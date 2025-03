Spis treści:

Pypeć na języku to potoczne określenie bolesnego guzka na języku. Pypeć na języku zazwyczaj jest objawem przejściowego zapalenia brodawki językowej, które samoistnie ustępuje w ciągu kilku lub kilkunastu dni. Zmiana ma postać niewielkiej białej lub czerwonej krostki. Szczypie pod wpływem jedzenia kwaśnych lub ciepłych potraw, a także podczas podrażniania czy dotykania tego miejsca.

W rzadszych przypadkach guzek zamiast znikać, powiększa się, co może świadczyć np. o obecności włókniaka. Jest o częsty niezłośliwy nowotwór jamy ustnej. Nie powoduje on bólu. Jeśli zmiana nie zmniejsza się przez dłuższy czas, to należy skonsultować się z lekarzem.

Pypeć na języku oczywiście nie powstaje ani od plotkowania, ani od kłamania, chociaż istnieją takie przesądy. Język pokrywają dziesiątki brodawek, w których znajdują się kubki smakowe. Pod wpływem różnych czynników może dojść do podrażnienia brodawki i rozwoju stanu zapalnego. Wówczas pojawiają się obrzęk i bolesność tego miejsca.

Przyczynami powstania bolesnego guzka na języku są najczęściej:

uraz mechaniczny (w tym podrażnianie ostrą krawędzią zęba, aparatem ortodontycznym albo kamieniem nazębnym),

oparzenie gorącym posiłkiem,

alergia,

działanie niepożądane antybiotyku,

gorączka,

zmiany hormonalne,

przesuszenie błony języka,

palenie papierosów,

niedobór witamin lub składników mineralnych (szczególnie witamin z grupy B lub żelaza),

refluks,

nadkażenie bakteryjne.

Pypeć na języku jest to tylko umowne określenie na niewielką bolesną krostkę na języku. Mogą towarzyszyć tej zmianie takie objawy jak:

szczypanie,

miejscowa tkliwość,

mrowienie,

dyskomfort podczas jedzenia, zwłaszcza kwaśnych potraw,

suchość w ustach,

wrażenie zmiany smaku.

Na języku mogą pojawić się różne zmiany, z których część stanowi objaw chorób zakaźnych. Należą do nich opryszczka lub brodawki wywołane zakażeniem HPV. Niepokojącym objawem jest nawracanie dolegliwości. Jeśli zmiana pojawia się sporadycznie i sama ustępuje, to nie powinna być powodem do niepokoju. Zwykle biała krostka na języku nie jest zaraźliwa. Jeśli na języku pojawiło się więcej bolesnych zmian, to należy udać się do lekarza pierwszego kontaktu albo stomatologa.

Aby złagodzić dolegliwości związane z powstaniem bolesnego guzka na języku, można zastosować płukanie ust naparami z szałwii oraz rumianku, które mają działanie antyseptyczne, przeciwzapalne i powlekające. Innym sposobem jest zastosowanie żelu na afty albo rozcieńczonego wyciągu z rumianku na bazie alkoholu — dostępny w aptekach płyn jest przeznaczony do stosowania miejscowego w stanach zapalnych błon śluzowych oraz skóry. Poza tym trzeba unikać kwaśnych potraw i dodatkowego podrażniania języka, gdyż te mogą nasilić problem. W zapobieganiu ważna jest właściwa higiena jamy ustnej oraz regularne wizyty u stomatologa, a także zbilansowana dieta.

