Niektóre z roślin mogą działać na nas negatywnie – ich energia zakłóca nasze funkcjonowanie. To dlatego pomimo odpoczynku w ogrodzie nie czujemy się wypoczęci!

W zgodzie z feng shui



Według feng shui w ogrodzie nie powinno się sadzić roślin o ostro zakończonych liściach, takich jak np. juk, ponieważ wysyłają strzeliście na zewnątrz agresywną, twardą i chropowatą energię. Poza tym ich wygląd kojarzy się z suchym, typowym dla pustyni środowiskiem, które oznacza trudne warunki do życia, a to z kolei jest sprzeczne z korzystnymi warunkami, jakie chcemy osiągnąć w naszym ogrodzie. Z tej również przyczyny, taras to również nie najlepsze miejsce na np. kaktusy (a zwłaszcza te duże) czy rośliny z rodziny ananasowatych.

Niedobre rośliny



Niekorzystne biopole wytwarza także olszyna, jesion, berberys i topola. „Niedobrą” rośliną jest także cis, który w starożytnej Grecji był drzewem śmierci (w dawnej Europie natomiast panowało przekonanie, że sen w cieniu cisa kończy się śmiercią). Jego obecność źle wpływa na nasze samopoczucie, dlatego lepiej nie sadzić go przy tarasie czy innym miejscu wypoczynku.

Należy również pamiętać o tym, że cis jest w całości trującą rośliną (oprócz czerwonych osnówek owoców). Jeżeli więc bardzo chcemy mieć go w ogrodzie, wybierzmy miejsce z dala od domu.

Strach przed osiką



A skąd bierze się niechęć do osiki i dlaczego wiąże się z nią tak wiele przesądów? To jej szum nawet w bezwietrzną pogodę od wieków był dla ludzi czymś osobliwym i podejrzanym, wywoływał różne fantastyczne skojarzenia. Jakby drzewo bało się czegoś i trzęsło się ze strachu. Według jednej z legend osika drży ze zgrozy na wspomnienie czynów, jakich dopuściła się jeszcze w raju. Podobno to ona, widząc, że Kain błądzi po topolowym lesie w poszukiwaniu kołka, którym mógłby zabić swego młodszego brata Abla, podała mu bez skrupułów własny konar. Wtedy ponoć nie zatrzęsła się.

