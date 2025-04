Są bowiem doskonałym uzupełnieniem konwencjonalnych terapii, a nawet alternatywą dla niektórych leków. By jednak były skuteczne i bezpieczne, warto przestrzegać kilku zasad:

- zioła najlepiej kupować w aptekach lub sklepach zielarskich – te ze straganu mogą zawierać domieszkę chwastów czy pochodzić z zanieczyszczonego np. spalinami pola;

- preparaty ziołowe domowej roboty zawierają niskie stężenie aktywnych składników. Dlatego warto je stosować profilaktycznie albo na samym początku choroby, gdy dolegliwości nie są jeszcze zbyt silne;

- jeśli zażywasz jakieś leki, koniecznie zapytaj lekarza, czy nie ma przeciwwskazań do prowadzenia domowej kuracji. To ważne, bo niektóre zioła mogą wzmacniać lub osłabiać działanie farmaceutyków. Uwaga! Konsultacja jest też potrzebna, jeśli masz zamiar podawać zioła dzieciom, przyjmować je w trakcie ciąży i karmienia albo przed zabiegami chirurgicznymi.

Tyle teoria. Teraz przejdźmy do praktyki. Oto receptury, na podstawie których bez problemu przygotujesz kuracje na często występujące schorzenia.

Na problemy z żołądkiem

Przy biegunce warto pić napary działające przeciwbakteryjnie i łagodzące podrażnienia błony śluzowej przewodu pokarmowego.

- Odwar z suszonych owoców czarnej jagody: łyżkę jagód zalej szklanką wody i gotuj 5 minut. Pij 3–4 razy dziennie po pół szklanki.

- Herbata ziołowa: zmieszaj po 10 g kory dębu, liści orzecha włoskiego, mięty pieprzowej, owocu anyżu, 20 g kłącza pięciornika i 5 g korzenia łopianu. Łyżkę ziół zalej szklanką wody, doprowadź do wrzenia i gotuj 3 minuty. Przecedź i pij po pół szklanki trzy razy dziennie.

Lecznicze kąpiele

Ich właściwości zależą od zestawu użytych ziół. Oto przykładowe mieszanki. By przygotować kąpiel, wystarczy zioła zaparzyć w 2–3 litrach wrzącej wody. Po kwadransie przecedzić i wlać napar do wanny z ciepłą wodą (o temp. ok. 36°C). Zanurzyć się w kąpieli na 15–20 minut.

- Pobudzająca: odmierz i wymieszaj po łyżce macierzanki, rozmarynu, rumianku, szałwii, mięty, tataraku.

- Odchudzająca: przygotuj napar zś2 łyżek kłączy perzu, 3 łyżek fiołka trójbarwnego i łyżki skrzypu polnego.

- Na trądzik: wymieszaj po czubatej łyżce skrzypu polnego, szałwii, mięty pieprzowej i zmielonej kory dębu.

- Przy żylakach: pomaga kąpiel przygotowana z 2 łyżek nagietka, 2 łyżek rumianku i 4 łyżek kasztanowca.

- Na przeziębienie: odmierz po 3 łyżki suszonego tymianku, pędów sosny oraz kwiatów lawendy.

Na gorączkę

Pomagają napary o właściwościach napotnych. Wraz z potem uwalnia się nadwyżka ciepła.

- Napar lipowy: zalej szklanką wrzątku 2 łyżeczki suszonych kwiatów lipy. Przykryj i odstaw na 10 minut. Gdy napar nieco przestygnie, dodaj 1/4 szklanki soku malinowego. Wypij i wskocz do łóżka.

- Zioła na malinach: odmierz po łyżeczce kwiatów lipy, korzenia babki lancetowatej, kwiatów czarnego bzu oraz 3 łyżeczki suszonych malin. Zalej szklanką wrzątku. Przykryj, odstaw na kwadrans. Przecedź, pij 3 razy dziennie po 1/3 szklanki.

Przy migrenie

Ulgę przynoszą zioła działające przeciwzapalnie i wzmacniające drobne naczynia krwionośne.

- Herbata stokrotkowa: 2 łyżeczki kwiatów stokrotki zalej połową szklanki wrzątku. Odstaw na chwilę. Pij przy migrenie do 2 razy dziennie.

- Napar z rumianku: czubatą łyżeczkę kwiatów zalej szklanką wrzątku, przykryj i odstaw na kwadrans. Pij 2 razy dziennie po pół szklanki przy tępym, pulsującym bólu głowy.

