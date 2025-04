Chociaż nie wyglądają atrakcyjnie, są na wagę złota. Algi, czyli glony i borowiny, czyli po prostu rodzaj błota. Mają wszechstronne

właściwości lecznicze i pielęgnacyjne, co potwierdza współczesna nauka.

Brunatna borowina łagodzi bóle mięśni i stawów. Oczyszcza organizm z toksyn. Wygładza skórę i zmniejsza cellulit. Algi znajdują zastosowanie w medycynie (wzmacniają serce), w kosmetyce (są składnikiem kosmetyków i surowcem do zabiegów pielęgnacyjnych), a także w dietetyce. Niektóre jadalne odmiany mogą stanowić uzupełnienie diety w witaminy oraz składniki mineralne. Zwłaszcza dla osób odchudzających się.

Algi i borowiny to prawdziwe dary natury dla człowieka. Dodają energii, ujmują lat. Gwarantują piękną cerę i zdrowe włosy. Brunatna borowina jest torfem, powstałym z roślin bagiennych, które przez miliony lat rozkładały się w podmokłych lasach. Algi rosną w morzach, oceanach, rzekach, jeziorach i... w domowych akwariach. Mają różne zabarwienie – brązowe, czerwone, zielone, zielononiebieskie oraz

żółtozielone.

Kuracja prosto z bagien

Polska borowina, zaliczana do najlepszych w Europie, w ponad 90 procentach składa się ze składników organicznych, które mają właściwości lecznicze. Są to kwasy huminowe (działają przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo, stymulują procesy przemiany materii),

bituminy (woski, żywice, asfalty i tłuszcze), pektyny (garbniki), celuloza, fitoestrogeny oraz sole mineralne, makro- i mikroelementy (siarczany magnezu i potasu, związki glinu, żelaza i wapnia, sód, krzem). Zanim borowina zostanie użyta do zabiegów leczniczych, musi być odpowiednio przygotowana. Miesza się ją w specjalnych kadziach z gorącą wodą – zwykłą lub mineralną – na papkę, której następnie używa się do kąpieli, okładów i zawijań. Gęstość i temperatura papki zależą od wskazań lekarza (można ją podgrzać do 40–55°C). Silnie rozgrzana masa wywołuje obfite pocenie, które przyspiesza pozbywanie się z organizmu zbędnych produktów przemiany materii.

Ciepło łagodzi ból, poprawia krążenie krwi i rozpulchnia skórę. Dzięki temu rozpuszczone w wodzie aktywne składniki borowiny łatwiej wnikają w głąb skóry. CMS_PAGE_BREAK]

Borowinowe zabiegi działają wspomagająco w leczeniu wielu chorób i dolegliwości, takich jak:

- urazy mięśni i stawów oraz choroba zwyrodnieniowa stawów – ponieważ łagodzą ból i zmniejszają obrzęk wywołany powstawaniem stanów zapalnych, uelastyczniają miękkie tkanki stawów, a także działają rozgrzewająco;

- choroby dziąseł, błony śluzowej jamy ustnej, stany zapalne dróg rodnych, owrzodzenia podudzi spowodowane niewydolnością żylną kończyn oraz atopowe zapalenie skóry – ze względu na silne działanie przeciwzapalne;

- cellulit – dzięki właściwościom przeciwzapalnym i odtruwającym.

Borowina na trzy sposoby

Kurację „błotną” w sanatorium zaczyna się zwykle od półkąpieli (zanurzasz się do pasa w roztworze borowinowym, wlanym do specjalnej wanny),

nasiadówek lub kąpieli częściowych, ograniczających się do rąk lub nóg. Na początku trwają one kilka minut, a po pewnym czasie mogą osiągnąć nawet 20 minut.

Stosuje się również półgodzinne okłady na ręce, nogi albo całe ciało (z wyjątkiem głowy i okolicy serca). Skórę pokrywa się wtedy bardzo cienką warstwą borowiny (3 mm), owija folią i ręcznikiem lub kocem. W niektórych ośrodkach przygotowuje się też tampony borowinowe stosowane dopochwowo w leczeniu chorób kobiecych.

Z torfowiska do łazienki

Naturalna borowina szybko traci swe właściwości, dlatego jest dostępna w uzdrowiskach położonych w pobliżu kopalni torfu. Jest też dość droga (do jednego zabiegu trzeba zużyć od kilku do 100 kilogramów torfu). Dlatego do stosowania w domu proponujemy preparaty z oczyszczonym ekstraktem borowinowym; kupisz je w aptece oraz sklepach zielarskich:

- koncentrat borowinowy do okładów – stosuje się je na większe partie skóry (po nałożeniu papkę okrywa się folią i owija ręcznikiem);

- plastry borowinowe, które należy rozgrzać w wodzie i przykleić na obolałe miejsce;

- maść borowinową do wcierania w chore miejsce;

- emulsje oraz sole borowinowe do kąpieli;

- pasty do zębów – działają przeciwzapalnie, leczą śluzówkę jamy ustnej.

