Znane od tysięcy lat zabiegi akupresury polegają właśnie na uciskaniu szczególnie wrażliwych miejsc na ciele. Wypróbuj tę metodę. To naprawdę działa!

Kiedy akupresura jest skuteczna?

Gdy czujesz ból, to znak, że w twoim organizmie dzieje się coś niedobrego. Zanim więc pierwszy raz zastosujesz akupresurę, powinnaś poznać przyczynę bólu. Zgłoś się do lekarza, zrób badania, a dopiero potem spróbuj wspomagać

terapię akupresurą. Łagodzi ona dolegliwości spowodowane wieloma schorzeniami, np. zwyrodnieniem stawu kolanowego, kręgów kręgosłupa, migreną czy nieżytem żołądka. Możesz ją też zastosować, gdy czujesz, że łapie cię przeziębienie, zaczyna boleć ząb, nie możesz zasnąć lub nie potrafisz poradzić sobie ze stresem.

Jakie są największe zalety akupresury?

Daje szybką poprawę samopoczucia.

Każdy może się jej nauczyć.

Można ją stosować w domu, w pracy, a nawet podczas podróży.

Zabieg możesz wykonać samodzielnie.

Nie wymaga dużego wysiłku.

Na rysunkach stóp znajdziesz receptory poszczególnych narządów. Uciskaj odpowiednie punkty, a także strefy wokół nich, zaznaczone kolorami.

Receptory na stopach, które należy uciskać:

1. głowa (mózg) część lewa i prawa

2. zatoki czołowe: prawa i lewa

3. pień mózgu, móżdżek

4. przysadka mózgowa

5. skroń, nerw trójdzielny (obie stopy)

6. nos (na obu stopach)

7. kark i kręgosłup szyjny

8. oko (lewe na l. stopie, prawe na p.)

9. ucho (lewe na l. stopie, prawe na p.)

10. ramię (lewe na l. stopie, prawe na p.)

11. mięśnie trapezoidalne

12. tarczyca: na stopie lewej i prawej

13. przytarczyce

14. płuca i oskrzela (obie stopy)

15. żołądek (receptory na obu stopach)

16. dwunastnica (na obu stopach)

17. trzustka (na obu stopach)

18 wątroba (tylko na prawej stopie)

19. woreczek żółciowy (tylko p. stopa)

20. splot słoneczny (obie stopy)

21. nadnercza (obie stopy)

22. nerki (lewa na l. stopie, prawa na p.)

23. i 24. pęcherz i drogi moczowe

25-30. jelita (obie stopy)

31. odbytnica (tylko na l. stopie)

32. odbyt (tylko na lewej stopie)

33. serce (tylko na lewej stopie)

34. śledziona (tylko na lewej stopie)

35. kolano (lewe na l., prawe na p. stopie)

36. jajniki, jądra (na obu stopach)

Zasady uciskania receptorów na stopach:

Gdy uciskasz określony receptor (najlepiej robić to kciukiem), informacja ta jest natychmiast przekazywana do twojego mózgu, a stąd do chorego organu, np. żołądka, wątroby czy jelita grubego. Pobudzenie receptora powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych narządu, dzięki czemu dociera do niego więcej tlenu i substancji odżywczych, koniecznych do prawidłowej pracy. Zmniejsza się też napięcie mięśni w tym rejonie ciała, co łagodzi dolegliwości i przyspiesza proces leczenia.

Przy niektórych schorzeniach, np. niestrawności czy zapaleniu pęcherza, obowiązują szczególne zasady. Na początku każdego zabiegu należy najpierw uciskać receptory nerek, głowy, żołądka i wątroby (właśnie w tej kolejności). Służy to pobudzeniu krążenia i lepszemu oczyszczeniu organizmu z toksyn. Dopiero potem można uciskać punkty odpowiedzialne za funkcjonowanie chorego narządu.

