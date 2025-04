fot. Fotolia

Dzisiejsze tempo życia i pracy sprawia, że chwila relaksu i wypoczynku jest szczególnie pożądanym momentem. Po ciężkim dniu marzymy o czymś, co rozluźni zestresowane mięśnie i uwolni głowę od zbędnych myśli. Właśnie dlatego masaże stają się coraz bardziej popularne i na stałe wkraczają do naszego życia.

Należy jednak pamiętać, że aby masaż był skuteczny, nie może być przypadkowo wybranym zabiegiem. Powinien idealnie odpowiadać aktualnym potrzebom naszego ciała i ducha. Jak go wybrać?

Jak wybrać idealny dla siebie rodzaj masażu?



Najlepszym sposobem na wybranie dla siebie odpowiedniego rodzaju masażu jest konsultacja w profesjonalnym salonie z wykształconym fizjoterapeutą, który zaproponuje odpowiedni zabieg. Dzięki temu można również osobiście zadecydować, co będzie dla nas najlepsze i satysfakcjonujące.

Masaż relaksujący



Zacznijmy od masaży relaksujących, na które może zdecydować się każdy. Masaże takie mają na celu dogłębnie zrelaksować, wyciszyć i odprężyć klienta/klientkę, która sie podda temu zabiegowi.

Masaż klasyczny rozluźni mięśnie po całym dniu pracy.

Masaż klasyczny rozluźni mięśnie po całym dniu pracy. Na zimę idealną opcją są masaże rozgrzewające, np. masaż czekoladą. Ten rodzaj masażu charakteryzuje się działaniem zarówno na ciało, jak i umysł. Wykorzystuje się tutaj naturalne dobrodziejstwa czekolady, która zawiera antyoksydanty, skutecznie hamujące procesy starzenia skóry. Czekolada jest również bogatym źródłem witaminy A, E, F, H oraz dużej ilości soli mineralnych. Dodatkową zaletą masażu czekoladowego jest przepiękny, słodki aromat, a specjalne chwyty stosowane w masażu pomagają modelować sylwetkę.

Inną równie przyjemną propozycją jest masaż świecą. Rytuał ten jest wyjątkowo zmysłową ceremonią wykonywaną ciepłym olejkiem ze świecy, składającym się w 100% z naturalnych wosków oraz aromatycznej mieszanki olejków eterycznych. Jego unikatowa formuła pozostawia skórę cudownie nawilżoną, jedwabiście gładką i miękką. Masaż ten dzięki relaksującemu ciepłu oraz obezwładniającemu aromatowi pobudza zmysły i gwarantuje niepowtarzalne doznania.

Masaż gorącymi kamieniami to połączenie tradycyjnych technik masażu z użyciem gorących kamieni bazaltowych, podgrzanych do odpowiedniej temperatury. Bazalt to ciemna zastygła lawa wulkaniczna, która bardzo dobrze utrzymuje ciepło, ale też łatwo oddaje je ciału. Daje to efekt niesamowitego odprężenia, relaksu, wewnętrznej równowagi, rozluźnienia mięśni i pobudzenia krążenia.

Masaże specjalistyczne



Innym rodzajem masaży są natomiast specjalistyczne masaże takie jak np. masaż banką chińską. To doskonały sposób na skuteczne ujędrnienie i poprawę jakości skóry jak również wyrównanie niedoskonałości w postaci wgłębień na ciele.

Masaże terapeutyczne



Inaczej ma się sprawa z masażami antycellulitowymi i odchudzającymi, gdyż są to masaże terapeutyczne. Nie są już one tak przyjemne, gdyż ich celem nie jest odprężenie, a poprawa wyglądu. Wymagają one od terapeuty zdecydowanie więcej wysiłku, a co za tym idzie są mnie przyjemne w odczuciu dla masowanej osoby.

Poza masażami modelującymi sylwetkę są także masaże terapeutyczne stosowane przy bólach, skurczach i napięciach mięśniowych. Doskonale pomagają one zniwelować wszelkiego rodzaju bóle i nerwobóle. Regularne stosowanie masaży może poprawić jakość naszego ciała i ducha oraz stać się nieodłącznym elementem pielęgnacji.

Autor: Małgorzata Maciejczyk – właścicielka i kosmetolog warszawskiej kliniki Chic Spa, www.chicmed.pl