Rokitnik ceniony w kuchni i w kosmetyce

Rokitnik zwyczajny (pospolity) nazywany bywa rosyjskim ananasem, złotem Syberii, koralowcem lub cierniem morskim. Występuje w Europie i Azji, aż po Chiny, najczęściej wzdłuż wybrzeży morskich. W Polsce jego naturalne stanowiska znajdują się głównie nad wybrzeżem Bałtyku po ujście Wisły na wschodzie i są pod ścisłą ochroną gatunkową.

Rokitnik szczególnie wyróżnia się z otoczenia jesienią, gdy już z oddali skrzą mu się w słońcu całe gałęzie oblepione przepięknymi, pomarańczowymi jagodami, mogącymi przetrwać całą zimę.

Rokitnik zwyczajny ze względu na swoje wyjątkowe właściwości zdrowotne i odżywcze znalazł zastosowanie zarówno w kuchni, jak i w kosmetyce.

Zawiera w sobie ponad 190 aktywnych biologicznie składników, wśród których znajdują się antyoksydanty, flawonoidy, aminokwasy, a także nienasycone kwasy tłuszczowe, mikroelementy (m.in. potas, żelazo, fosfor, mangan, bor, wapń i krzem) oraz witaminy (A, C, D, E, K, P oraz te z grupy B) i prowitaminy.

Pod względem zawartości witaminy C, rokitnik ustępuje tylko owocom dzikiej róży. Co ciekawe, witamina ta nie ulega rozkładowi podczas gotowania, a zatem sok z rokitnika można poddawać obróbce termicznej bez obawy o utratę walorów zdrowotnych. Warto podkreślić, że rokitnik, jako jedna z niewielu roślin, posiada witaminę B12, o której niedobór podejrzewani są często weganie.

Rokitnik – właściwości zdrowotne

posiada działanie wzmacniające siły obronne organizmu,

wykazuje właściwości przeciwbólowe i przeciwzapalne,

usprawnia pracę mózgu i układu nerwowego,

poprawia krążenie,

zwalcza wolne rodniki,

stymuluje system immunologiczny.

Napar z rokitnika stosuje się także przy dolegliwościach żołądkowych, a zastosowany jako maseczka, opóźnia starzenie się skóry i poprawia jej elastyczność.

"Sok z rokitnika dodaje energii, witalności, poprawia nastrój i działa przeciwdepresyjnie, ma bezcenne właściwości dla organizmu, dlatego warto wprowadzić go do codziennego menu i korzystać z jego dobrodziejstwa przez cały rok" – mówi Katarzyna Barwińska przedstawiciel niemieckiej firmy Rabenhorst.

"Rokitnik to prawdziwy eliksir młodości i niewyczerpane źródło witamin i minerałów, dlatego już od dawna posiadamy w naszej ofercie naturalny sok z rokitnika. Oczywiście sok z rokitnika, tak jak każdy inny, można zrobić samodzielnie w domu, wymaga to jednak nieco czasu, zaangażowania i umiejętności. Warto także pamiętać o prawidłowym przetwarzaniu owoców, bo tylko takie nie tracą swoich niezwykłych walorów i są wartościowe dla organizmu".

Jak spożywać rokitnik?

Owoce rokitnika spożywa się na surowo lub w postaci galaretek, dżemów czy konfitur, w naszej szerokości geograficznej najpopularniejszy jest jednak sok – lekko kwaskowaty i świetnie sprawdzający się jako składnik koktajlów.

Intensywny, lekko cierpkawy smak soku z rokitnika sprawia, że doskonale łączy się on z innymi owocami, np. z jabłkiem, marchewką czy acerolą, jest też bardzo wydajny, do tego stopnia, że zaleca się rozcieńczanie go wodą.

