry. Lanolina to środek wygładzający i oczyszczający skórę. Możesz nabyć ją w aptece.

1 opakowanie kremu Nivea (niekoniecznie).

Przygotowanie:

0,5 szklanki oleju zagotuj. Do wrzącego oleju dodaj 2 garści kwiatów nagietka. Gotuj na małym ogniu około 1 minuty. Na koniec dodaj lanolinę (30 g) i ewentualnie krem Nivea. Całość dokładnie wymieszaj by wszystkie składniki się rozpuściły. Przykryj i odstaw do wystygnięcia. Kolejnego dnia zagrzej a następnie przecedź do przygotowanych pojemniczków. Do tego celu możesz użyć jałowej gazy. Pojemnikami mogą być małe słoiczki. Zamknij je szczelnie i wstaw do lodówki.

Czy wiesz, że…

Nagietek to tzw. barometr. Jeśli jego kwiatostany nie są rozwinięte o 7 rano oznacza to, że w tym dniu może padać deszcz.

Krem do twarzy z dodatkiem olejku migdałowego

Stosowany jest do pielęgnacji suchej cery.

Aby go przygotować potrzebujesz:

miód naturalny

Miód zawiera ryboflawinę i niacynę, które przyśpieszają regenerację skóry. Zaletą miodu jest utrzymywanie odpowiedniego nawilżenia skóry. Przeciwutleniacze zawarte w miodzie sprawiają, że opóźniony jest proces starzenia się skóry.

biały wosk pszczeli

Ma działanie natłuszczające i ochronne. Jednym z jego zadań jest ochrona skóry przed przesuszeniem.

olejek migdałowy lub czystą oliwkę

Zawiera tzw. witaminy młodości A i E, które poprawiają elastyczność skóry. Witaminy z grupy B zawarte w olejku migdałowym zapobiegają odwodnieniu komórek. Olejek migdałowy łagodzi podrażnienia skóry.

sok z cytryny

Powoduje znikanie plam starczych oraz piegów. Sok z cytryny działa antybakteryjnie i antyseptycznie. Oczyszcza i orzeźwia skórę.

wodę destylowaną

Możesz ją zastąpić wodą przegotowaną.

Przygotowanie:

Stop tłuszcze (10 g wosku i 50 g olejku). Następnie lekko ostudź. Dodaj 2 g miodu. Cały czas mieszając powoli dodawaj 20 g soku z cytryny i 7,5 ml wody. Krem powinien mieć konsystencję miękkiego masła. Jeśli jest inaczej dodaj niewielką ilość wody. Przed dodaniem wody możesz rozpuścić w niej 3 g boraksu. Substancja ta ochroni krem przed zepsuciem.

Krem do twarzy z dodatkiem olejku tymiankowego

Stosowany jest do pielęgnacji suchej cery.

Aby przygotować krem potrzebujesz:

eucerynę

Powoduje, że krem ma właściwości ochraniające, zmiękczające i nawilżające. Powstaje poprzez stopienie wazeliny z alkoholami, które powstały z niezmydlającej się frakcji alkoholowej lanoliny.

lanolinę,

oliwę z oliwek,

olejek tymiankowy

Wykazuje działanie przeciwzapalne, ściągające i przeciwbakteryjne.

kapsułkę witaminy A,

wodę destylowaną lub przegotowaną.

Przygotowanie:

Tłuszcze: 10 g lanoliny, 10 g euceryny, 20 g oliwy i olej z jednej kapsułki witaminy A podgrzej aż do rozpuszczenia. Następnie przestudź. Dodaj 3 krople olejku tymiankowego oraz 20 ml wody. Całość dokładnie wymieszaj.

Pamiętaj!

Przed zastosowaniem kremu wykonaj próbę, ponieważ składniki kremów (miód, biały wosk pszczeli) mogą uczulać.

