Magiczne literki

Reiki owiane jest pewną tajemnicą. Mało kto wie, co tak naprawdę kryje się za tą nazwą. A zatem wyjaśniamy.

Reiki to naturalny sposób samoleczenia poprzez własne dłonie. Wywodzi się z naturalnej medycyny japońskiej. W Kraju Kwitnącej Wiśni popularność tej metody wzrosła pod koniec XIX wieku. Przyczynił się do tego dr Mikao Usui, którego uważa się za prekursora reiki.

Mistrz reiki

Dr Usui pracował na Uniwersytecie Chrześcijańskim w Kyoto. Zrezygnował jednak ze swojej posady na rzecz badań nad reiki. Terapia ta tak go zaciekawiła, że na zgłębienie jej tajemnic poświęcił kilka lat. Nie bez powodu zatem nazywa się go prekursorem i mistrzem reiki. W celu dokładnego poznania technik tej metody leczenia czytał księgi buddyjskie, by następnie medytować i przeprowadzić głodówkę. Wierzył, że dzięki temu jego organizm i dusza zostaną oczyszczone, a on odnajdzie w sobie dar uzdrawiania.

Leczenie rękami?

Dr Usui w swoich badaniach zauważył, że reiki to nie tylko uwolnienie danej osoby od bólu. Istotą tej terapii jest bowiem przepływ pozytywnej energii przez organizm pacjenta. Dzięki odpowiedniemu przepływowi energii, dana osoba zyskuje wewnętrzną siłę do walki ze swoją chorobą. Dzięki reiki dana osoba osiąga wewnętrzny spokój, harmonię.

W reiki stosuje się odpowiednie układy rąk w celu odblokowania i prawidłowego przepływu energii w organizmie człowieka. Celem tej terapii jest oczyszczenie z negatywnej energii i jej odblokowanie. Dzięki reiki przepływ uzdrawiającej, pozytywnej energii przez organizm jest możliwy. Powyższe działania mobilizują organizm ludzki do prawidłowej pracy likwidując jednocześnie ogniska zakłóceń energetycznych.

Jak to zrobić?

Reiki polega na odpowiednim przykładaniu rąk do różnych części ciała. Gwarantuje to odpowiedni przepływ energii w organizmie. Należy jednak pamiętać, że nie ma jednego schematu układania rąk, który przyczyniłby się do poprawy samopoczucia czy zmniejszyłoby ból.

Osoby, które chciałyby spróbować samoleczenia muszą pamiętać, że dzięki tej terapii nie wyleczą się z danej choroby. Reiki natomiast może pomóc w zminimalizowaniu przykrych dolegliwości, jak np. bólu. Ponadto pozwoli odzyskać wewnętrzny spokój, harmonię i odblokuje kanały energetyczne. Dzięki dobremu samopoczuciu walka z chorobą może być łatwiejsza.

Źródło: „Tajemnice niekonwencjonalnej medycyny” Elżbiety Cybulskiej, wyd. spółka DPJ – Gdynia, 1991

