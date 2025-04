Rozrzedzenie krwi naturalnymi sposobami zmniejsza ryzyko wystąpienia zawału serca, udaru i zakrzepicy. Często są spowodowane zatrzymaniem krążenia przez skrzep. Jeśli są do tego wskazania, lekarz może przepisać ci leki na rozrzedzenie krwi. Warto też włączyć do diety naturalne substancje rozrzedzające krew, ale najlepiej robić to po konsultacji lekarskiej.

Spis treści:

Rozrzedzenie krwi poprawia jej przepływ, utrudnia tworzenie się skrzepów i zakrzepów, a tym samym zmniejsza ryzyko wielu chorób układu krwionośnego.

Zanim zainteresujesz się rozrzedzaniem krwi naturalnymi sposobami, musisz zrozumieć, że rozrzedzona krew to nie zawsze zaleta. Jeśli jesteś zdrowa, naturalne substancje rozrzedzające krew zadziałają ochronnie dla twojego układu krwionośnego. Mogą przeciwdziałać:

zawałom,

zatorom,

udarom.

Lekarze przepisują leki rozrzedzające krew przed niektórymi operacjami, przy arytmii i np. po przebytych zawałach. Pamiętaj jednak, że jeśli lekarz zalecił ci stosowanie leków na rozrzedzenie krwi, niekoniecznie powinnaś wspomagać się naturalnymi substancjami rozrzedzającymi krew. Najlepiej skonsultuj ten pomysł z medykiem.

Musisz też wiedzieć, że nadmierne rozrzedzanie krwi może być niebezpieczne u osób z obniżoną krzepliwością i niektórymi innymi przypadłościami. Krzepliwość krwi sprawdza się, wykonując badanie INR.

Choć do stosowania naturalnych substancji rozrzedzających krew są pewne przeciwwskazania, większość osób zdecydowanie skorzysta na naturalnym rozrzedzeniu krwi. Jeśli masz wątpliwości czy to zabieg korzystny dla ciebie, porozmawiaj z lekarzem.

Kurkuma na naturalne rozrzedzenie krwi

Właściwości zdrowotne kurkumy obejmują naprawdę sporo obszarów. To główny składnik złotego mleka na wzmocnienie odporności i jedna z najsilniejszych przypraw przeciwzapalnych. Kurkuma na odchudzanie wspomaga za to przemianę materii.

Kurkumina, czyli główny składnik aktywny w kurkumie, to jeden z najsilniejszych naturalnych antykoagulantów. Kurkumina zatrzymuje kaskadę reakcji opowiadających za formowanie skrzepów i zakrzepów.

Możesz przyjmować kurkumę w formie kapsułek (tak łatwiej spożyć jej większe ilości), dodawać ją do potraw, stosować obficie przyprawę curry, a także sporządzać napoje i soki z dodatkiem kurkumy.

fot. Kurkuma na naturalne rozrzedzenie krwi/ Adobe Stock, Pixel-Shot

Chili i pieprz cayenne na naturalne rozrzedzenie krwi

Pieprz cayenne i papryczki chili cechują się wysoką zawartością salicylanów — naturalnych substancji obniżających krzepnięcie. Jeśli lubisz ostry smak potraw, śmiało posypuj je pieprzem cayenne i chili w proszku. Jeśli ostry smak to coś nie dla ciebie, możesz skorzystać z tych substancji zamkniętych w żelowych kapsułkach.

Oprócz właściwości rozrzedzających krew pieprz cayenne obniża też ciśnienie krwi, poprawia krążenie i może działać przeciwbólowo. Wspiera więc ogólnie układ krwionośny, nie tylko przez rozrzedzenie krwi. Jeśli dbasz o sylwetkę, pewnie zainteresuje cię zastosowanie pieprzu cayenne na odchudzanie.

fot. Pieprz cayenne na rozrzedzenie krwi/ Adobe Stock, chamillew

Imbir na naturalnie rozrzedzenie krwi

Szerokie właściwości imbiru powodują, że często umieszczony jest on na listach „Naturalnych substancji na...". To nie nadużycie, imbir faktycznie imponuje swoim zastosowaniem prozdrowotnym:

imbir na odchudzanie obniża apetyt i pobudza metabolizm,

imbir na przeziębienie wzmacnia odporność i działa przeciwbakteryjnie,

imbir na mdłości pomaga wielu kobietom w ciąży.