- Sok ze złocienia maruny: gotowy sok z liści (Mariomigran) kupisz w aptece. Pij rano po 5 ml preparatu rozcieńczonego w małej ilości wody.

Na łamanie w kościach

Okłady uśmierzające ból, działające przeciwzapalnie, rozgrzewające i poprawiające ruchomość stawów.

- Z nasion lnu: czubatą łyżeczkę zmielonych nasion zalej pół litra chłodnej wody, podgrzewaj do wrzenia, a potem gotuj jeszcze 5 minut na wolnym ogniu. Gdy wywar lekko przestygnie, namocz w nim gazę. Przyłóż ją do chorego stawu, owiń ceratką i zostaw na 3 godziny.

- Z gorczycy: do bawełnianego woreczka wsyp nasiona gorczycy białej. Zaszyj woreczek, potem przyłóż go do bolącego stawu i owiń ciepłym materiałem. Noś przez kilka godzin.

Na bezsenność

Zasypianie i przesypianie całych nocy ułatwiają preparaty kojące nerwy.

- Domowa waleriana: utłucz lub zmiel 2 szyszki chmielu. Dodaj łyżeczkę ziela kozłka lekarskiego. Zalej szklanką wrzątku, przykryj i odstaw na 15 minut. Odcedź. Wypij pół godziny przed snem.

- Pachnąca poduszka: skrop poszewkę 3–4 kroplami olejku z kwiatu pomarańczy gorzkiej.

- Herbatka melisowa: łyżeczkę suszonego ziela melisy zalej szklanką wrzątku, przykryj i odstaw na 10 minut. Gdy napar przestygnie do 50–40°C, posłódź go naturalnym miodem (najlepiej lipowym). Wypij pół godziny przed snem.

Przy nadciśnieniu

W obniżeniu poziomu cholesterolu oraz ciśnienia krwi pomoże ci czosnek (jadaj po 2 ząbki dziennie) lub przygotowane z niego nalewki.

- Nalewka tybetańska: Obierz główkę czosnku. Ząbki zmiażdż lub drobno posiekaj. Przełóż do butelki z ciemnego szkła i zalej 1/2 szklanki koniaku. Zakorkuj i odstaw na 2 tygodnie. Przecedź. Pij 2 razy dziennie po 25 kropli.

- Nalewka czosnkowa na spirytusie: Obierz i posiekaj 6 dużych ząbków czosnku. Wrzuć je do słoika, zalej szklanką spirytusu i szczelnie zamknij. Odstaw na tydzień w ciemne, chłodne miejsce. Przecedź, przelej miksturę do ciemnej szklanej butelki, zakorkuj ją i odstaw jeszcze na 3 dni. Zażywaj 3 razy dziennie przed posiłkiem. Kurację stosuj raz w roku. Zacznij od 1 kropli. Każdą kolejną dawkę zwiększaj o kroplę – aż do wyczerpania nalewki.

Kuracja wzmacniająca

Podnosi odporność i przyspiesza regenerację organizmu.

- Wino aloesowe: oberwij kilka liści z co najmniej 3-letniego aloesu. Liście schowaj na tydzień do lodówki. Potem umyj je, oczyść z kolców i zmiażdż tak, by puściły sok. Zalej 2 szklankami czerwonego wytrawnego wina. Dodaj 1,2 kg miodu i wymieszaj. Odstaw na tydzień. Pij po łyżeczce dziennie przez 2–3 miesiące.



Na kaszel i katar

Mikstury udrożniające drogi oddechowe, działające przeciwbakteryjnie i wzmacniające odporność.

- Nalewka propolisowa: wsyp 50 gramów propolisu do butelki z ciemnego szkła. Dolej szklankę spirytusu i pół szklanki przegotowanej wody. Zakorkuj butelkę. Postaw w ciemnym miejscu. Codziennie wstrząsaj. Po 2 tygodniach przecedź przez gazę. Gdy dostaniesz kataru, zażywaj po 15–20 kropli nalewki 3 razy dziennie, najlepiej na kostce cukru.

- Aromatyczny odwar: wrzuć do garnka 2 goździki, 3 gwiazdki anyżku, łyżeczkę rozdrobnionej kory cynamonu i łyżeczkę ziela tymianku. Gotuj pod przykryciem 3–4 minuty i odstaw na kwadrans. Pij rano i w południe po pół szklanki. Do każdej porcji dodaj łyżkę soku z cytryny i miód (do smaku).

