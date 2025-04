Spis treści:

Rumianek pospolity (łac. Matricaria chamomilla) to bardzo popularna i powszechnie występująca roślina o działaniu leczniczym. Właściwości rumianku to przede wszystkim działanie:

Rumianek można stosować zarówno zewnętrznie (np. na stany zapalne skóry, gardła), jak i wewnętrznie (przy problemach żołądkowych, na bezsenność i zdenerwowanie).

Stosując rumianek, należy pamiętać, że chociaż zioła często mają opinię łagodnych i całkowicie bezpiecznych, naturalnych środków, to w rzeczywistości mogą działać jak leki, a niekiedy nawet silniej. I chociaż faktycznie wywołują na ogół mniej działań niepożądanych, to powinny być stosowane ostrożnie i z umiarem. Szczególnie w takich stanach jak ciąża.

Rumianek jest jednym z powszechnie stosowanych ziół w czasie ciąży. Sporadyczne przyjmowanie rumianku w niewielkich ilościach nie powinno szkodzić i można pić rumianek doraźnie. Nie wolno jednak pić rumianku w ciąży w dużych ilościach lub regularnie, lepiej też unikać go w III trymestrze. Istnieją badania, które wskazują na związek stosowania rumianku w ciąży z przedwczesnym porodem, poronieniem oraz zwężeniem przewodu tętniczego płodu.

W jednym z badań, w którym oceniano wpływ ziół na ryzyko związane z ciążą i noworodkiem, stwierdzono, że regularne spożywanie rumianku w III trymestrze było związane z wyższym ryzykiem porodu przedwczesnego i niższą masą urodzeniową dziecka. W świetle tych badań picie rumianku w ciąży uznano za niebezpieczne z niekorzystnymi wynikami okołoporodowymi.

Należy też pamiętać, że rumianek może uczulać. Objawami mogą być nudności, wysypka, biegunka lub cięższe dolegliwości. Rumianek może też wchodzić w interakcje z niektórymi lekami, zwłaszcza rozrzedzającymi krew. Nasila też działanie leków uspokajających.

Na szczęście rumianek można stosować w różnych formach, niekoniecznie trzeba go pić. Rumianek może zastąpić wiele kosmetyków, które w czasie ciąży mogłyby zagrozić rozwijającemu się płodowi. Właściwości rumianku docenisz także w przypadku ciążowych dolegliwości. Jeśli przyjmujesz go doustnie, to najlepiej tylko doraźnie i sporadycznie.

Niestety nie ma ustalonej bezpiecznej dawki rumianku dla kobiety ciężarnej. Jest zbyt mało danych, żeby określić dopuszczalną ilość, która nie wywoła skutków ubocznych. Wyniki badań wciąż nie rozstrzygają tej kwestii, a naukowcy jedynie wskazują, że nie należy pić rumianku w dużych ilościach lub regularnie. Niektórzy medycy w ogóle zalecają unikanie picia rumianku w czasie ciąży. Możesz rozważyć stosowanie niewielkich ilości tej rośliny doraźnie, gdy masz np. problemy ze snem, nudnościami lub wzdęciami.