Masaż Klasyczny

Masaż klasyczny to najpopularniejszy masaż, który w zależności od formy - intensywności może być leczniczy, relaksacyjny, pobudzający itp. Do masażu klasycznego należą zabiegi, które mają na celu poprawienie psychofizycznego stanu pacjenta, znajdują one zastosowanie w zapobieganiu i leczeniu wielu chorób z dziedziny ortopedii, neurologii, pediatrii, ginekologii oraz chorób internistycznych.

W zależności od sytuacji masaż klasyczny może być wykonywany w formie zabiegu całościowego lub częściowego. Masaż działa przeciwbólowo, polepsza odżywianie tkanek, regeneruje mięśnie, reguluje napięcie mięśniowe, zwiększa elastyczność i sprężystość mięśni, zmniejsza tkankę tłuszczową, przyspiesza przemianę materii, uaktywnia przepływ krwi i limfy.

Masaż klasyczny jest wykonywany bezpośrednio na ciele osoby masowanej przy użyciu środka ułatwiającego masaż np. oliwki, kremu do masażu, talku lub maści leczniczej. Najczęściej stosuje się tradycyjne techniki masowania, czyli rozcieranie, głaskanie, wyciskanie, przesuwanie, oklepywanie. W czasie masażu odprężamy się i relaksujemy. Odpręża się też nasze ciało, miejsca pełne napięcia i bólu zostają rozprężone. Regularne stosowanie masażu polepsza samopoczucie, koryguje istniejące zmiany układu kostnego, po masażu odczuwamy mniejsze napięcie w kręgosłupie, plecach i karku. Masaż klasyczny poprawia wygląd skóry, jest ona lepiej dotleniona i ukrwiona.

Masaż Relaksacyjny

Masaż relaksacyjny pobudza mięśnie, skórę i układ krążenia, a zarazem wspaniale oddziałuje na układ nerwowy - równoważy wysyłane przez ciało negatywne reakcje na stres, likwiduje mimowolne napięcie mięśni, przywraca prawidłowy rytm serca, właściwe krążenie i ciśnienie krwi, a nawet pomaga w walce z bezsennością.

Fenomen jakim jest ludzki dotyk sprawia, iż subtelny masaż relaksacyjny wykorzystujemy jako jedną z metod terapeutycznych, kosmetycznych oraz relaksacyjnych.

Celem masażu relaksacyjnego jest zmniejszenie, potem całkowite zniesienie napięcia mięśniowo-nerwowego i psychicznego, tym samym uzyskanie pełnego rozluźnienia, odprężenia.

Z tego powodu ruchy wykonywane przez masażystę są spokojne, powolne, rytmiczne, łagodne a ich zadaniem jest uspokoić duszę i ciało.

Umiejętność relaksowania się jest bardzo cenna, szczególnie dzisiaj, kiedy 90% ludzi szuka pomocy u lekarzy z powodu dolegliwości związanych ze stresem, takich jak: bóle pleców, szyi, głowy, przemęczenie oczu, słaba zdolność koncentracji, depresja, nadpobudliwość, irytacja, wysokie ciśnienie krwi, wyczerpanie itd. dlatego może forma masażu, jaką jest masaż relaksacyjny jest tak bardzo popularna i pożądana. W prawidłowo wykonanym masażu relaksacyjnym następuje rozluźnienie wszystkich mięśni do tego stopnia, że ciężko nam jest zapanować nad własnym ciałem.

Świece, aromatyczne zapachy, kadzidełko, pachnące olejki, ciepła pościel jest to nie tylko obecna moda na relaksację, ale jeden z podstawowych warunków, aby masaż mógł się odbyć i aby klient był z niego zadowolony. W tej chwili w praktyce terapeutycznej spotykamy się z sytuacjami, iż masaż relaksacyjny jest także wstępem do innych zabiegów kosmetyczno - terapeutycznych. Jest to taki filar na którym opiera się cała technika relaksacji, wszelkie zabiegi, którym się poddajemy aby się zrelaksować. Prosty przykład: Sluchamy muzyki aby się odprężyć. W momencie, gdy zostanie nam zrobiony taki masaż zrelaksujemy się jeszcze mocniej jeszcze intensywniej i ....trwalej.

