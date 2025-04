Rozmaryn lekarski - działanie i zastosowanie

Rozmaryn lekarski jest głównie znany i wykorzystywany jako przyprawa kulinarna, ale ma on także spore znaczenie lecznicze. W lecznictwie wykorzystuje się liście tej rośliny. Zawierają one liczne związki, olejki eteryczne (cyneol do 30 proc.), flawonidy, kwasy wielofenolowe, trójterpeny, garbniki i goryczki.