Imbir rozrzedza też naturalnie krew. Zawiera salicylany i pochodne kwasu salicylowego, który na pewno znasz jako aspirynę. Pamiętaj jednak, że ten korzeń to nie dla każdego samo zdrowie. Szkodliwość imbiru i przeciwwskazania do jego stosowania także występują.

fot. Imbir na rozrzedzenie krwi naturalnymi sposobami/Adobe Stock, Daniel Vincek

Witamina na rozrzedzenie krwi - witamina E

Witamina E ma według badań lekkie działanie rozrzedzające krew. Z tego powodu nie poleca się suplementów diety zawierających witaminę E dla osób, które stosują leki przeciwzakrzepowe.

Jeśli chcesz wykorzystać antykrzepliwe właściwości tej witaminy, celuj w dzienne spożycie ok. 400 jednostek (IU). Uważaj jednak, by nie doprowadzić do przedawkowania witaminy E. Najbezpieczniejsze jest czerpanie jej z naturalnych źródeł pokarmowych.

Dużo witaminy E zawierają przede wszystkim:

migdały,

awokado,

pestki słonecznika,

pełnoziarniste zboża,

olej słonecznikowy,

różnorodne orzechy i pestki np. orzechy arachidowe,

naturalne oleje.

fot. Naturalne źródła witaminy E na rozrzedzenie krwi/ Adobe Stock, Yulia Furman

Cynamon na naturalne rozrzedzenie krwi

Cynamon zawiera kumarynę, potężny środek przeciwkrzepliwy. Warfaryna, czyli najczęściej używany lek przeciwzakrzepowy powstaje właśnie na bazie kumaryny. Najwięcej kumaryny ma cynamon typu cassia, cynamon cejloński ma jej mniej.

W małych ilościach kumaryna działa przeciwzakrzepowo, ale uwaga, bo udowodniono też, że powoduje ona marskość wątroby u zwierząt laboratoryjnych. To doskonały przykład na prawdziwość twierdzenia, że „tylko dawka czyni truciznę". Zawartość kumaryny w produktach dopuszczonych do spożycia jest dokładnie regulowana i nie może przekraczać 2 mg na 1 kg produktu. Z tego powodu nie stosuj raczej cynamonu w kapsułkach i suplementach. Dodawaj go po prostu do posiłków.

fot. Cynamon na naturalne rozrzedzenie krwi/Adobe Stock, Yulia Furman

Czosnek na naturalne rozrzedzenie krwi

Każdy zna korzyści stosowana czosnku na przeziębienie, ale mniej osób wie, że można też stosować czosnek na nadciśnienie lub jako substancję przeciwkrzepliwą.

Czosnek wykazuje krótkotrwałe właściwości rozrzedzające krew, ale długofalowo zapobiega też tworzeniu zakrzepów, bo bierze udział w szlaku krzepnięcia. Z tego powodu nie zaleca się stosowania dużych ilości czosnku bezpośrednio przed operacjami.

fot. Czosnek na naturalne rozrzedzanie krwi/ Adobe Stock, Maryna Osadcha

Miłorząb (Ginko biloba) na naturalne rozrzedzenie krwi

Stosowanie miłorzębu na rozrzedzenie krwi wywodzi się z tradycyjnej medycyny chińskiej. To obecnie bardzo popularny suplement w USA. Stosuje się go na różnorodne problemy z krwią, utratę pamięci i naturalny energetyk.