Masaż to sposób na zrelaksowanie się i rozluźnienie, przynosi ulgę przy bólach ciała i uczuciu spięcia. Poprawia również stanu zdrowia, gdyż działa leczniczo na nasze ciało. Jest to zabieg całkowicie bezpieczny. Z masażu może skorzystać każdy, niezależnie od wieku, płci czy stanu zdrowia.

Masaż Leczniczy

Oparty jest na technikach masażu klasycznego. Głównym celem jest leczenie pewnych zaburzeń organizmu poprzez zabiegi manualne. Każdy taki masaż może być poprzedzany zabiegami fizykalnymi np. naświetlaniem lampą Solux, okłady kompresem rozgrzewającym czy też wykonywany z użyciem środków wspomagających zabieg np. różnego rodzaju maści lecznicze działające przeciwbólowo, przeciwzapalnie i rozgrzewająco.

Masaż Izometryczny

Polega na intensywnym masowaniu mięśni podczas skurczu izometrycznego (napięcie mięśni bez wykonywania ruchu w stawie, czyli bez skracania długości mięśnia). Sprzyja to przede wszystkim rozwojowi siły i masy mięśniowej.

Masaż Sportowy

Od wielu lat stał się on niezbędnym elementem w procesie treningowym sportowców. Pozwala zwalczyć skutki zmęczenia spowodowane wysiłkiem fizycznym. Masaż zmęczonego mięśnia pomaga rozluźnić go i zapobiega późniejszym uszkodzeniom.

Jest niezbędny w sytuacjach, gdy sportowcy muszą podjąć wysiłek, zanim zdążą odpocząć, np. w wieloetapowych wyścigach kolarskich czy wielodniowych turniejach siatkarskich czy koszykarskich. W tych przypadkach masaż pozwala im szybciej odzyskać siły.

Masaż Segmetarny

Masaż segmentarny, jako jeden z rodzajów masażu jest zabiegiem fizykalnym. Składa się z szeregu chwytów i opracowań, których ściśle określona technika i kolejność wykonywania, przy uwzględnieniu zasad dawkowania, pozwala na wykrywanie i usuwanie zmian chorobowych na drodze odruchowej.

Jest masażem diagnostycznym. W odróżnieniu od masażu klasycznego, masaż segmentarny znajduje szczególne zastosowanie w leczeniu chorób narządów wewnętrznych.

Twórcami masażu segmentarnego są: masażysta O.Gläser oraz doc. dr med. W. A. Dalicho. Na podstawie kilkunastoletniej działalności praktycznej, w oparciu o prace innych badaczy zajmujących się czynnościowymi wzajemnymi oddziaływaniami narządów i tkanek organizmu, opracowali i opublikowali masaż segmentarny.

Metoda ta uwzględnia wszelkie możliwe zmiany odruchowe powstające w różnych tkankach i podaje sposoby ich usuwaniu poprzez zastosowanie szczegółowych, ściśle określonych rękoczynów. Ze względu na wywieranie znacznego wpływu na funkcjonowanie narządów wewnętrznych oraz możliwość leczenia i usuwania zmian odruchowych w narządach i tkankach metoda ta jest uzupełnieniem masażu klasycznego.

Wskazania do stosowania masażu segmentarnego

Zakres wskazań do stosowania masażu segmentarnego obejmuje wszystkie wskazania do masażu klasycznego, poszerzone o schorzenia narządów wewnętrznych.

