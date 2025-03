Rumianek lekarski to roślina lecznicza, którą człowiek z powodzeniem wykorzystuje od wieków. To jedno z najpopularniejszych ziół stosowanych na liczne dolegliwości zarówno u dorosłych, jak i dzieci. Czy można pić napary codziennie?

Spis treści:

Rumianek można bezpiecznie pić codziennie w umiarkowanej ilości. Przyjmuje się, że wypijanie do 2-3 filiżanek naparu z rumianku dziennie nie powinno powodować dolegliwości. Jest to roślina lecznicza o wielu korzystnych dla zdrowia właściwościach. Nie istnieją jednoznaczne zalecenia dotyczące maksymalnej dawki rumianku, którą można przyjmować, jednak jak w przypadku większości ziół zalecany jest umiar.

Należy przy tym pamiętać, aby zachować odstęp czasowy 1-2 godzin pomiędzy wypiciem rumianku a przyjęciem leków oraz posiłków. Roślina zawiera substancje śluzowe, które powlekają drogi pokarmowe i mogą wpływać na wchłanianie leków oraz składników odżywczych.

Przeczytaj też: Zioła bezpieczne i niewskazane w ciąży

Stosowanie rumianku bardzo rzadko powoduje działania niepożądane. Możliwe skutki uboczne, jeżeli w ogóle się pojawią, obejmują takie dolegliwości jak:

nudności,

biegunka,

zawroty głowy,

podrażnienie skóry,

reakcje alergiczne (ryzyko jest większe u osób uczulonych na spokrewnione z rośliny, takie jak ambrozja, nagietek).

Ogólnie rumianek jest bezpieczny i można podawać go nawet niemowlętom. Powinny go całkowicie unikać osoby uczulone na rumianek. Jeżeli kiedykolwiek po jego zastosowaniu wystąpiły objawy alergii, np. wysypka, łzawienie oczu, duszność, obrzęk, swędzenie skóry, zaczerwienienie, to jego używanie jest odradzane.

Rumianek może wchodzić w interakcję z lekami. Ostrożnie do picia naparów powinny podchodzić osoby przyjmujące leki rozrzedzające krew (np. warfaryna) oraz leki przeciwcukrzycowe (może nadmiernie obniżać stężenie glukozy we krwi). W przypadku przyjmowania środków farmakologicznych na stałe, najlepiej przed stosowaniem rumianku skonsultować się z lekarzem.

Wpływ picia rumianku na ciążę nie został dokładnie przebadany. Roślinę zalicza się do kategorii A, a więc środków bezpiecznych w ciąży. Jednak według niektórych źródeł, stosowanie tej rośliny przez kobiety ciężarne może zwiększać napięcie mięśni macicy, powodować zwiększony przepływ krwi, a przez to stymulować skurcze. Istnieją również doniesienia o zwiększonym ryzyku przedwczesnego porodu i poronienia wskutek spożywania rumianku. Dlatego lepiej unikać picia herbaty rumiankowej zbyt często w czasie ciąży.

Herbatka z rumianku ma miły, charakterystyczny zapach. Zawdzięcza go olejkowi eterycznemu zawierającemu chamazulen. Herbatę z rumianku stosuje się jako środek uspokajający, rozkurczający, lekko przeciwbólowy. Ułatwia trawienie, działa wiatropędnie, żółciopędnie i przeciwzapalnie.

Dolegliwości i choroby, które może złagodzić picie rumianku, to:

problemy żołądkowe i jelitowe,

kolka,

stres,

bezsenność,

stany zapalne,

podrażnienia skóry,

ból reumatyczny,

wysokie stężenie glukozy,

gorączka,

bóle głowy,

problemy z nerkami i pęcherzem,

hemoroidy.

Zaparzając herbatę warto pamiętać, aby jej nie gotować. Zalecane jest zalanie łyżki kwiatostanów ok. 200 ml gorącej wody (90-95°C) i parzyć pod przykryciem ok. 20 minut.

Na podrażnioną skórę

Preparaty zawierające rumianek łagodzą podrażnienia skóry. Zwykłą herbatą można także przemywać skórę z ropnymi zmianami (także trądzikową).

Na kolki dla noworodka

Rumianek jest tak łagodny i bezpieczny, że należy do dwóch ziół (obok kopru włoskiego), które bez obaw można stosować u niemowląt. Przy bólach brzucha, kolce, biegunkach, problemach z trawieniem - podajemy dziecku lekko osłodzoną herbatkę z rumianku.

Na uspokojenie

Warto też pić filiżankę rumianku przy stanach podenerwowania. Rumianek lekarski ma łagodne działanie uspokajające i odprężające, a także poprawia nastrój, dzięki zawartości substancji aktywnych jak apigenina i flawonoidy w olejku eterycznym.

Choroby układu pokarmowego

Dorosłym i dzieciom zaleca się rumiankowy napar przy wszelkiego rodzaju objawach ze strony układu trawiennego. Rumianek pomoże również w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

Cukrzyca

W niektórych badaniach dowiedziono, że napary z rumianku pomagają chorym na cukrzycę obniżyć poziom glukozy we krwi. Należy jednak pamiętać, że rumianek nie zastąpi konwencjonalnego leczenia cukrzycy, które zalecił lekarz.

