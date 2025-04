Rumianek pospolity (lekarski)

Rumianek pospolity to jedno z najbardziej popularnych ziół. Drobne kwiatuszki o specyficznym zapachu, z żółtym koszyczkiem w środku i białymi, delikatnymi płatkami - nie pozwolą nam na pomylenie rumianku z jakimkolwiek innym spokrewnionym z nim kwiatem.

Często spotkać go możemy na łąkach, nieużytkach, a także w roli pospolitego chwasta - jest on jednak źródłem cennych składników i jednym z niewielu ziół o tak szerokim spektrum działania. Występuje on w Europie, Azji, Ameryce Północnej oraz Australii.

Roślina stosowana i niezwykle ceniona, już od czasów starożytności. Stosowany był wówczas do łagodzenia bólów brzucha, przemywania oczu, ran oraz jako lek przeciwzapalny. Podobno figurował w herbariuszu Anny Wazówny, która zajmowała się jego uprawą.

Wielu z nas doskonale zna jego działanie przeciwzapalne, rozkurczowe oraz odkażające. Rumianek jest składnikiem różnorodnych mieszanek ziołowych, okładów, naparów i innych. Stosowany przy stanach zapalnych przewodu pokarmowego, jamy ustnej, a także w stanach skurczowych jelit, w stanach zapalnych wątroby, pęcherzyka żółciowego, w przewlekłym zapaleniu nerek i pęcherza oraz zewnętrznie do przemywania owrzodzeń, odleżyn i innych dolegliwości.

Polecany także przy problemach z drogami moczowymi lub po związanych z nimi zabiegach i operacjach.

U niemowląt i dzieci stosowany przy wzdęciach, kolkach oraz zaburzeniach przewodu pokarmowego.

Napar: 1 łyżkę rumianku zalać 1 szklanką wrzątku, nakryć i odstawić na 10 minut pod przykryciem. Odcedzić i pić kilka razy dziennie po szklance.



Na rynku spotkać możemy całą gamę kosmetyków, wzbogaconych wyciągiem z rumianku. Wyciąg z jego koszyczków jest bowiem stosowany do produkcji balsamów, płukanek, maseczek, a także past do zębów i płynów do kąpieli.

Wyciąg z rumianku, bogaty w Witaminę C, zwalczającą wolne rodniki - powoduje opóźnienie starzenia się skóry, a także witaminę PP, wzmacniającą naczynka krwionośne - dzięki czemu poprawia wygląd skóry.

Kwiat rumianku zawiera olejki eteryczne, zapobiegające podrażnieniom i alergiom, nawet u niemowląt - dlatego chętnie wykorzystywany jest do produkcji kosmetyków pielęgnacyjnych dla dzieci. Bisalbol znajdujący się w rumianku pobudza regenerację komórek i likwiduje podrażnienia skóry.



Peeling rumiankowy (doskonały dla wrażliwej skóry)

2 łyżki płatków owsianych

2 łyżki płatków migdałowych

Pół łyżki mąki kukurydzianej

Pół łyżki suszonych kwiatów rumianku

Wszystkie składniki rozdrobnić (np. w blenderze) i przesypać do szczelnego pojemnika. Stosowanie: dwie łyżeczki mieszanki wymieszać z łyżeczką wody mineralnej - do uzyskania gęstej papki. Następnie nakładamy na zwilżoną twarz i masujemy przez 2 minuty. Peeling spłukać ciepłą wodą, a twarz przemyć tonikiem.

Karolina Małgorzata Górska