Rokitnik zwyczajny - wartościowa roślina

Rokitnik zwyczajny znany był już w starożytności. Wykorzystywano wówczas jego owoce, liście i drewno w najróżniejszych celach. Szczególnie doceniano owoce tej rośliny, z uwagi na wysoką zawartość witamin, pierwiastków, enzymów i innych substancji, pozytywnie wpływających na zdrowie człowieka.



Chyba każdy, kto wychodzi z domu, wie jak wygląda rokitnik zwyczajny. Jest to krzew lub niskie drzewko, obsypane mnóstwem kulistych, pomarańczowo-żótych owoców. Gałązki rokitnika, wyglądają jakby były oblepione owocami, spomiędzy których wyrastają ciemno-zielone, podłużne liście. Owoce rokitnika są cierpkie w smaku. Słodyczy nabierają po przemarznięciu. Krzewy rokitnika często są wysadzane w miastach, na skwerkach zieleni, a także w przydomowych ogródkach, gdzie stanowią element dekoracyjny krajobrazu. U nas rzadko są spotykane jako roślina dzika.

Co możemy znaleźć w owocach rokitnika?



Jak już wspomniano wcześniej, rokitnik to skarbnica wielu pożytecznych substancji. Jest obiektem zainteresowań farmaceutów, kosmetologów i specjalistów medycyny naturalnej oraz kucharzy.

Owoce rokitnika zawierają:



- beta-karoten (prowitamina witaminy A), będący przeciwutleniaczem, warunkującym

m.in. prawidłowy stan skóry i błon śluzowych,

- witaminę C, czyli witaminę odporności, która w rokitniku występuje w postaci trwalszej niż w innych owocach, nie ulega zredukowaniu nawet w wysokiej temperaturze,

- witaminę B1, usprawniającą przemiany węglowodanów i łagodzącą dolegliwości bólowe,

- witaminę B2, wspomagającą układ nerwowy i funkcje oczu,

- witaminę B6, która chroni układ nerwowy, usprawnia syntezę enzymów i hormonów, a także warunkuje prawidłowe wchłanianie magnezu,

- witaminę E, zwaną witaminą młodości, niezbędną dla skóry, paznokci, włosów i błon śluzowych.

Ponadto, owoce rokitnika, są bogate w kwasy organiczne, jak kwas cytrynowy, jabłkowy oraz flawonoidy, fosfolipidy, antocyjany, karotenoidy, sterydy i węglowodany. Znajdziemy też w nich sole mineralne boru, manganu i żelaza; azot i krzem. Rokitnik to również roślina bogata w kwasy tłuszczowe omega.

Kiedy warto stosować rokitnik?



Z uwagi na składniki odżywcze owoców tej rośliny, szczególnie poleca się ją w okresach zwiększonej zapadalności na infekcje i podczas leczenia przeziębień. Następnie jako środek na wypadanie włosów i łysienie, a także w celu przyspieszenia gojenia się ran i podrażnień skóry. Może być przydatny w pielęgnacji odleżyn. Ponadto łagodzi objawy łuszczycy, trądziku, grzybic i innych chorób skóry. Jest polecany w łagodnej niedokrwistości (zawiera witaminę C i żelazo) i wspomagająco w przypadku kurczów mięśni (witaminy z grupy B). Znajduje też zastosowanie w

bólach reumatycznych, wrzodach żołądka i dwunastnicy, biegunkach, zaburzeniach krzepnięcia krwi i hipercholesterolemii. Warto wiedzieć, że rokitnik chroni nas przed szkodliwymi promieniami ultrafioletowymi.

Do czego warto stosować owoce rokitnika?



Z owoców rokitnika pozyskiwany może być olej lub zaparza się je jako herbatkę. Ciekawym zastosowaniem są domięśniowe zastrzyki z oleju rokitnikowego, które mają za zadanie poprawić ogólne funkcjonowanie i wzmocnić siły organizmu. Oprócz tego wykonywane są przetwory z rokitnika, jak np. dżemy, konfitury, galaretki, a także soki i nalewki. Stanowią one wykwintny dodatek do dań z mięsa, a do tego ułatwiają trawienie tłustych pokarmów. Pasjonaci kosmetyki naturalnej wykorzystują rokitnika do produkcji kremów nawilżających i balsamów do włosów przeciw łysieniu.