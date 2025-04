Refleksologia jest metodą terapii i nauką.

Jako sposób leczenia polega na uciskaniu odpowiednich punktów znajdujących się na stopach, zwanych refleksami. Każdemu z nich odpowiada określony narząd, układ albo część ciała.

Dlatego nasza stopa jest też odzwierciedleniem ogólnej kondycji ciała. Poprzez uciskanie kciukiem i palcami refleksów (czyli strefy powiązanej z danym narządem) regulujemy jego pracę. Na przykład: masując okolice pięt, poprawia się krążenie.

Za pomocą refleksologii można regulować funkcjonowanie całego organizmu, a jeśli niedomaga, wspomagać proces samoleczenia.

Reklama

Jak wygląda zabieg

Seans refleksologii polega na dokładnym uciskaniu kciukiem oraz palcami całej stopy. Możesz go przeprowadzić sama albo udać się do gabinetu refleksologii (adres najbliższego znajdziesz np. w lokalnej gazecie, cena zabiegu: 50–100 zł). Jeśli jesteś zdrowa, nie masz żadnych dolegliwości, wówczas stopa podczas zabiegu nie będzie bolała. Zmiany w wyglądzie stopy (np. inny kolor skóry, zrogowacenia) lub miejsca sprawiające ból oznaczają problemy ze zdrowiem. Warto wówczas zasięgnąć porady lekarza. Regularny masaż, jako uzupełnienie terapii, szybko przyniesie ulgę.

Reklama

Masaż stóp

To nie to samo, co zabieg refleksoterapii wykonany przez specjalistę, ale również może przynieść korzyści dla zdrowia. Masaż należy wykonywać wieczorem, a prawidłowo przeprowadzony sprawi, że poczujesz się zrelaksowana i rozluźniona. Można masować stopy dłońmi (pamiętaj wówczas o kremie nawilżającym) lub masażerem (cena 10–50 zł).