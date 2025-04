Pyłek… czyli co?

Ziarna pyłku to męskie komórki rozrodcze roślin nasiennych. Pyłek przenoszony jest z pylników na znamię słupka kwiatowego w procesie zwanym zapylaniem. Odbywa się ono albo za pośrednictwem czynników abiotycznych (wiatr, woda, grawitacja) albo dzięki zwierzętom, wśród których najważniejszą rolę odgrywają pszczoły.

Życie roślin zależy w ogromnej mierze od pszczół!

Znaczenie pszczoły jako zapylacza potwierdzają fakty: rośliny owadopylne stanowią 78% wszystkich roślin, z czego 75% gatunków zapylanych jest przez pszczoły. Co więcej, drzewa owocowe są zależne od pszczół aż w 90%.

Ziarno pyłku – mozaika barw

Ziarno pyłku jest mikroskopijnym tworem o wymiarach od 2,5 do 250 µm. Otoczone jest dwuwarstwową ścianą komórkową. Ściana zewnętrzna – egzyna – jest grubą barierą o dużej odporności na czynniki zewnętrzne. Powierzchnia, zwłaszcza u roślin owadopylnych, jest niezwykle ciekawa pod względem budowy. Posiada ona liczne pory i bruzdy oraz warstwę balsamu ułatwiającego przywieranie do ciała owada. Również kształt ziaren jest bardzo zróżnicowany w zależności od gatunku rośliny i przybiera niemal wszystkie formy geometryczne. Skala barw waha się od jasnożółtej aż po czarną.

Jak pszczoła zbiera pyłek kwiatowy?

Pszczoły w procesie ewolucji wykształciły szereg przystosowań morfologicznych ułatwiających zbiórkę pyłku. Ich ciało pokrywają liczne włoski (w przeciwieństwie do owadów drapieżnych). Łopatkowato wydłużone segmenty stóp służą pszczołom do sczesywania pyłku, a specjalnie wykształcone koszyczki na odnóżach umożliwiają jego transport do gniazda.

Pszczoła odwiedzając kwiat, zostaje obsypana pyłkiem. Następnie sczesuje go do koszyczków, zwilża wydzieliną gruczołów ślinowych i miodem lub nektarem. W ten sposób powstaje kulisty, zwarty twór zwany obnóżem.

Do zebrania 1 pary obnóży o masie od 8-12 mg pszczoła musi odwiedzić od 7 do 20 kwiatów. W ciągu jednego dnia rodzina pszczela zbiera od 100 do 400 gram, a w ciągu sezonu ok. 30 kg.

Triki pszczelarzy - jak pozyskują pyłek?

Pszczelarze pozyskują pyłek poprzez stosowanie zakładanych okresowo poławiaczy pyłku. Są to urządzenia wyposażone w specjalną siatkę, przez którą pszczoły wchodzące do uli gubią obnóża. Powoduje to wzmożone oblatywanie kwiatów a tym samym większą niż normalnie zbiórkę.

