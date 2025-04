Dzięki wykwalifikowanemu zespołowi międzynarodowych przedstawicieli Dr Zhi Gang Sha, stosowane przez niego metody uzdrawiania mogą dotrzeć do ludzi na całym świecie, pomagając w walce z dręczącymi ich dolegliwościami.

Dr Zhi Gang Sha jest uznawanym i cenionym przedstawicielem tradycyjnej medycyny chińskiej, wykorzystującym w swoich praktykach osiągnięcia współczesnej medycyny zachodniej. Jako doktor medycyny w Chinach oraz doktor medycyny chińskiej w Chinach i Kanadzie założył Instytut Duszy Umysłu i Ciała. Stworzył przełomowe techniki uzdrawiania: Moc Uzdrawiania oraz Medycynę Duszy Umysłu i Ciała. Dzięki swoim umiejętnościom oraz stosowaniu innowacyjnych metod leczenia odmienił życie wielu ludzi. Przez wiele lat współpracował ze Światową Organizacją Zdrowia w Pekinie oraz pełnił funkcję osobistego lekarza wielu najważniejszych polityków w Chinach, na Tajwanie, a także Filipinach. W 2002 roku Dr Zhi Gang Sha zyskał tytuł Mistrza Qigong na V Międzynarodowym Kongresie Qigong. W 2006 roku został uhonorowany nagrodą Komisji Pamięci Martina Luthera Kinga Juniora za wybitną pracę na rzecz szerzenia pokoju i uzdrawiania.

Dr Zhi Gang Sha jest autorem wielu książek. Do jego twórczości zaliczają się takie m.in. tytuły jak: „Uzdrawiająca Moc: Cztery sposoby do ożywienia ciała, umysłu i ducha” (2002 r., międzynarodowy bestseller), „Medycyna Duszy Umysłu i Ciała: Całościowy System Uzdrawiania Duszy dla Optymalnego Zdrowia i Witalności” (bestseller New York Time'sa), „Living Divine Relationships” (2006 r., bestseller nr 1 wg amazon.com), „Mądrość Duszy I: Praktyczne Skarby Duszy do Transformacji Twojego Życia” (2007 r.) oraz „Komunikacja Duszy: Otwieranie Twoich Duchowych Kanałów dla Sukcesu i Spełnienia” (2007 r., bestseller nr 1 wg amazon.com).

Warto zauważyć, że coraz więcej ludzi w Polsce interesuje się tradycyjną medycyną chińską. Uważają oni, że szybkie tempo życia oraz presja odnalezienia się w otaczającej nas rzeczywistości bardzo często skutkuje pojawieniem się u wielu osób szeregu dolegliwości, zarówno psychicznych, jak i fizycznych, aedycyna konwencjonalna, pomimo jej ciągłego rozwoju, nie zawsze znajduje sposoby na poradzenie sobie z dotykającymi nas ówcześnie przypadłościami. Medycyna chińska nie wyklucza zachodniej – obie wzajemnie się wspierają i uzupełniają.

Medycyna chińska liczy sobie około 3.000 lat. Leczy kompleksowo, gdyż człowieka traktuje jako całość. W swoich metodach leczenia wykorzystuje m.in. qi gong, akupunkturę, akupresurę i ziołolecznictwo.

Zobacz też: Na czym polega leczenie według medycyny chińskiej?

Źródło: Shi Events/mn

Reklama