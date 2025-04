Dzięki swoim właściwościom przeciwzapalnym i antybakteryjnym rumianek przydaje się w leczeniu wielu dolegliwości skórnych. Łagodzi podrażnienia, przyspiesza gojenie ran, wrzodów i oparzeń. Bywa także zalecany przy egzemie, trądziku pospolitym i grzybicach. Można go użyć do różnych zabiegów.

- Kąpiel: zalej 2 garści ziół połową litra wrzącej wody i odstaw na 10 minut pod przykryciem. Później przecedź napar i wlej do wanny napełnionej wodą. Kąpiel powinna trwać 10–15 minut. W ten sam sposób możesz przygotować kąpiel dla stóp.

- Kompres: przygotuj napar z łyżki ziół na pół litra wody. Gdy przestygnie, zanurz w nim gazę. Następnie lekko ją odciśnij i przyłóż na chore miejsce. Pozostaw na 5–10 minut.

- Olej: wsyp garść koszyczków rumianku do słoika i zalej 1/2 szklanki oleju słonecznikowego lub oliwy z oliwek. Zakręć szczelnie słoik i odstaw w ciemne chłodne miejsce na mniej więcej 6 tygodni. Kilka razy dziennie wstrząsaj. Kiedy olej nabierze bursztynowego koloru, przecedź go do butelki z ciemnego szkła. Oleju rumiankowego używaj do przemywania skóry suchej i podrażnionej.