Głównymi wskazaniami są:

czynnościowe i przewlekłe choroby narządów wewnętrznych,

zaburzenia krążenia,

czynnościowe, zwyrodnieniowe i przewlekłe gośćcowe choroby kręgosłupa, stawów i tkanek miękkich,

stany pourazowe (skręcenia, zwichnięcia, złamania)

zaburzenia wegetatywnego układu nerwowego,

zaburzenia w funkcjonowaniu gruczołow wewnątrzwydzielniczych.

Przeciwwskazania:

wszystkie ostre bakteryjne zapalenia tkanek i narządów wymagające interwencji chirurgicznej,

wszystkie zakażenia ogólne przebiegające z wysoką temperaturą,

ostre stany zapalne,

choroby nowotworowe,

krwawienia i krwotoki oraz groźba ich wystąpienia.

Akupresura(masaż punktowy)

Akupresura (masaż punktowy) polega na udrażnianiu kanałów energetycznych poprzez stosowanie różnych form ucisku na punkty w celu uzyskania efektu profilaktycznego lub terapeutycznego.

Masaż Stóp

Różne obszary na stopach i dłoniach odpowiadają poszczególnym częścią ciała i tym samym masując je lub uciskając określone punkty można oddziaływać na konkretny narząd.

Celem jest odblokowanie stref przepływu energii całego ciała a także likwidacja bólu i napięć znajdujących się w poszczególnych obszarach czy też narządach.

Strefy ciała biegną wzdłuż od palców nóg do głowy na obu stronach parzyście.

Ma Uri

Pochodzi z polinezyjskiego systemu uzdrawiania stosowanego w Nowej Zelandii przez Tohunów- maoryskich ekspertów od uzdrawiania, sztuki masażu, rytuału i życia w harmonii z naturą. Ma-uri w języku Maorysów oznacza „potomkowie Białego Światła” i nawiązuje do legendy o ich przybyciu na Ziemię z odległej galaktyki Plejad.

Masaż jest bardzo efektywną terapią, w której elementy starożytnej wiedzy o uzdrawianiu dostosowane zostały do potrzeb współczesnego człowieka. Poprzez specyficzny masaż całego ciała, wykorzystując energię tańca i polinezyjskiej muzyki masażysta staje się „narzędziem” wprowadzającym osobę masowana na drogę osobistej transformacji- pozytywnych zmian prowadzących do poprawy zdrowia, relacji z innymi ludźmi, środowiskiem i sobą samym. W masażu wykorzystuje się specjalnie dobieraną muzykę, która wprowadza rytm, energię i niezwykły klimat w pracy z osobą poddającą się masażowi.

Ciało klienta traktowane jest z najwyższym szacunkiem jako „świątynia ducha”.

To podejście klient odczuwa w trakcie terapii w każdym dotyku, odłożeniu ręki czy nogi, operowaniu ręcznikiem (odkrywane są tylko części ciała aktualnie masowane).

Przyjemny, płynny, miękki i naturalny dotyk stosowany w masażu daje osobie masowanej czas i przestrzeń dla siebie, otwiera możliwości nawiązania utraconego kontaktu z własnym wnętrzem i przywrócenia właściwego przepływu energii przez ciało.

Masaż Ochudzający

Zadaniem tego rodzaju masażu jest rozbicie i rozdrobnienie podskórnej tkanki tłuszczowej, usunięcie toksyn z organizmu, polepszenie ukrwienia skóry i mięśni, przez co przyspiesza się przemianę materii. Masaż może być niekiedy nieprzyjemny dla osoby masowanej ze względu na uczucie występującego bólu przy stosowaniu technik z dużą siłą. Do tego rodzaju masażu używa się kremów zawierających substancje roślinne, stymulujące metabolizm komórek, likwidujące tkankę tłuszczową oraz ułatwiające usuwanie toksyn i nadmiaru wody. W czasie serii zabiegów odchudzających wskazane jest wykonywanie ćwiczeń oraz przestrzeganie odpowiedniej diety.

