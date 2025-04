Wyciąg z rumianku jest często składnikiem kosmetyków do suszej i wrażliwej cery. Zawiera bisabolol, który nawilża skórę i likwiduje jej podrażnienia. Rumianek działa też bakteriobójczo i przeciwzapalnie. Gdy masz skłonności do alergii, pomoże ci kąpiel z dodatkiem suszonych kwiatów. Garść rumianku zawiń w gazę i wrzuć do wanny pod strumień lejącej się wody. Z kolei na zmęczone i spuchnięte powieki warto położyć na 10 minut 2 torebki rumiankowej herbaty. Płukanka z suszonych kwiatów zaś (garść rumianku zagotuj w 2 litrach wody) stosowana przez kilka miesięcy potrafi rozjaśnić jasne włosy o kilka tonów.

Reklama