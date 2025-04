Reklama



Akupresura jest najstarszą na świecie metodą leczenia, wymyśloną przed tysiącami lat przez Chińczyków. Można ją stosować nie tylko na stopach i dłoniach, ale również na głowie. Do tego nie musisz wcale mieć specjalnego miejsca i wiele czasu. Możesz szybko usunąć ból, gdy jesteś np. na wycieczce albo w pracy. Uciskanie jest bezpieczne nawet dla dzieci. Przeciwwskazaniem jest jedynie choroba nowotworowa. Kiedy i jak stosować akupresurę? Przeczytaj nasze rady.

Kobiece infekcje

Rozluźnij się, wyrównaj oddech.

Palcem wskazującym uciskaj przez 5 minut punkt umiejscowiony pod nosem. Wskazane też przy gwałtownym osłabieniu lub chorobach zębów. Przed akupresurą zwilż dłonie kilkoma kroplami olejku różanego. Nie tylko pięknie pachnie, ale wspaniale ukoi skołatane nerwy.

Za nic nie możesz zasnąć

Najpierw przez 5 minut skoncentruj się na oddychaniu. Gdy osiągniesz równy, spokojny oddech, pomyśl o jakimś przyjemnym miejscu. Teraz uciskaj delikatnie punkty położone nad środkowymi kącikami oczu.

Cierpisz na bóle głowy

Usiądź wygodnie w fotelu lub połóż się, zamknij oczy, oddychaj głęboko. Palcem wskazującym lub środkowym najpierw lekko, a potem mocniej uciskaj punkty na prawej i lewej skroni. Rób to przez ok. 5 minut.



Boli cię brzuch albo dokucza ci pęcherz

Najpierw spróbuj się odprężyć (pomoże ci w tym seria głębokich oddechów. Teraz zacznij oboma palcami wskazującymi lub kciukami uciskać punkty znajdujące się na granicy małżowiny ucha. Punkty znajdują się pośrodku, w zagłębieniu.

Boli cię krzyż albo kręgosłup piersiowy

Dzięki akupresurze szybko złagodzisz ból, ale pamiętaj o tym, by jak najszybszej skonsultować się z lekarzem.

Musisz znaleźć na czubku głowy punkt położony pośrodku, pomiędzy obiema małżowinami uszu. Uciskaj go przez 5 minut.

Masz zawroty głowy lub problemy z koncentracją

Akupresura to dobry sposób na to, by szybko odzyskać jasność umysłu.

Najpierw połóż dłonie na głowie na 5 minut (palce powinny stykać się na czubku). Uciskaj punkt położony z tyłu głowy, powyżej dolnej granicy włosów. Rób to 5–10 minut.

Dopadł cię katar, krwawisz z nosa

Akupresura łagodzi stany zapalne, udrażnia zatkany katarem nos i skutecznie przyspiesza regenerację błony śluzowej. Punkt, który powinnaś uciskać, znajduje się dokładnie w środku koniuszka nosa. Uciskaj przez około 3 do 5 minut, a poczujesz wyraźną ulgę.





Ważne punkty do uciskania



1. katar, ból głowy

2. na lepszą pamięć

3. katar uczuleniowy, neuralgia

4. na poprawę wzroku

5. ból zęba, paradontoza

6. zaparcia, bóle brzucha

Tekst: Aleksandra Barcikowska