Masaż Kręgosłupa

Ma na celu przywrócenie ruchomości kręgów i ich właściwego położenia. Szczególnie wskazany przy skrzywieniach kręgosłupa, skoliozie, przeciążeniach. Działa odprężająco i tonująco na mięśnie grzbietu.

Masaż Twarzy

Celem tego masażu jest usunięcie przemęczenia powstałego na skutek intensywnego wysiłku fizycznego, zakwasów bądź likwidacji powstałych kontuzji.

Drenaż Limfatyczny

Ma na celu usprawnienie krążenia limfy a tym samym zapobiega powstawaniu chorób spowodowanych jej zastojem, służy również likwidacji obrzęków zastoinowych, wysięków limfatycznych, skraca czas resorpcji siniaków i krwiaków.

Działa również oczyszczająco na cały organizm, usuwa zbędne produkty przemiany materii. Stosowany jest również po przebytych chorobach zakaźnych, nowotworowych, po terapii sterydowej czy też jako efekt wspomagający odchudzanie.

Masaż Ajurwedyjski

Istota masażu Ajurwedyjskiego wiąże się z ruchem energii w ciele. Jest to subtelne połączenie masażu klasycznego i akupresury. Celem jest przywrócenie równowagi energii życiowej zwanej prana, krążącej po ciele w nadis. Nadis, to niewidzialne dla ludzkiego oka kanały rozprowadzające energię do wszystkich narządów i obszarów ciała. Przywrócenie harmonijnego przepływu energii poprzez stymulację punktów akupresurowych (marmas) stanowi wyraz fizycznego, psychicznego i duchowego zdrowia.

Masaż Lomi-Lomi

Masaż Lomi-Lomi Nui jest formą hawajskiej „pracy z ciałem”, pochodzącą z dawnych świątyń na Hawajach. Służył oczyszczeniu, wzmocnieniu i uzdrawianiu. Często był rytuałem przejścia- wejścia w dorosłość lub w nowy etap życia. Masaż mógł trwać nawet kilka dni. Towarzyszyły mu pieśni, modlitwy, rytuały i różne inne zabiegi.

Dla odróżnienia wyjątkowej wagi i znaczenia, ta świątynna forma masażu Lomi-Lomi określana była słowem Nui (tj. ważny, jedyny w swoim rodzaju)

Lomi – Lomi Nui, hawajski masaż świątynny znany jest już szeroko w USA, wiele luksusowych ośrodków SPA w Europie Zachodniej – w Niemczech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii ma go od dawna w swojej ofercie. Jest idealnym środkiem na szybkie, zagonione i często niedbałe życie jakie prowadzimy, na nadmiar bodźców atakujących nas zewsząd, na wypalenie zawodowe lub stany depresyjne. To zwrot w kierunku siebie samego i powiedzenia sobie – „ to mój czas, to ja sam(a) jestem w tej chwili najważniejszy(a) dla siebie. Wszechświat potrafi nas za taki zwrot w życiu, czasem nadspodziewanie szczodrze wynagrodzić.

Masaż Aromaterapeutyczny

Masaż Aromaterapeutyczny - masaż całego ciała i/lub w zależności od celu zabiegu masaż miejscowy. We wszystkich przypadkach do masażu stosuje się mieszaniny olejków rozpuszczone w naturalnych olejkach roślinnych. Do masażu olejki eteryczne rozpuszcza się się w oleju w proporcji 15-30 kropli mieszaniny olejków na 50 mililitrów (około 1/5 do 1/4 szklanki oleju).

