Powszechnie znany rumianek zawiera cenny olejek eteryczny. Działa on przeciwzapalnie, dlatego jest stosowany w leczeniu chorób układu pokarmowego i oddechowego, jamy ustnej i gardła, a także w schorzeniach skóry, stanach niepokoju oraz problemach

ze snem.

Reklama

Napar nasenny: wymieszaj po łyżce suszonych kwiatów rumianku i chmielu, liści melisy, korzenia kozłka lekarskiego. Łyżeczkę mieszanki zalej 1/4 l wrzątku. Zaparzaj 10 minut. Przecedź. Pij codziennie wieczorem pół godziny przed snem.

Reklama

Kąpiel relaksacyjna: dwie łyżki rumianku zalej szklanką wrzątku. Parz 10 min. Przecedź i wlej do wanny wypełnionej ciepłą wodą. Odpoczywaj w kąpieli 15 min.

Inhalacja na dobry nastrój: wymieszaj po 3 krople olejku lawendowego i rumiankowego. Wlej do kominka zapachowego. Wdychaj

ok. 15 minut.