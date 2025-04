Jedna z popularnych amerykańskich terapeutek, Wirginia Satir, mawiała, że dzień bez przytulania to dzień stracony. Niektóre osoby uważają, że przytulanie jest jedną z przyjemniejszych form kontaktu dwojga osób.

Naukowcy odkryli, że przytulanie powoduje wzrost jednego z hormonów – oksytocyny – który nazywany jest hormonem miłości. Oksytocyna wytwarzana jest przez podwzgórze mózgu. Pełni bardzo ważną rolę podczas porodu, bowiem wpływa na skurcze mięśni macicy. Produkcja tego hormonu zwiększa się w okresie ciąży. Jest on magazynowany w przysadce mózgu. Jego ilość wzrasta wraz z rozwojem ciąży.

Oksytocyna uczestniczy także w procesie zapłodnienia. Odpowiada za skurcze macicy i orgazm podczas stosunku.

Naukowcy dowiedli również, że oksytocyna może sztucznie pobudzić, wywołać instynkt macierzyński. Ponadto hormon ten odpowiada także za bliskość, przywiązanie dwojga osób, a nawet zaufanie pomiędzy nimi. W połączeniu z testosteronem może powodować senność.

Ile razy chcieliście, żeby ktoś was przytulił, gdy byliście zdenerwowani czy smutni? Ile razy ta prosta czynność pomogła wam się uspokoić?

Kilka lat temu Juan Mann nie radził sobie z problemami, był w trudnej sytuacji i potrzebował wsparcia. Na jednej z ulic w Sydney stanął z kartką z napisem „darmowe przytulanie”. Po pewnym czasie zaczęły podchodzić do niego kolejne osoby tylko po to, by go przytulić. To zdarzenia uważa się za początek akcji i kampanii Free Hugs.

Naukowcy od dawna donoszą, że w trudnej sytuacji życiowej przytulanie może przynieść większe korzyści niż rozmowa i pocieszanie, że wszystko będzie dobrze. Przytulanie może obniżać poziom stresu. Poza tym jest wskazane zwłaszcza w przypadku wystąpienia wszelkich chorób o podłożu psychicznym, nerwowym. Wśród nich można wymienić chociażby depresję, załamanie nerwowe, apatię...

Z licznych obserwacji i badań lekarzy wynika, że przytulanie może również chronić przed chorobami. Okazuje się, że wychowankowie domów dziecka, którym brakuje przytulania, mogą częściej zapadać na różne choroby, gorzej się rozwijać. U niektórych zaobserwowano także utratę apetytu, a w efekcie i wagi. Przytulanie dzieci ma bardzo dobry wpływ na ich rozwój. Przede wszystkim wpływa na układ immunologiczny (odpornościowy) człowieka, stymuluje pracę mózgu. Ponadto przytulanie pomaga obniżyć ciśnienie krwi, zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób serca.

Przytulanie daje również poczucie bezpieczeństwa, bliskości. Zdaniem niektórych psychologów brak przytulania i jakiejkolwiek formy bliskości może być jedną z głównych przyczyn rozpadu związku.

