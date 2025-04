Doskonale znamy miód i jego dobroczynne działanie na nasze zdrowie. Lecz produktów pszczelych jest znacznie więcej i warto zapoznać się z ich działaniem. Tuż obok słoika z miodem warto mieć w domu choćby pyłek kwiatowy, który od wieków stosowany jest leczniczo i wspomagająco.



Fot. Depositphotos



Pyłek kwiatowy to nic innego jak pyłki kwiatów, zebrane przez pszczoły i częściowo przetworzone. Wygląda jak drobny proszek i w naturze jest znoszony do ula przez dorosłe pszczoły, by utworzyć zapasy oraz dostarczyć młodym owadom pokarm. Choć te niewielkie kuleczki wyglądają bardzo niepozornie, są skarbnicą cennych wartości odżywczych. Jego dobrocznynne działanie znane było już w starożytności. I jak dowodzi współczesna nauka, starożytni nie mylili się również w tej kwestii.

Wskazówka: Decydując się na zakup pyłku kwiatowego, zwróćmy uwagę na jego jakość. Pyłek powinien ładnie pachnieć i mieć postać drobnych kuleczek, a nie pyłu.



Co zawiera pyłek pszczeli?



białko (na 20-40% białka, z którego składa się pyłek kwiatowy składają się ponad 32 aminokwasy);

węglowodany (głównie fruktoza i glukoza);

makro- i mikroelementy (wapń, żelazo, magnez, krzem, siarka, miedź, srebro, molibden, selen, cynk, chrom);

witaminy (A, z grupy B, C, D, E, PP i inne);

ponadto: nienasycone kwasy tłuszczowe, enzymy, fitohormony.

Ciekawostka: Leczenie produktami pszczelimi, takimi jak miód, pyłek pszczeli, propolis czy mleczko pszczele nosi nazwę apiterapii.



Właściwości pyłku pszczelego

Dzięki bogactwu składników odżywczych pyłek kwiatowy polecany jest jako uzupełnienie diety przy wielu dolegliwościach i problemach zdrowotnych. Jego spożywanie zaleca się, gdy:

jesteśmy na diecie wegetariańskiej lub odchudzającej, zwłaszcza, gdy w naszym jadłospisie barkuje odpowiedniej ilości białka;

potrzebujemy ogólnego wzmocnienia (np. po długotrwałej chorobie, po radio- i chemioterapii) lub poprawy odporności organizmu;

cierpimy na anemię;

zależy nam na obniżeniu ciśnienia krwi, obniżeniu poziomu cholesterolu,

chcemy zmniejszyć nerowość, pozbyć się rozdrażnienia oraz poprawić koncentrację i sprawność intelektualną;

wsparciu leczenia prostaty;

zależy nam na poprawie stanu skóry i włosów;

chcemy odtruć organizm z toksyn powstających w skutek terapii lekami, nadużywania nikotyny, kofeiny czy alkoholu;

wsparciu leczenia cukrzycy (pomaga obniżyć poziom cukru we krwi);

doskwiera nam zmęczenie, znużenie, apatia czy jesienna chandra (pyłek kwiatowy dodaje energii!).

Profilaktycznie stosujemy pyłek kwiatowy raz dzienne. Jedna łyżeczka rozpuszczona w herbacie lub po prostu ciepłej wodzie wystarczy. Natomiast jeśli zależy nam na lecznicznym działaniu pyłku, zaleca się stosowanie 4-8 łyżeczek dziennie, przed posiłkami. Uwaga! Zanim jednak zastosujemy kurację pyłkiem, najpierw sprawdźmy, czy nie jesteśmy na niego uczuleni. Po przyjęciu pierwszej dawki, odczekajmy dobę. Jeśli nie pojawi się objawy typu katar, pokrzywka, biegunka lub inne niepokojące objawy, możemy śmiało wprowadzić pyłek do swojej diety.