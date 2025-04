Przygotuj serce na wiosnę

Na wiosnę wszyscy czekają z utęsknieniem. Ta pora roku pobudza do działania. Na ustach pojawia się uśmiech i po prostu chce się żyć! Wiosną serce bije radośniej. Maj to czas sercowych uniesień. Wiosnę poprzedza przedwiośnie, które trzeba przetrwać. Przełom marca i kwietnia to okres szczególnie niebezpieczny dla osób, które cierpią na choroby układu krążenia. Z powodu znacznych zmian pogodowych w tym okresie stan chorych często się pogarsza. Jak uniknąć takiej sytuacji? Jak przygotować serce na nadchodzącą wiosnę? Podajemy kilka zasad, które warto przestrzegać już od dziś.

Reklama

Fot. Depositphotos



Stosuj zioła

Wzmacniająco na serce działa miłorząb, kwiat głogu oraz ziele karczocha. Nalewka z liści miłorzębu rozszerza naczynia krwionośne oraz zapobiega zwapnieniu naczyń. Nalewka z kwiatostanu głogu zwiększa siłę skurczu serca. Inne jej działanie to uspokojenie mięsni gładkich naczyń krwionośnych. Natomiast nalewka z karczocha ma działanie przeciwmiażdżycowe.

Korzystny wpływ na serce ma również:

ziele nawłoci- uszczelnia naczynia krwionośne,

szyszki chmielu-wykazują działanie uspokajające, zmniejszają napięcie mięsni gładkich naczyń krwionośnych,

ziele serdecznika- likwiduje zaburzenia rytmu serca wywołane emocjami.

Obniż cholesterol i trójglicerydy

Możesz stosować ekstrakt z liści miłorzębu japońskiego oraz z liści karczocha. Sięgnij również po sterole roślinne, które regulują poziom cholesterolu we krwi. Jeśli zastosujesz je w dawce 2-3g dziennie zredukujesz poziom LDL (tzw. zły cholesterol) nawet o 10%. Fitosterole zawiera fasola, bób, nasiona słonecznika oraz sezamu. Dobrym źródłem fitosteroli są oleje roślinne. Używaj olej lniany, który obniża poziom wolnych trójglicerydów we krwi. Kwasy omega-3 w nim zawarte, przeciwdziałają arytmii serca. Korzystny wpływ na przemianę lipidów i regulację poziomu cholesterolu ma opuncja figowa (opuntia ficus indica).

By serce było gotowe na przedwiośnie potrzebuje resweratrolu. Jest to prozdrowotny składnik czerwonego wina, który zawarty jest w skórce ciemnego winogrona. Resweratrol reguluje przemianę lipidów i hamuje powstawanie wolnych rodników. Znajdziesz go w orzeszkach ziemnych oraz w skórce morwy i czarnej porzeczki.

Zmodyfikuj dietę!

Jeśli zimą spożywałeś więcej „złych” węglowodanów takich jak słodycze, pszenne pieczywo, ziemniaki, postaraj się to zmienić. Jedz więcej warzyw i owoców. Jednak zachowaj ostrożność wybierając nowalijki. Zanim po nie sięgniesz skorzystaj z innych produktów, które wyzwolą energię. Należą do nich: różnego rodzaju kasze, orzechy, ryby, pieczywo pełnoziarniste oraz ryż brązowy.

W swojej kuchni używaj cebulę i czosnek, ponieważ mają silne właściwości obniżające ciśnienie krwi i poziom LDL.

Zamiast cukru używaj cukier brzozowy lub stewię.

Wyeliminuj produkty pszenne. Gluten zawarty w pszenicy często wywołuje reakcję alergiczną. To powoduje wzrost poziomu cholesterolu LDL i odkładania się blaszki miażdżycowej.

Pij herbatę Rooibos oraz zieloną herbatę. Dobroczynne działanie dla serca wykazują również soki warzywne.

Zrezygnuj z potraw smażonych i produktów o wysokiej zawartości tłuszczów.

Jeśli chcesz być przyjacielem swojego serca używaj kurkumę, majeranek, bazylię, rozmaryn i liść laurowy. Przyprawy mogą pomóc w normalizacji trój glicerydów po jedzeniu.

Rusz się!

Reklama

Regularna aktywność fizyczna jest niezbędna jeśli chcesz poprawić odżywienie serca na wiosnę. Ruch powoduje, że zmniejsza się ryzyko powstawania zakrzepów w naczyniach krwionośnych. Co za tym idzie, zmniejsza się ryzyko zawału serca. Naukowcy, którzy badają wpływ aktywności fizycznej na zdrowie, zalecają by pół godziny dziennie poświęcić na ćwiczenia. „Ćwiczenia” nie oznacza wyczynów sportowych. Istotna jest systematyczność. Spacer, marsz, pływanie lub gimnastyka doskonale przygotuje twoje serce na nadchodzącą wiosnę.