Po zabiegu trzeba opłukać ciało ciepłą wodą pod prysznicem, dokładnie się wytrzeć, ubrać i położyć co najmniej na godzinę pod kocem. Terapie borowinowe są skuteczne, ale wymagają cierpliwości. Pierwsze efekty odczuwa się dopiero po 10 zabiegach.

Borowina sprawdza się także jako składnik kosmetyków pielęgnacyjnych. Wygładza skórę, przeciwdziała jej starzeniu, przyspiesza gojenie drobnych zmian skórnych i łagodzi podrażnienia. W połączeniu z witaminami stosuje się ją w kremach, szamponach, preparatach do pielęgnacji ciała. Ostatnio dużą popularnością cieszą się kosmetyki borowinowe zwalczające cellulit. Zawarte w nich wyciągi z borowiny oczyszczają skórę, ułatwiają wydalanie zalegających w niej produktów przemiany materii, przyspieszają spalanie tłuszczu. Wszystkie preparaty wchodzące w skład serii nadają się do skóry z rozszerzonymi naczynkami krwionośnymi.

Cudowne wodorosty

Algi są roślinami, które nie mają kwiatów, nasion, liści ani korzeni. Bywają prostymi organizmami jednokomórkowymi mikroskopijnej wielkości, ale są też i takie, które przypominają prawdziwy podwodny las. Chińczycy uważają, że „nie istnieje taki obrzęk, którego nie można by usunąć dzięki wodorostom”. Algi dodawane do pożywienia są pomocne w leczeniu obrzęków węzłów chłonnych, opuchlizn, cyst, chorób skóry i zapaleń stawów. Z kolei japońscy naukowcy stwierdzili, że podnoszą aktywność systemu immunologicznego organizmu, w szczególności limfocytów typu T. Dlatego zalecają algi jako środek wspierający terapię różnych typów nowotworów.

Na dodatek algi potrafią zdziałać naprawdę dużo, także w dziedzinie upiększania:

- zwalczają oznaki starzenia skóry, dodają jej blasku;

- nawilżają, regulują pracę gruczołów łojowych, przywracają równowagę kwasowo-zasadową skóry;

- likwidują stany zapalne, zmniejszają obrzęki i blizny, działają przeciwbakteryjnie;

- poprawiają ukrwienie skóry, uszczelniają naczynia krwionośne;

- łagodzą podrażnienia wywołane promieniami UV, mrozem, wodą chlorowaną i depilacją;

- są znakomitą odżywką dla włosów i skóry głowy; bardzo dobre efekty przynosi nacieranie głowy preparatami z alg przy łupieżu.

Te niepozorne rośliny niezwykłą popularność zawdzięczają nie tylko ich wszechstronnemu działaniu. Ich składniki łatwo wnikają w skórę, odżywiając ją, regenerując i lecząc.

Skład chemiczny plazmy alg jest podobny do składu chemicznego plazmy człowieka, co w znacznym stopniu ułatwia skórze przyswajanie cennych substancji.

Algi możesz znaleźć w wielu preparatach do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów. Niektóre z nich są dostępne w drogerii, inne tylko u kosmetyczki.

W salonie kosmetycznym

Maski z alg trafiły do gabinetów kosmetycznych kilka lat temu. Kiedyś robiono je z ususzonych i rozdrobnionych wodorostów, dziś używa się ekstraktów otrzymanych w wyniku mikronizacji. Mikronizowane algi mają postać proszku, który miesza się z ciepłą wodą do uzyskania gęstej papki. Tak przyrządzoną maseczkę kosmetyczka nakłada na twarz, szyję i dekolt lub na całe ciało. Maski z alg stosuje się do zabiegów odmładzających i terapeutycznych: w leczeniu trądziku i łojotoku, kuracjach wyszczuplających i antycellulitowych oraz odżywiających i regenerujących skórę. W czasie zabiegu, poza maską, zwykle wykorzystuje się także inne preparaty z algami, np. ampułki odżywcze,

liftingujące, nawilżające oraz odpowiednie kremy.

