fot. Fotolia

Reklama

Szczepionka – przełomowy wynalazek

Edwardowi Jennerowi udało się odkryć jedną z podstawowych zasad budowania odporności. Angielski lekarz, przy użyciu stosunkowo nieszkodliwej substancji wywołał w organizmie człowieka odpowiedź immunologiczną, która pozwalała go ochronić przed chorobą zakaźną. W ten sposób powstała szczepionka przeciwko ospie prawdziwej.

Przeciwciała i komórki odpornościowe toczą walkę z drobnoustrojami przedostającymi się do organizmu człowieka. W specyficzny sposób „zapamiętują” je, dlatego w przyszłości mogą szybko i sprawnie zwalczyć zakażenie. Żeby dziecko bez szczepienia uzyskało odporność na poszczególne choroby zakaźne, najpierw musiałoby je przechorować.

Ponieważ przebieg wielu chorób jest nieprzewidywalny i może okazać się groźny nie tylko dla zdrowia, ale także życia dziecka, bezpieczniej jest budować jego odporność w sposób kontrolowany – za pomocą szczepień. Istnieje wiele rodzajów szczepionek. Sposób ich wykorzystywania, przechowywania i podawania zależy od rodzaju preparatu.

Zobacz także: Co zawierają szczepionki?

Rodzaje szczepionek

szczepionki monowalentne – zawierają cząstki (antygeny) pochodzące z jednego typu/rodzaju drobnoustroju i uodparniają przeciwko jednej chorobie, jak np. szczepionka przeciwko odrze, ospie wietrznej czy wirusowemu zapaleniu wątroby typu B;

– zawierają cząstki (antygeny) pochodzące z jednego typu/rodzaju drobnoustroju i uodparniają przeciwko jednej chorobie, jak np. szczepionka przeciwko odrze, ospie wietrznej czy wirusowemu zapaleniu wątroby typu B; szczepionki poliwalentne – zawierają cząstki (antygeny) pochodzące z kilku typów/rodzajów tego samego drobnoustroju, np. szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) zawierają antygeny pochodzące albo z dwóch, albo z czterech typów HPV i uodparniają przed zakażeniem tymi typami wirusa, a w konsekwencji chronią przed chorobami rozwijającymi się w wyniku zakażenia HPV (np. rak szyjki macicy). Dodatkowo - każda szczepionka w innym stopniu – uodparnia również przed zakażeniem innymi, nie ujętymi w szczepionce onkogennymi typami HPV (ochrona krzyżowa), co wynika m.in. z dużego podobieństwa niektórych typów HPV w zakresie ich budowy antygenowej;

– zawierają cząstki (antygeny) pochodzące z kilku typów/rodzajów tego samego drobnoustroju, np. szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) zawierają antygeny pochodzące albo z dwóch, albo z czterech typów HPV i uodparniają przed zakażeniem tymi typami wirusa, a w konsekwencji chronią przed chorobami rozwijającymi się w wyniku zakażenia HPV (np. rak szyjki macicy). Dodatkowo - każda szczepionka w innym stopniu – uodparnia również przed zakażeniem innymi, nie ujętymi w szczepionce onkogennymi typami HPV (ochrona krzyżowa), co wynika m.in. z dużego podobieństwa niektórych typów HPV w zakresie ich budowy antygenowej; szczepionki skojarzone – preparaty, które zawierają cząstki (antygeny) pochodzące z różnych drobnoustrojów, podawane w jednym zastrzyku i uodparniające przed kilkoma chorobami jednocześnie, jak np. szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce (MMR), przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (DTP), czy wysoce skojarzona szczepionka 6 w 1 (uodparnia przed błonicą, tężcem, krztuścem, polio, WZW typu B i chorobami wywoływanymi przez bakterię Hib (Haemophilus influenzae typu b).

Reklama

Szczepienia skojarzone pozwalają nie tylko ograniczyć liczbę wstrzyknięć, a tym samym zmniejszyć ból i stres u szczepionego dziecka, ale również pomagają w dotrzymaniu terminowości szczepień.

Szczepionki różnią się też sposobem ich podawania – niektóre można zaaplikować dziecku doustnie, jak np. szczepionkę przeciwko rotawirusom, jednak większość szczepień ma postać zastrzyku.

Źródło: Materiały prasowe Marketing & Communications Consultants

Zobacz także: Kalendarz szczepień dla dzieci od 0 do 18 lat