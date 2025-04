Refleksologia czyli...

Refleksoterapia to forma medycyny naturalnej, należy do niej akupresura, a także refleksologia stóp. Stanowi holistyczną metodę leczenia i jako taka wymaga traktowania człowieka jako niepodzielną całość, obejmując ciało, umysł i ducha. Refleksoterapeuci, których celem jest doprowadzenie organizmu do stanu równowagi, nie wyodrębniają choroby i nie leczą jej objawowo. Nie skupiają się też na stwarzającym problemy narządzie czy układzie, ale rozważają zaistniałą dolegliwość w kontekście całego organizmu.

Zobacz także: Czy akupresura uśmierza ból?

Punkty na stopie

Sztuki masażu reflektorycznego nie można mylić z klasycznym masażem stóp i ciała, jest to bowiem specjalna technika uciskania precyzyjnie określonych punktów reflektorycznych stopy, która powstała w oparciu o założenie, że owe punkty odpowiadają określonym częściom ludzkiego ciała. Ponieważ stopy stanowią mikrokosmos organizmu, układ odpowiedników poszczególnych jego elementów jest podobny.

Ze zjawiskiem mikrokosmicznej reprezentacji części ciała w różnych jego obszarach spotykamy się również w źrenicy oka, uchu i na dłoniach. Strefy reflektoryczne – odpowiedniki części ciała – najłatwiej zlokalizować na stopach. Zajmują duże obszary i są bardziej charakterystyczne, łatwiej je więc stymulować przez energiczne uciskanie palcami. Taka stymulacja potencjału zdrowotnego wywołuje zmiany fizjologiczne w organizmie, tak więc stopy mogą odgrywać istotną rolę w osiągnięciu i zachowaniu lepszego stanu zdrowia.

Zobacz także: Jing-jang i chi

Dobry refleksolog

Łatwość prowadzenia refleksoterapii stóp nie neguje jej skuteczności. Zabieg nie wymaga używania specjalistycznego sprzętu medycznego, ani wieloletniego treningu. Dobry terapeuta powinien mieć jedynie silną i wrażliwą parę rąk oraz intuicję. Powinien tez odczuwać współczucie dla chorego, umieć zrozumieć ludzką naturę. I naprawdę pragnąć pomóc pacjentowi – złagodzić odczuwany przez niego ból i cierpienie.

Więź między pacjentem a terapeutą, która powstaje w trakcie zabiegów, jest jednym z najistotniejszych aspektów procesu leczniczego. W procesie tym terapeuta odgrywa rolę mediatora – uaktywnia potencjał zdrowotny pacjenta.

Dla kogo?

Komu może pomóc refleksoterapia stóp? Metoda nikogo nie dyskryminuje. Zastosowanie jej daje korzystne efekty w przypadku wszystkich ludzi, niezależnie od płci i wieku. Terapia reflektoryczna nie może spowodować szkodliwych efektów ubocznych.

Pomimo tego szczególną ostrożność powinny zachować osoby cierpiące na zakrzepicę (masaż może bowiem poruszyć skrzep) oraz cukrzycę, zwłaszcza jeśli przyjmują zastrzyki z insuliny (istnieje możliwość uaktywnienia trzustki, co jest zresztą pozytywnym efektem terapii, prowadzącym do zmniejszenia ilości podawanej choremu insuliny). Inne ograniczenia w stosowaniu refleksoterapii związane są z reakcją pacjenta na masaż i właściwą dla każdego barierą bólu. Czasami do zrównoważenia funkcji życiowych organizmu wystarczy kilka zaledwie sesji terapeutycznych w ciągu roku, w stanach poważniejszych i przewlekłych – kilka serii zabiegowych. Bardzo dobre wyniki osiąga się w procesie leczenia dzieci, które są naturalnie odprężone i wrażliwe – ich organizmy są bardziej podatne na stymulację.

Refleksoterapia stóp oddziałuje na człowieka na różnych płaszczyznach – fizycznej, umysłowej i duchowej – a jej działanie może być tylko dobrodziejstwem, szczególnie w dzisiejszych „chorobotwórczych” czasach, w których zapominamy co jest dla nas największym skarbem – nasze zdrowie.

Reklama