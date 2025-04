Znamy już tyle sposobów na redukcję masy ciała... Na cellulit, rozstępy itd... Ciągle poszukujemy, próbujemy walczyć na wiele sposobów z tak powszechnym problemem. Jednak na naszej drodze pojawia się Rolletic – coś, co nie tylko pomaga zwalczać zbędny tłuszczyk i poprawić stan skóry, ale potrafi świetnie zrelaksować, odprężyć, naładować pozytywną energią...

Reklama

Co to jest Rolletic?

Rolletic – dla wtajemniczonych: „rolki” - to urządzenie masująco-rehabilitacyjne, działające na zasadzie masażu limfatycznego, które skutecznie pomaga ukształtować sylwetkę i ujędrnić skórę. Masaż rolkami, jest bezpieczny. Odbywa się w oparciu o fizjologiczne krążenie limfy (chłonki) w organizmie ludzkim. Specjalne rolki, poruszają się z określoną szybkością i w określonym kierunku – tak aby usprawnić odpływ limfy do prawidłowych węzłów chłonnych.

Jak wygląda „rolowanie”?

Istnieją różne stopnie zaawansowania masażu urządzeniem Rolletic. Stopień podstawowy, to stopień dla początkujących użytkowników rolek. Poziom zaawansowany, to nieobciążające ćwiczenia na urządzeniu rolującym. Za jego pomocą angażowane są duże grupy mięśni kończyn dolnych, górnych, pośladków, brzucha i pleców. Masaż rolkami odbywa się od stóp, przez łydki, uda, pośladki, brzuch, talię, plecy do kończyn górnych. Działanie rolek jest przez nas różnie odbierane. Tarcie rolek wywołuje przyjemne doznanie ciepła, swędzenia i mrowienia.

Poszczególne partie rolujemy przez określony czas, przybierając odpowiednie pozycje na urządzeniu Rolletic. Cały masaż trwa 60 minut.

Nie wolno zapomnieć o odpowiednim ubraniu – najlepiej bawełniane legginsy, podkoszulek i skarpety.

Po pierwszym zabiegu rolowania, możemy czuć się zmęczeni i trochę ospali lub zupełnie odwrotnie – naładowani siłami witalnymi. Na drugi dzień po masażu mogą wystąpić bóle mięśni związane z mikrouszkodzeniami włókien mięśniowych – jednak mijają po góra dwóch dniach.

Odstęp przed każdym kolejnym masażem nie może być krótszy od dwóch dni. Najlepiej rolować się właśnie dwa lub trzy razy w tygodniu. Po kolejnych masażach, bólu już nie ma, bądź jest on znikomy.

Do zabiegów masujących, można w celu zwiększenia skuteczności, zastosować kurację oczyszczającą i specjalną dietę.

Film prezentujący masaż na urządzeniu Rolletic:

Rolletic

Rolletic

Jak rolki działają na nasz organizm?

Rolletic oddziałuje na nasze ciało jak masaż limfatyczny, co już wspomniano wyżej. Działanie to polega w szczególności na:

pobudzaniu układu krążenia: szybszy przepływ chłonki w naczyniach limfatycznych, sprawniejszy przepływ krwi w żyłach i tętnicach, z czego wynika lepsze odżywienie, dotlenienie i detoksykacja tkanek, przez co poprawie ulega metabolizm i zwiększa się odporność ustroju

poprawie przewodnictwa nerwowego

stymulacji wyrzutu endorfin – działających przeciwbólowo, antystresowo, odprężająco i poprawiają humor

poprawie elastyczności mięśni (regulacja napięcia mięśni)

ujędrnianiu skóry

dogłębnym rozbijaniu tkanki tłuszczowej

Kiedy rolki są jak najbardziej wskazane?

opuchnięte i obrzęknięte nogi po całym dniu pracy

rozluźnienie mięśni łydek, przy napadach skurczów

łagodzenie objawów PMS

wzmocnienie mięśni brzucha po zabiegach operacyjnych

wzmocnienie mięśni po porodzie i cięciu cesarskim

bólach pleców i kończyn górnych

obniżenie nastroju i odporności związane z pogodą

w okresie rekonwalescencji po chorobach infekcyjnych

Kto nie może się rolować?

Przeciwwskazania do masowania się urządzeniem Rolletic to:

nowotwory i choroby zakaźne

choroby zapalne

gorączka

ciąża

nadciśnienie i inne choroby serca

skłonność do omdleń

problemy endokrynologiczne np. nadczynność tarczycy

padaczka

zaawansowana osteoporoza

gruźlica kości

niepełny zrost złamanych kości

zakaźne choroby skóry

zaawansowane zmiany żylakowe

W razie wątpliwości, czy możemy oddawać się masażowi na rolkach, warto wcześniej zasięgnąć porady u lekarza lub fizjoterapeuty.

Koszt jednego masażu trwającego 60 minut: około 20-30zł

Reklama

Opracowano na podstawie informacji ze strony:

http://www.rolletic.katowice.pl/?