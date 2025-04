Rośliny w aromaterapii

Moda na sięganie do źródeł naturalnych i skuteczność takich działań, coraz częściej przekonuje nas o potężnej sile zdrowia, zawartej w roślinach.

Aromaterapia, co to jest?

Istotą tego rodzaju leczenia ciała ludzkiego (aromaterapia = leczenie zapachem) jest podstawowe zastosowanie olejków eterycznych. Bez nich wykonywanie zabiegów aromaterapeutycznych nie byłoby możliwe. Te uzyskiwane z wielu roślin leczniczych poprawiają stan zdrowia, leczą wiele schorzeń, dodają sił witalnych i znacznie poprawiają stan ducha. Zabiegi, które wykonywane są w tej metodzie terapeutycznej z użyciem olejków eterycznych nie skupiają się tylko na jednej drodze działania. Olejki docierają do organizmu za pośrednictwem dróg oddechowych, ale także przez skórę. Dzieje się tak za pomocą wykonywanych inhalacji, wąchania lub tradycyjnych kompresów czy masażu. Same olejki zaś wytwarzane z prawie wszystkich części roślin, działają korzystnie na różne układy organiczne i narządy w ciele ludzkim. Ale aromaterapia nie wpływa dodatnio tylko na zdrowie fizyczne - wielokrotnie wykazano jej dobroczynne działanie na psychikę człowieka. Być może ta metoda wspomagania zdrowia wydaje się prymitywna, jednak jej korzenie mają już wielowiekową tradycję, a skuteczność w leczeniu wielu chorób przyniosła ulgę niezliczonej ilości nie tylko współczesnych, ale i naszych przodków. I chociaż aromaterapia tak naprawdę doczekała się swojej nazwy dopiero z początkiem XX wieku - wtedy też podjęto po raz pierwszy dokładne badania naukowe nad jej zastosowaniem leczniczym, ta metoda wspomagania zdrowia ludzkiego już od wieków, a współcześnie zyskuje coraz większą liczbę zwolenników.

Rośliny stosowane w aromaterapii i ich właściwości lecznicze



Tymianek – olejek eteryczny uzyskuje się z listków. Działa on silnie przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie. Ma także właściwości wzmacniające, moczopędne, rozkurczowe i antyseptyczne. Stosowany jest w leczeniu chorób górnych dróg oddechowych, grzybic oraz pasożytów. Wspomaga leczenie niedokrwistości i chorób skóry.

Sosna – olejek pozyskiwany jest z młodych pędów sosny. Działa uspokajająco, odświeża powietrze. Ma też właściwości wykrztuśne, bakteriobójcze i działa rozkurczowo. Stosuje się go w leczeniu kaszlu, zapalenia oskrzeli, nieżytów. Wspomaga leczenie astmy i stanów zapalanych dróg moczowych.

Melisa – olejek pozyskuje się z liści. Z uwagi na właściwości uspokajające, przeciwzapalne i wzmacniające odporność, jest stosowany głównie w leczeniu nerwic, stanów reumatycznych, bezsenności, stanów lękowych i nadciśnienia.

Mięta - olejek pozyskuje się z liści. Posiada właściwości antyseptyczne, rozkurczowe, pobudzające trawienie, działa łagodząco na stany bólowe i wykrztuśnie. Głównie stosuje się go w przypadku bóli mięśni, brzucha, stawów, przy trudnościach z trawieniem, wymiotach, infekcjach dróg oddechowych i stłuczeniach.

Rumianek – działanie olejku rumiankowego wytwarzanego z koszyczków kwiatowych to działanie przeciwzapalne, wiatropędne i rozkurczowe. Stosowany jest przy migrenach, zapaleniach górnych dróg oddechowych, katarze siennym, problemach skórnych i stanach pobudzenia nerwowego.

Koper włoski – olejek koprowy lub inaczej fenkułowy działa wiatropędnie, rozkurczowo, antybakteryjnie, pobudzająco (trawienie) oraz zwiększa wytwarzanie mleka przez gruczoły mlekowe u kobiet karmiących. Uznawany jest także za jeden z afrodyzjaków. Stosowany jest w leczeniu: świerzbu, kłopotów z prawidłowym wypróżnianiem, przeziębieniach, kaszlu i w okresie menopauzy.

Brzoza – wytwarzany z niej olejek ma głównie zastosowanie antyseptyczne i odkażające. Przyspiesza gojenie ran, stosowany jest w leczeniu skóry. Ale wpływa także na układ trawienny poprzez swoje działanie żółciopędne.

Jałowiec – olejek jałowcowy wytwarza się z młodych szyszek. Ma szerokie spectrum działania: silnie odkaża, rozgrzewa, przyspiesza gojenie, działa rozkurczowo i moczopędnie, poprawia trawienie. Jest także stosowany do produkcji wyrobów alkoholowych. Sprawdza się w leczeniu chorób skóry, stanach reumatycznych, chorobach dróg moczowych, stanach lękowych.