Zielona multiwitamina

Algi są kopalnią witamin C, E, B6, B12 i beta-karotenu oraz cennych pierwiastków (wapnia, selenu, magnezu, potasu, cynku i żelaza). Jest w nich także chlorofil, zielony barwnik poprawiający trawienie, krążenie krwi i pracę serca, a w odmianach brązowych – kwas alginowy, który ma właściwości wiązania toksycznych metali i umożliwia ich szybsze wydalanie z organizmu. Algi są bogatym źródłem błonnika, kwasu alfa-linolenowego (zmniejszającego ryzyko arytmii serca i śmiertelnego zawału serca) oraz jodu. Nic dziwnego, że czasami nazywa się je „pokarmem ludzi trzeciego tysiąclecia”.

Wodorosty są bardzo popularne w kuchni orientalnej. Warto po nie sięgnąć, by urozmaicić również nasze rodzime dania. Algi powinnaś włączyć do jadłospisu, zwłaszcza jeśli chcesz zgubić kilka zbędnych kilogramów: mają mało kalorii, ze względu na obecność błonnika szybko wywołują uczucie sytości i pomagają pokryć dzienne zapotrzebowanie na witaminy i minerały.

Całe morze w pigułce

Algi możesz kupić także w postaci tabletek i herbatek. Najczęściej zawierają dwa składniki: spirulinę i chlorellę. I tych nazw szukaj na opakowaniu albo w spisie składników. Czym się różnią?

- Spirulina – bogata w pełnowartościowe białko z zestawem 18 aminokwasów, źródło łatwo przyswajalnego żelaza, magnezu, selenu, potasu, witamin z grupy B. Wzmacnia system odpornościowy, obniża poziom cholesterolu, oczyszcza, wspomaga leczenie chorób reumatycznych i nadciśnienia. Jest zalecana wegetarianom, osobom przemęczonym, odchudzającym się, rekonwalescentom i ludziom starszym. Działa kojąco na ściany żołądka oraz wspomaga odtruwanie organizmu, co może mieć znaczenie m.in. dla osób przyjmujących leki;

- Chlorella – zawiera więcej witaminy B12 niż wątroba wołowa. Wzmacnia system immunologiczny, poprawia koncentrację i eliminację

toksyn z organizmu. Jest niezwykle pomocna w leczeniu reumatyzmu, artretyzmu, cukrzycy, nadciśnienia, zaburzeń trawienia i wchłaniania,

a także infekcji wirusowych i bakteryjnych oraz grzybic. Poprawia odporność i pamięć, reguluje pracę jelit, oczyszcza, przyspiesza odbudowę

uszkodzonych tkanek.

Dokąd po borowinę?

Wydobywa się ją w kopalniach odkrywkowych. Po oczyszczeniu, rozdrobnieniu i podsuszeniu powstaje koncentrat, wykorzystywany do zabiegów leczniczych i kosmetycznych.

W Polsce pierwsze zabiegi borowinowe wykonano w połowie XIX wieku w Krynicy. Dziś proponują je uzdrowiska w całym kraju, m.in. w Busku Zdroju, Ciechocinku, Dusznikach Zdroju, Inowrocławiu, Kołobrzegu, Ustroniu.

Doskonałe, ale nie dla wszystkich

Kąpiele borowinowe obciążają serce. I dlatego nie nadają się dla osób, które mają kłopoty z krążeniem. Chorzy na serce mogą natomiast robić okłady, nasiadówki, częściowe kąpiele dłoni lub stóp. Stosowanie borowiny powinnaś uzgodnić z lekarzem, jeśli masz cukrzycę, chore nerki i pęcherz moczowy, miażdżycę, zakrzepowe zapalenie żył, stan zapalny skóry, skłonność do krwawień i wybroczyn albo problemy z ciśnieniem.

Algi morskie zawierają dużo jodu, dlatego chorzy ze źle funkcjonującą tarczycą powinni skonsultować się z lekarzem; prawdopodobnie będą mogli stosować algi słodkowodne, w których jodu jest mniej. Zrezygnuj z zabiegu, jeśli jesteś w ciąży albo karmisz piersią. Aktywne składniki alg przenikają do krwi i krążą w niej przez 24 godziny. Zmieniają skład, smak i zapach pokarmu. Maski z alg nie nadają się także dla osób uczulonych na ryby, owoce morza i ich przetwory.

Rady dla smakoszy

1. Kupuj algi w sklepach orientalnych, ze zdrową żywnością lub delikatesach. Masz wtedy pewność, że pochodzą z legalnego źródła, są wyczyszczone, właściwie ususzone i szczelnie zapakowane.

2. W zamkniętych opakowaniach możesz przechowywać je bardzo długo, po otwarciu nie dłużej niż cztery miesiące, i to pod warunkiem, że trzymasz je w szczelnie zamkniętym pojemniku.

3. Suszone wodorosty, z wyjątkiem nori, przed użyciem namocz w ciepłej wodzie, żeby zmiękły.

Vita