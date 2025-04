Tradycyjnie wiele chorób leczymy różnymi herbatami. Picie herbat to prosta forma ziołolecznictwa. Kuracja herbaciana przyniesie efekty, gdy zwrócisz uwagę na rodzaj herbaty, świeżość oraz stopień zanieczyszczenia ziół. Wbrew pozorom nie jest obojętne czy pijesz herbatę sproszkowaną, liściastą czy ekspresową. Czy wiesz czym różnią się poszczególne rodzaje herbat?

Herbata liściasta (mieszanka)

Herbata ta zawiera różne zioła, które mają podobne działanie. Zioła, które wchodzą w skład mieszanki mają ustalone proporcje. Zaletą herbaty liściastej jest to, że zawiera ona suszone liście w całości. Jest to istotne bowiem to właśnie one zawierają polifenole. Jest to grupa naturalnych przeciwutleniaczy, które działają przeciwnowotworowo oraz przeciwmiażdżycowo. Polifenole również wzmacniają system odpornościowy. Smakosze herbat twierdzą, że parzenie właśnie liściastej herbaty jest jedyną możliwością rozkoszowania się jej wspaniałym aromatem.

Herbata ekspresowa

Wiele osób częściej sięga po herbatę ekspresową ze względu na łatwiejszy sposób jej przygotowania. Wybierając herbatę ekspresową zwracaj uwagę na sposób jej przechowywania. Najlepsze to te pakowane pojedynczo. Taki sposób pakowania daje gwarancję dłuższej trwałości składników. Jeśli możesz sprawdź czy wysuszone zioła nie są ciasno upakowane w torebeczkach. By substancje biologicznie czynne mogły się uwolnić herbata potrzebuje miejsca (musi pęcznieć).

Herbata sproszkowana

Podobnie jak herbata ekspresowa jest prosta w przygotowaniu. Jednak skład herbaty sproszkowanej bardzo odbiega od herbat, które należy parzyć według tradycji. Ten rodzaj herbaty jest produkowany z wodnego lub wodno-alkoholowego ekstraktu suszonych ziół. Do suszenia wykorzystuje się jedną z trzech metod:

rozpryskową,

próżniową,

sublimacyjną.

Metody te mogą przyczyniać się do niszczenia niektórych składników np. olejków eterycznych. W takim przypadku producenci do herbaty dodają olejki w standardowych ilościach. Gdy nośnikiem herbaty jest cukier, zwykle stanowi on 70-96% jej składu. Dlatego jeśli zdecydujesz się kupić herbatę sproszkowaną, wybierz suszoną metodą rozpryskową. Herbata ta nie zawiera cukru.

Po dokonaniu wyboru herbaty ziołowej kolejny krok to przygotowanie jej do picia. Zioła można wykorzystać do przygotowania naparu, wyciągu lub odwaru. Czy wiesz jak to zrobić?

Napar

Do wykonania naparu wykorzystuje się suszone zioła. Rozdrobnione zioła zalej gorącą wodą (nie powinna to być kipiąca woda). Pozostaw pod przykryciem na 10 minut. Następnie przecedź przez sitko. Przygotowanie naparu ziołowego ułatwi ci filiżanka wyposażona w sitko i przykrywkę.

Wyciąg

Najczęściej do wykonania wyciągu wykorzystuje się kilka roślin leczniczych. Rozdrobnione rośliny zalej zimną wodą (200ml). Odstaw na około 8-10 godzin. Pamiętaj o tym by od czasu do czasu zamieszać całą zawartość. Następnie wyciąg odcedź.

Odwar

Do przygotowania odwaru najczęściej wykorzystuje się twardszy surowiec roślinny (kora, korzeń). Odwar przygotowuje się również z roślin zawierających składniki, które się szybko nie rozpuszczają. By przygotować odwar zalej podaną ilość surowca roślinnego szklanką gorącej wody i podgrzewaj na małym ogniu przez 30 minut. Po upływie tego czasu odcedź przez sitko.

Źródło:

„Apteka domowa” dr med. Petra Wenzel