Kolendra – olejek ma działanie wzmacniające cały organizm, pobudza w stanach wyczerpania, jest uznawany także za jeden z afrodyzjaków. Stosowany w stanach ogólnego osłabienia organizmu, sytuacjach stresowych oraz w razie kłopotów żołądkowych.

Goździk – olejek wytwarzany z pączków kwiatowych drzewa goździkowego jest doskonałym środkiem odstraszającym komary. Na zdrowie człowieka ma dodatni wpływ, ponieważ działa rozkurczowo, odkażająco i przeciwbólowo. Znalazł swoje zastosowanie w leczeniu stanów zapalnych jamy ustnej, zębów, trudno gojących się ran i kłopotach trawiennych.

Majeranek – olejek majerankowy ma działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne – stosuje się go w stanach reumatycznych, nerwobólach, infekcjach dróg oddechowych oraz zewnętrznych urazach. Z uwagi na wykazane działanie uspokajające jest polecany w astmie, kłopotach ze zdrowym snem oraz w stanach lękowych.

Kminek – olejek wytwarzany z jego owoców działa korzystnie na pracę układu trawiennego i wzmacnia cały organizm. Wielu sądzi, że to doskonały afrodyzjak. Olejek kminkowy znajduje zastosowanie w leczeniu: nerwic, stanów depresyjnych, pobudza do życia, doskonale wpływa na kłopoty żołądkowe, jelitowe, reguluje wzdęcia, stosuje się go przy wymiotach i zatruciach pokarmowych. U kobiet karmiących piersią pobudza proces laktacji.

Bazylia – wytwarzany z tej rośliny olejek ma głównie zastosowanie w leczeniu duszy człowieka, ponieważ działa antydepresyjnie. Wzmacnia w stanach nerwicowych, dodaje sił, walczy z depresją, pomaga w stanach apatii, stanach lękowych, w leczeniu bezsenności. Ma także działanie przeciwbólowe, dlatego znajduje zastosowanie przy bólach reumatycznych, mięśniowych i bólach głowy.

Cytryna – olejek cytrynowy wytwarzany jest ze skórki owocu. Działa on wzmacniająco, odświeżająco, odkażająco i uspokajająco. Stosuje się go w leczeniu: dróg oddechowych, problemów z krążeniem, problemów skórnych, ukąszeń, kłopotów trawiennych oraz dezynfekujących. W kosmetyce olejek cytrynowy stosowany jest jako środek działający przeciwzmarszczkowo oraz wybielający zęby.

Lawenda – olejek lawendowy uspokaja i działa antydepresyjnie, ma działanie bakteriobójcze, przeciwbólowe, wzmacniające, regenerujące i napotne. Znajduje swoje zastosowanie w chorobach skóry, dróg oddechowych, migrenach, nerwobólach, kłopotach ze snem.

Pomarańcza – olejek pomarańczowy stosowany jest w kłopotach skórnych – działa antyseptycznie, ale także pobudza, wzmacnia i stąd jest polecany nerwicach i stanach ogólnego osłabienia organizmu.

Drzewo różane – olejek różany główne zastosowanie odnalazł w kosmetyce, jest środkiem niwelującym suchość skóry, łagodzącym podrażnienia. To składnik kosmetyków pielęgnacyjnych przeciwzmarszczkowych i dla cery naczyniowej. Ale to nie koniec jego właściwości. Ponieważ działa rozkurczowo, przeciwbólowo i pobudzająco uznawany jest za afrodyzjak, a bardzo korzystnie wpływa na stany depresyjne, napięcia nerwowe, kłopoty ze snem i w sytuacjach stresujących.

Eukaliptus – olejek wytwarza się z liści eukaliptusa. Ma bardzo szerokie pole działania. Jego właściwości to działanie: odkażające, zwalczające bakterie i wirusy, wzmacniające układ krwionośny, wzmacniające odporność organizmu, obniża gorączkę. Jest stosowany w leczeniu chorób górnych dróg oddechowych. Zabójczo działa na gronkowce i paciorkowce. Stosowany jest w stanach reumatycznych, migrenach i kłopotach skórnych. A oprócz tego, jest środkiem polecanym w walce z różnego rodzaju insektami.

Fiołek wonny – olejek fiołkowy ma działanie przeciwzapalne, wykrztuśne i moczopędne. Zastosowanie znajduje głównie w leczeniu infekcji dróg oddechowych, poprawia pracę układu moczowego. Jest także doceniony w kosmetyce, jako środek zapachowy.

Imbir – otrzymywany z korzenia olejek imbirowy sprawdza się doskonale w leczeniu chorób skóry oraz oparzeń. Wykazuje silne działanie bakteriobójcze i rozgrzewające.

