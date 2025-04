Rumiankowe kąpiele lub napary skutecznie wyleczą malucha z różnych dolegliwości (nie powinny być jednak stosowane u dzieci uczulonych na to zioło). Oto sprawdzone recepty.

- Zapalenie spojówek. Chłodny napar rumianku (zaparz 1 łyżkę zioła w szklance wrzątku) stosuj do przemywania oczu dziecka.

- Rumień pieluszkowy. Przecedzony napar (150 g rumianku na 5 l wrzątku) wlej do wanienki z wodą i wykąp w niej malucha. Temperatura kąpieli powinna wynosić 37°C, a czas jej trwania – 10 minut.

- Kolka jelitowa. Co 2 godziny podawaj dziecku 1–2 łyżeczki ciepłej herbatki rumiankowej (zaparz 1 łyżkę zioła w szklance wrzątku).

- Kaszel. Pieluszkę zanurz w parującym naparze (4 torebki rumianku ekspresowego na 1 litr wrzątku), lekko odciśnij i rozwieś blisko dziecka, by wdychało lotne substancje zioła.

