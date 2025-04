Uniwersytet Lincolna porównał 20 rodzin, z którymi mieszka pies, z rodzinami, które psa nie mają. Okazuje się, że niezależnie od rasy psy poprawiają komunikację i stosunki w rodzinie.

Podczas trzydniowych kursów dla rodziców autystycznych dzieci można było usłyszeć o tym, jak pomaga pies – a zalet posiadania tego zwierzaka, jak się okazuje, jest mnóstwo. Pies pomaga dziecku m.in. rozwijać umiejętności językowe i funkcjonować w planie dnia w bezkonfliktowy sposób.

BBC News przytacza historię rodziny Saundersów, która postanowiła przygarnąć 18-miesięcznego cocker spaniela Boogy’ego z uwagi na to, że ich czteroletni syn Oak lubił zwierzęta. Jak wynika z relacji ojca chłopiec od tego czasu wiele zyskał na nowej przyjaźni z psem: poprawiły się jego możliwości językowe, zdecydował się na jedzenie różnych produktów żywnościowych (którymi częstuje Boogy’ego), a ponadto posiadanie psa sprawiło, że Oak uczy się więcej o sobie i higienie.

Profesor Daniel Mills mówi: „Nie brakuje wprawdzie opinii mówiących o tym, że pies może pomagać ludziom, jednak nie przeznacza się wystarczającej ilości pieniędzy na to, by przyjrzeć się temu zagadnieniu od strony naukowej”.

Fundacja Dogs for the Disabled (Psy dla niepełnosprawnych) w ciągu ostatnich 6 miesięcy miała 1300 zapytań od rodziców na temat tego, jak psy mogą pomóc im i ich niepełnosprawnym dzieciom. Dyrektor zarządzający, Peter Gorbing, mówi: „Psy są relatywnie mało kosztowne i nie wymagają zbyt wiele. Myślenie ludzi o zaletach psów się zmienia”.

Na konferencji Royal Society of Medicine ogłoszono, że pierwszy pies, zwany alert dog, który ma pomagać osobom chorym na narkolepsję, został oddany młodej dziewczynce. Jeśli wszystko się powiedzie, może on wyraźnie zmienić jej życie.

Psy są używane również do wykrywania raka pęcherza i prostaty.

Źródło: BBC News/mn

