Układ odpornościowy jest jak armia – składa się z kilku oddziałów wyspecjalizowanych do walki na różnych polach. Jedne komórki identyfikują wroga (bakterie i wirusy), inne wytwarzają przeciwciała do jego zwalczania, jeszcze inne niszczą go i usuwają z organizmu. Ale aby ta armia sprawnie działała, potrzebuje treningu. Dlatego dwa–trzy przeziębienia w ciągu roku to nic złego – są „manewrami” dla układu immunologicznego.

Jednak jeśli co roku, w sezonie jesienno–zimowym, wpadamy w ciąg niekończących się infekcji, to znak, że nasza odporność szwankuje. Wtedy trzeba dostarczyć naszej armii specjalnych bodźców, które zmuszą ją do żywszego działania. Tak właśnie działają rośliny immunostymulujące. Najlepiej udokumentowane właściwości mają trzy z nich: aloes drzewiasty, eleuterokok kolczasty i jeżówka purpurowa.

Zawierają substancje, które budzą komórki odpornościowe i sprawiają, że walczą one ze zdwojoną siłą. Przygotowaliśmy więc kuracje wspomagające odporność dla całej rodziny (uwaga! trzeba je stosować z przerwami). Mogą sprawić, że w tym roku unikniecie wizyt u lekarza!

1. Aloes najlepszy dla dzieci

Najcenniejszym składnikiem aloesu drzewiastego są polisacharydy, które mobilizują komórki odpornościowe do walki z wirusami. Aloes dobrze jest łączyć z aronią – bogatym źródłem antocyjanów. Najlepszy jest dla dzieci, ale z powodzeniem mogą go stosować również dorośli.

Domowa recepta – wino aloesowe: oberwij 50 dag liści co najmniej trzyletniej rośliny (przedtem nie podlewaj jej przez 6 dni) i włóż do lodówki na tydzień. Potem zmiksuj, dodaj pół litra wytrawnego czerwonego wina i 50 dag miodu. Przechowuj w lodówce, w ciemnej butelce.

Z apteki: syrop dla dzieci Bioron C, ampułki Biostymina (Phytopharm Klęka), sok z aloesu (m.in Laboratoria Natury, Alter Medica), miąższ aloesowy (Forever Living).

Jak stosować: Dzieci w wieku 3–6 lat: - 5 ml syropu 2 razy dziennie przez 14 dni (kurację można powtórzyć po 2 tygodniach przerwy), Starsze dzieci i dorośli:- 50 ml soku z aloesu raz dziennie przez 2 miesiące, Dorośli: - 3 razy dziennie po łyżeczce wina przez tydzień. Przez następne 2–4 tygodnie 3 razy dziennie po łyżce stołowej.

2. Eleuterokok dla aktywnych

Eleuterokok kolczasty, nazywany też żeń-szeniem syberyjskim, zawiera glikozydy, które stymulują układ immunologiczny. Roślina ta zwiększa również wydolność psychiczną i fizyczną organizmu oraz odporność na stres. Ze względu na tę ostatnią właściwość jest polecana przede wszystkim osobom żyjącym „w biegu”. W przeciwieństwie do żeń-szenia prawdziwego mogą go stosować również starsze dzieci.

Domowa recepta – odwar z eleuterokoku: łyżkę stołową korzenia (kupisz w sklepach zielarskich) zalej szklanką wody i gotuj pod przykryciem 5–7 minut. Odstaw do ostygnięcia.

Z apteki: tabletki Biostatic (Lek-Am), suszony korzeń żeń-szenia syberyjskiego (np. Agro-Wad), nalewka z żeń-szenia syberyjskiego (Mitra), tabletki żeń-szeń syberyjski z mleczkiem pszczelim (Meridian).

Jak stosować: Dorośli i dzieci w wieku szkolnym: - 2 razy dziennie po 1/3 szklanki odwaru przez 7–10 dni (kurację można powtórzyć po tygodniu przerwy) lub 1 tabletka dziennie podczas śniadania przez okres zalecany przez producenta danego preparatu.

3. Jeżówka zwłaszcza dla seniorów

Echinacea, czyli jeżówka purpurowa zawdzięcza swoje działanie zawartości polisacharydów, alkiloamidów i pochodnych kwasu kawowego. Działają one na leukocyty jak ostroga, sprawiając, że stają się bardziej wojownicze niż zazwyczaj. Jeżówka nie tylko zapobiega infekcjom, ale również leczy przeziębienia – w zależności od dawki, jaką zastosujemy. Nadaje się dla całej rodziny, poleca się ją zwłaszcza seniorom.

Z apteki: ponieważ najskuteczniejsze są preparaty przygotowane ze świeżego ziela jeżówki, najlepiej kupić gotowe leki. Jednym z najskuteczniejszych jest sok – Succus Echinaceae (Phytopharm Klęka), ale można też kupić tabletki i pastylki – Echimax (Ratiopharm), Immunal Forte (Lek), Lymphozil (Cesra), Echinapur (Herbapol).

Jak stosować: Profilaktyka: - według zaleceń producenta preparatu, mniejsze dawki podane w ulotce przez 8 tygodni (kurację można powtórzyć po 2 tygodniach przerwy), Leczenie: - według zaleceń producenta preparatu większe dawki podane w ulotce przez okres trwania choroby (do 10 dni).

Inne sposoby na odporność

Dieta bogata w białko i warzywa

Wzbogać jadłospis w chude mięso (zwłaszcza drób) i ryby. Zawarte w białku aminokwasy są niezbędne do produkcji przeciwciał. Przepisy na dietetyczne dania poprawiające odporność znajdziesz na str. 42–44. Z kolei warzywa to bogate źródło witamin i składników mineralnych, które również wpływają korzystnie na układ odpornościowy.

Mniej cukru i tłuszczów zwierzęcych. Udowodniono naukowo, że nadmiar węglowodanów prostych spowalnia działanie układu odpornościowego. Z kolei tłuszcze nasycone podnoszą poziom cholesterolu, a to zmniejsza zdolność białych krwinek do pochłaniania drobnoustrojów. Nie przesadzaj więc ze słodyczami, a masło i smalec zastąp olejami roślinnymi.

Więcej ruchu na świeżym powietrzu

Osoby aktywne rzadziej chorują. Ruch pobudza bowiem krążenie krwi, dzięki czemu do komórek dociera więcej tlenu i substancji odżywczych, a szybciej usuwane są toksyny. Ponadto nawet szybki półgodzinny marsz zwiększa ilość komórek odpornościowych. Spaceruj więc przynajmniej 3 razy w tygodniu po pół godziny.

Rozładowanie napięcia

Długotrwały stres może doprowadzić do uszkodzenia limfocytów T w grasicy (gdzie są wytwarzane) i uwolnienia ich do krwiobiegu, zanim będą w pełni dojrzałe, a więc jeszcze nie do końca sprawne. To dlatego osoby zestresowane częściej się przeziębiają i dłużej chorują. Postaraj się więc zrelaksować.

Tekst: Katarzyna Gwiazda

Konsultacja: dr. n. Farm. Jerzy Jambor