Masaż Tybetański

Sztuka masażu tybetańskiego ma bardzo długą, bo liczącą sobie aż 5 tysięcy lat tradycję. Jest połączeniem klasycznego masażu leczniczego, refleksoterapii czyli uciskania odpowiednich punktów na stopach oraz bioterapii. Zabieg polega bowiem na skupianiu energii za pomocą dłoni na określonych punktach ciała. Choć jest niemal bezdotykowy, działa bardzo silnie. Masażysta uciska mocniej jedynie stopy, a skórę na innych częściach ciała tylko muska opuszkami palców. Tego masażu nie można traktować jako zabieg profilaktyczny. Wykonuje się go u osób ciężko chorych, najlepiej po konsultacji z lekarzem. Zabieg oczyszcza organizm ze złogów toksycznych i przywraca wewnętrzną równowagę. Działa skutecznie na układ krążenia, poprawia skład chemiczny krwi, reguluje ciśnienie, zmniejsza wrażliwość na ból, dotlenia mózg, wspomaga leczenie schorzeń narządu ruchu, m. in. łagodzi bolesne skurcze mięśni i nerwobóle.

Masaż Tajski

Jest to starożytna metoda łącząca w sobie elementy Hatha Yoga, akupresury, refleksologii i medytacji. Dzięki temu niezwykłemu połączeniu, masaż w sposób holistyczny poprawia kondycję fizyczną, duchową i intelektualną. Rytmiczne naciskanie kluczowych puntów na ciele Sen odpowiedzialnych za blokadę energii.

Masaż Podwodny

Wykorzystuje strumień wody o określonym ciśnieniu, którym oddziałuje się na ciało pacjenta zanurzonego w wannie. Masaż wirowy to jedna z najłagodniejszych form masażu podwodnego. Na zanurzonego w wodzie pacjenta działa prąd wody, która jest wprowadzona w szybki ruch wirowy za pomocą specjalnych wibratorów.

Masaż Wodny

Używa się tu strumienia wody o odpowiednim ciśnieniu jako bodźca mechanicznego i termicznego. Jest on inaczej nazywany natryskiem skupionym lub biczem wodnym. Wykonuje się go chłodną lub na przemian zimną i gorącą wodą. W przeciwieństwie do masażu podwodnego pacjent nie jest zanurzony w wodzie.

Masaż gorącymi kamieniami

Masaż gorącymi kamieniami łączy w sobie oddziaływania zarówno termoterapii, drenażu, akupresury, aromaterapii jak i masażu szwedzkiego. Podstawę główna stanowi szerokie działanie na termoreceptory znajdujące się w skórze pacjenta. W wyniku oddziaływania odruchowego dochodzi do podniesienia temperatury okolic masowanych i wtórnego rozszerzenia naczyń krwionośnych.

Reakcja ta wpływa tym samym na zwiększenie pojemności łożyska naczyniowego. Odpowiedni nastrój, zastosowanie olejków eterycznych oraz odpowiednio dobrana muzyka wpływa kojąco na pacjenta, hamując działanie układu limbicznego zmniejszającego ogólne napięcie nerwowe. Obszerność oraz siła bodźca wpływają na wytworzenie dużej ilości enkefalin w C.U.N.

Masaż ipsilateralny

U podstaw tego masażu leżą założenia z zakresu neurofizjologii. Bazuje on na skrzyżowanym odruchu naczynioruchowym. Pod wpływem bodźców mechanicznych na bazie tego odruchu dochodzi do dużego przekrwienia w przeciwnej kończynie. Wraz z dużym przekrwieniem dochodzi do lepszego odżywienia przekrwionych obszarów i co za tym idzie szybszego procesu gojenia.

Masaż kontrlateralny

U podstaw tego masażu leżą założenia z zakresu neurofizjologii. Bazuje on na skrzyżowanym odruchu naczynioruchowym. Pod wpływem bodźców mechanicznych na bazie tego odruchu dochodzi do dużego przekrwienia w przeciwnej kończynie. Wraz z dużym przekrwieniem dochodzi do lepszego odżywienia przekrwionych obszarów i co za tym idzie szybszego procesu gojenia.

