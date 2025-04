Pola obsiane rzepakiem, kwitnące późną wiosną, cudownie urozmaicają krajobraz. Piękny żółty kolor kwiatów świetnie kontrastuje z błękitem nieba i zielenią drzew. Często zdjęcia takiego krajobrazu, załączane są do wiosennych miesięcy w kalendarzu. Jednak nie z tego powodu lubimy tę roślinę...

U nas praktycznie nie jest możliwy wzrost drzewek oliwnych i ich owocowanie. Oliwę sobie importujemy z krajów, które ją produkują. My natomiast szczycimy się inną oleistą rośliną, jaką jest właśnie kapusta rzepak. Kapusta stąd, że powstał na drodze krzyżówki kapusty polnej i warzywnej. Olej jest tłoczony lub ekstrahowany z nasion rzepaku. Olej ten jest podstawowym tłuszczem roślinnym, wykorzystywanym w naszej strefie klimatycznej.

Olej rzepakowy, to oliwa klimatu umiarkowanego. Można go stosować do sałatek, smażenia, przyrządzania śledzi i produkcji margaryny. W kuchni, każda pani domu, z pewnością znajdzie mu wiele innych, ciekawych zastosowań.

Dobroczynne właściwości

Olej ten jest wysokoenergetyczny, jak każdy tłuszcz: jego 100 mililitrów to 900 kalorii. Zawiera 100 gram tłuszczu, ale jest wolny od złego cholesterolu. Olej rzepakowy, to źródło witamin rozpuszczalnych w tłuszczach:

witamina A – ma właściwości antyoksydacyjne, warunkuje prawidłowy stan skóry, włosów i paznokci; razem z witaminą E pozytywnie wpływają na błony śluzowe

witamina D3 – sterująca gospodarką wapniową organizmu, zapobiega krzywicy u dzieci

witamina E – witamina młodości, przeciwutleniacz, wykorzystywana w terapii niepłodności

witamina K – warunkuje prawidłową krzepliwość krwi, zapobiega niektórym nowotworom

Ponadto obfituje w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, które dla prawidłowego funkcjonowania, musimy dostarczać z pożywieniem. Olej rzepakowy zawiera:

kwasy omega-3 – przypuszcza się, że chronią przed chorobami serca i zmianami miażdżycowymi w tętnicach, mają właściwości przeciwzapalne oraz zapobiegają cukrzycy typu II i pewnym nowotworom, warunkują prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, wpływają na syntezę serotoniny i dopaminy

kwasy omega-6 – regulują funkcjonowanie komórek nerwowych w mózgu, warunkują prawidłowy wzrost i rozwój, wspomagają układ rozrodczy, pomagają w walce z ADHD, anoreksją, menopauzą, alergią, cukrzycą, nowotworami, chorobami oczu i utrzymaniem prawidłowego stanu kości.

Olej rzepakowy jest tłuszczem bogatym w wiele cennych substancji. Są one nam niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Większości z nich nie jesteśmy w stanie sobie wyprodukować, dlatego musimy dostarczyć je z pożywieniem, a olej rzepakowy to ich skarbnica. Ponadto specjaliści od żywienia, zaznaczają, że jest to jeden z tłuszczów nadających się do smażenia.

Na uwagę zasługuje uniwersalność oleju rzepakowego – jest on wykorzystywany nie tylko w kuchni, ale i w przemyśle technicznym. Stanowi on domieszkę do oleju napędowego lub też jest samodzielnym paliwem. Jednak takie paliwo i specjalna instalacja do niego, trochę kosztują.