Co ciekawe, miłorząb ma nie tylko efekt przeciwkrzepliwy. Miłorząb może wręcz rozpuszczać istniejące już zakrzepy. Właściwości te potwierdzają jednak małe badania, nie są to więc twarde dowody naukowe. Mimo wszystko warto mieć tę roślinę na oku, jako potencjalny środek na rozrzedzanie krwi.

fot. Miłorząb na naturalne rozrzedzenie krwi/ Adobe Stock, jurgal

Olej z pestek winogron na naturalne rozrzedzenie krwi

Niektóre badania sugerują, że olej z pestek winogron może mieć właściwości wspierające zdrowie układu krwionośnego. Ekstrakt i olej z pestek winogron naturalnie rozrzedza krew. Efekt jest na tyle silny, że jednym z przeciwwskazań do stosowania oleju z pestek winogron jest przyjmowanie leków rozrzedzających krew.

fot. Olej z pestek winogron na rozrzedzenie krwi/ Adobe Stock, yanadjan

Bromelina i ananasy na naturalne rozrzedzenie krwi

Bromelina to enzym naturalnie występujący w kilku świeżych owocach. Szczególnie ananasach. Jeśli jadłaś kiedyś bardzo świeżego ananasa, pewnie znajome jest dla ciebie charakterystyczne szczypanie w język. To właśnie bromelina odpowiada za takie doznania.

Bromelina jest też bardzo zdrowa. Szeroko poleca się jej stosowanie w chorobach (i dla ochrony) układu krążenia:

obniża ciśnienie,

wspiera pracę serca,

ma właściwości przeciwzapalne,

rozrzedza krew,

wspiera rozkład skrzepów,

obniża ryzyko powstania zakrzepów.

Możesz stosować bromelinę w formie suplementu, albo po prostu włączyć do diety świeże ananasy, by cieszyć się jej właściwościami w najbardziej naturalnej formie.

fot. Świeże ananasy - źródło bromeliny/ Adobe Stock, Anastasiia

Jest kilka ważnych aspektów, o których musisz pamiętać przy stosowaniu naturalnych substancji rozrzedzających krew. Jeśli działasz prewencyjnie, dla zdrowia, po prostu umieść wymienione składniki w swojej codziennej diecie:

Od czasu do czasu przyrządź herbatę z imbirem.

Dodawaj kurkumę do potraw : ryżu, kasz, owsianek, koktajli.

: ryżu, kasz, owsianek, koktajli. Nie stroń w swojej kuchni od cynamonu. Dodawaj go do domowych deserów i śniadań na słodko.

i śniadań na słodko. Kup dobrej jakości olej z pestek winogron i polewaj nim sałatki .

. Przyprawiaj obficie dania świeżym i granulowanym czosnkiem, a także ostrą papryką, jeśli ją lubisz.

świeżym i granulowanym czosnkiem, a także ostrą papryką, jeśli ją lubisz. Jeśli zauważysz świeże ananasy w supermarkecie , sięgaj po nie śmiało. Doskonale smakują np. w smoothie z jarmużem.

, sięgaj po nie śmiało. Doskonale smakują np. w smoothie z jarmużem. Codziennie zjadaj ok. 30 g orzechów, pestek i ziaren. Poza witaminą E dostarczą ci innych zdrowych mikroelementów.

Dobrym momentem na skorzystanie z naturalnych substancji rozrzedzających krew jest dłuższy lot samolotem. Jeśli wiesz, że czeka cię taka podróż, przed lotem warto np. wypić mieszaninę wody z kurkumą i imbirem lub wycisnąć sok ze świeżego imbiru i wypić go na raz w formie tzw. shota.

Pamiętaj, jeśli masz problem z krzepliwością krwi, skontaktuj się z lekarzem przed podjęciem działań na własną rękę w jakikolwiek sposób wpływających na rozrzedzanie krwi. Przedstawione naturalne substancje działają i właśnie dlatego trzeba z nich korzystać pod kontrolą.