Masaż bańkami

Masaż bańkami jest odmianą terapii podciśnieniowej i stanowi odwrotność terapii uciskowej. Podstawę jej stanowi wytworzenie podciśnienia we wnętrzu bańki i zassanie skóry oraz tkanki podskórnej do jej wnętrza. W masażu bańkami mamy do czynienia z dwojakiego rodzaju oddziaływaniem : mechanicznym i odruchowym.

Czas trwania masażu wynosi od 10 do 30 min.

Masaż kosmetyczny

Działanie masażu kosmetycznego jest bardzo korzystne dla skóry twarzy i szyi. Skóra zostaje oczyszczona ze zrogowaciałego naskórka, otwarte pory wydzielają zużyte produkty przemiany materii. Skóra zostaje pobudzona i odżywiona przez krew i limfę. Po serii ok. 10 zabiegów masażu drobne zmarszczki znikają a głębsze znacznie się zmniejszają.

Masaż taki działa również relaksująco i odprężająco oraz pozwala się pozbyć zmartwień. Dlatego masaż kosmetyczny regeneruje naszą skórę, a także duszę, uroda jest przecież w ogromnym stopniu odzwierciedleniem wnętrza człowieka.

Masaż kosmetyczny wykonuje się dla wygładzenia, ujędrnienia, uelastycznienia tkanki skórnej i podskórnej (często z zastosowaniem preparatów wspomagających mechaniczne działanie masażu). Efekt ten uzyskuje się poprzez usprawnienie krążenia powierzchownego, tym samym lepsze odżywienie skóry oraz wzmożenie jej napięcia. Poprzez przyspieszenie złuszczania zrogowaciałych - martwych warstw naskórka, niniejszym udrożnienie przewodów gruczołów skóry i usprawnienie ich funkcji.

Masaż skuteczny jest również w redukcji cellulitu.

Shiatsu

Shiatsu naciskać kciukami jest japońską odmianą masażu ciała, wykonywanego w celu leczenia i powrotu do zdrowia dzięki wpływowi i poprawie stanu ki w organizmie.. Jest to nowa nazwa najstarszej formy leczenia uzdrawiania rękoma.

Polega na stosowaniu ucisku dłoni i technik manipulacyjnych w celu wyregulowania fizycznej struktury organizmu i jego naturalnych wewnętrznych energii, by usunąć stany chorobowe i zachować zdrowie. Shiatsu utrzymuje ciało, duszę i intelekt w harmonijnej równowadze, pobudza samouzdrawiające siły naszego organizmu i dba o głębokie odprężenie. Stosowany profilaktycznie przyczynia się do zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia, ale jednocześnie można go stosować w celu złagodzenia ostrych dolegliwości.

Shiatsu bazuje na naszej wrodzonej reakcji na dotyk, naszej intuicji i naszej zdolności do ćwiczenia umysłu, by radził sobie z przeciwnościami w dążeniu do osiągnięcia najlepszego stanu zdrowia i dobrego samopoczucia.

Siatsu posiłkuje się kilkoma technikami, przy czym pobieżny obserwator może odnieść wrażenie, że nic właściwie się nie dzieje zaledwie spokojne, łagodne uciskanie kciukami czy dłońmi różnych punktów na ciele. Wygląda to niemal na leniwe wykonywanie pewnych czynności, i w rzeczy samej, pod względem zachowania energii, tym właśnie jest. Ale pod tymi nieskomplikowanymi czynnościami, wewnątrz organizmu dzieje się wiele w subtelnej sferze energii życiowej.

Podczas gdy w akupresurze chodzi o to, by znaleźć i stymulować określone punkty lecznicze, shiatsu zakłada przede wszystkim masaż całości kanałów energetycznych meridianów. Brak energii w określonym meridianie jest zgodnie z poglądami shiatsu automatycznie związany z jej nadmiarem w innym. Tego rodzaju dysharmonię uważa się już za pierwsze objawy choroby, które trzeba usunąć i zrównoważyć. Siatsu jest więc w mniejszym stopniu nastawiona na celowe leczenie konkretnych dolegliwości, lecz raczej na zachowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w ogólności co nie znaczy jednak, że japoński masaż leczniczy nie może pozytywnie wpłynąć na już istniejące zaburzenia zdrowotne.

