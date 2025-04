Wzmacnia organizm, łagodzi katar, kaszel i ból gardła, pomaga na tzw. kaca. Nasze babcie podawały rosół na rozgrzanie i jako lekarstwo na przeziębienie i grypę. Okazuje się, że jedzenie tej popularnej zupy może również obniżać ciśnienie krwi. Potwierdziły to badania naukowców z Japonii. Sprawdź, jak rosół wpływa na ciśnienie krwi.

Ta odkrywcza właściwość rosołu ma swoje potwierdzenie w badaniach. Japońscy specjaliści z Uniwersytetu w Hiroszimie dowiedli, że jedzenie rosołu może pomóc w obniżeniu ciśnienia krwi. To zasługa obecności kolagenu – jednego z najważniejszych białek dla człowieka, składnika prawie wszystkich tkanek naszego organizmu. W badaniu u karmionych rosołem szczurów zauważono znaczny i długotrwały spadek ciśnienia krwi. Według zespołu Ai Saiga białka kolagenowe w rosole pochodzące z udek drobiowych mają działanie zbliżone do inhibitorów ACE - głównych leków stosowanych przy nadciśnieniu. Hamują one zwężanie naczyń krwionośnych, a tym samym mogą zapobiegać podwyższaniu ciśnienia krwi.

Terapeutyczną moc ma oczywiście tylko rosół z niewielką ilością soli. Dlatego do gotowania nie używaj kostek bulionowych, przypraw typu "jarzynka" i maggi. Zawierają one sporo sodu, który podwyższa ciśnienie krwi. Do rosołu drobiowego dodaj szczyptę lubczyku i natki pietruszki – nadadzą potrawie lekko słony posmak. Tak doprawiony bulion ma dużo potasu, który również obniża ciśnienie krwi. Podobnie działanie ma czosnek, dlatego też warto dodać go do zupy. Oczywiście rosół nie powinien być też bardzo tłusty.

Zmiana nawyków dotyczących diety i aktywności fizycznej to podstawowa broń przeciwko nadciśnieniu. Dieta na nadciśnienie jest prosta. Oto 10 opartych na dowodach wskazówek dietetycznych, które pozwalają obniżyć ciśnienie krwi:

Jeśli masz nadwagę, zmniejsz spożycie kalorii , żeby schudnąć. Naukowcy obliczyli, że zmniejszenie masy ciała o 10 kg pozwala obniżyć ciśnienie krwi o 10-20 mm Hg.

, żeby schudnąć. Naukowcy obliczyli, że zmniejszenie masy ciała o 10 kg pozwala obniżyć ciśnienie krwi o 10-20 mm Hg. Ogranicz ilość soli w posiłkach. Zamiast tego używaj ziół, octu i innych przypraw o niskiej zawartości sodu.

Zamiast tego używaj ziół, octu i innych przypraw o niskiej zawartości sodu. Słone i słodki przekąski zamień na warzywa i owoce .

. Jedz owoce zamiast pić soki owocowe, ponieważ mają więcej błonnika i składników odżywczych, które sprzyjają obniżaniu ciśnienia.

zamiast pić soki owocowe, ponieważ mają więcej błonnika i składników odżywczych, które sprzyjają obniżaniu ciśnienia. Wybieraj świeże lub mrożone jedzenie zamiast przetworzonej żywności.

zamiast przetworzonej żywności. Jedz więcej ryb, orzechów i roślin strączkowych.

Wybieraj produkty zbożowe z pełnego ziarna zamiast te z białej mąki. Ciemne pieczywo, makarony i kasze pomogą lepiej kontrolować ciśnienie.

zamiast te z białej mąki. Ciemne pieczywo, makarony i kasze pomogą lepiej kontrolować ciśnienie. Używaj tłuszczów nienasyconych , takich jak oliwa, olej rzepakowy, słonecznikowy, zamiast masła, margaryny, smalcu czy oleju kokosowego.

, takich jak oliwa, olej rzepakowy, słonecznikowy, zamiast masła, margaryny, smalcu czy oleju kokosowego. Staraj się spalać przyjęte w ciągu dnia kalorie.

Skonsultuj się z dietetykiem, który może pomóc ci opracować właściwy plan dietetyczny przy nadciśnieniu.

Gotowe diety, które obniżają ciśnienie krwi u osób z nadciśnieniem, to m.in. dieta DASH i diety typu śródziemnomorskiego. Dzięki nim można zapobiec groźnym powikłaniom nadciśnienia, takim jak udar mózgu lub zawał serca.