Lecznicza moc dotyku znana jest ludziom od zamierzchłych czasów. Egipcjanie, Arabowie, Inkowie, Aztekowie, Rzymianie i Grecy, Hindusi, Chińczycy: we wszystkich kulturach znane było lecznicze działanie nakładania rąk i masażu. Ale w Państwie Środka leczenia uciskiem palców rozwinęło się jak nigdzie indziej, ponieważ bardzo wcześnie odkryto tam, że nacisk na określony punkt ciała może mieć działanie sięgające znacznie dalej i nie tylko łagodzić miejscowe dolegliwości, lecz także wpływać uzdrawiająco na narządy wewnętrzne. Trzeba było czekać aż do lat sześćdziesiątych, aby shiatsu zostało ostatecznie uznane w Japonii za metodę terapeutyczną. Niecałe dziesięć lat później japoński masaż leczniczy dotarł do Europy i Stanów Zjednoczonych i na fali rosnącego zainteresowania dalekowschodnimi metodami leczniczymi stopniowo podbił też zachodni krąg kulturowy.

Podstawowe cele shiatsu:

harmonizacja przepływu energii w ciele,

wzmocnienie witalności poprawa fizycznego samopoczucia,

poprawienie koncentracji i sprawności intelektualnej,

ogólne profilaktyczne działanie prozdrowotne,

usunięcie blokad i nagromadzonych emocji na wszystkich płaszczyznach,

pobudzenie samouzdrawiających sił organizmu,

uwrażliwienie na sygnały płynące z własnego ciała,

uwrażliwienie na świadome przeżywanie własnego życia wewnętrznego.

Shiatsu jest bardzo bezpiecznym masażem. Bywa niezwykle skuteczny w przypadku przewlekłych dolegliwości, a także w wielu drobniejszych ostrych schorzeniach i chorobach.

Szczególnie ostrożnie należy go stosować zaledwie w trzech przypadkach ciąży, przy podwyższonym ciśnieniu tętniczym i u chorych na padaczkę.

Stemplami

Masaż stemplami wykonywany jest za pomocą specjalnych stempli kamiennych lub ziołowych. Rozgrzanymi stemplami wykonuje się szybkie, krótkie dotknięcia w odpowiednich miejscach na ciele. W momencie, gdy temperatura stempla spada do ok. 60°C, wykonywane są powolniejsze i głębsze ruchy.

Masło Karite używane do masażu to panaceum na wszelkie dolegliwości skórne. Zawiera ogromne ilości witamin i posiada właściwości odżywcze i pielęgnacyjne. Powoduje natłuszczenie i nawilżenie skóry, przez co staje się ona aksamitna, opóźnia proces starzenia skóry i likwiduje zmarszczki. Eliminuje stany zapalne. Stosowane jest w podrażnieniach, alergiach oraz dermatozach. Masaż stemplami przynosi ukojenie duszy i ciała wraz z cudownym efektem odmładzającym. Wskazany jest dla osób wiecznie zabieganych i zapracowanych. Przeciwwskazaniem do masażu są choroby krążenia, choroby skóry, otwarte rany i zapalenia. Osoby z nerwową nadwrażliwością i z protezami silikonowymi nie mogą pozwolić sobie na ten zabieg.

Co uzyskamy:

poprawę krązenia

detoksykację( oczyszczenie) całego organizmu

złagodzenie bólu

podniesienie podstawowej przemiany materii

rozluźnienie mięśni

zmniejszenie napięcia psychicznego

ogólną regenerację organizmu

Wskazania :

stres

przemęczenie psycho-fizyczne

otyłość

cellulitis

zaburzenia wegetatywne

napięcia mięśniowe

