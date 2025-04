Jeśli podczas pobytu w nowoczesnym ośrodku SPA nabierzesz ochoty na pójście do sauny, nie zdziw się, gdy usłyszysz pytanie o to, jaki rodzaj wybierasz: fińską, parową czy infrared. Dwie pierwsze są już ci zapewne dobrze znane, sauna na podczerwień (czyli właśnie infrared) to jednak prawdziwa nowość. Warto poznać jej zastosowanie, bo z zabiegów w niej mogą korzystać nawet osoby, dla których zwykłe sauny były niedostępne (na przykład z powodu licznych przeciwwskazań zdrowotnych).

Reklama

Jakie korzyści daje sauna na podczerwień?

O ile działanie tradycyjnej sauny na organizm można nazwać prozdrowotnym, to wpływ seansu w kabinie infrared określany jest jako leczniczy ze szczególnym zastosowaniem w rehabilitacji. Do ogrzewania ciała wykorzystywane są promienie podczerwone (zamiast tradycyjnych pieców stosowane są ceramiczne promienniki podczerwieni). Niższa temperatura wewnątrz kabiny (45–55°C) pozwala korzystać z niej także osobom starszym oraz tym, które mają kłopoty z krążeniem.Jak działa sauna infrared?

Przyspiesza przemianę materii. Dzięki temu pomaga schudnąć, a także oczyścić organizm z toksyn. Likwiduje też nadwyżki tkanki tłuszczowej i zmniejsza cellulit.

Dzięki temu pomaga schudnąć, a także oczyścić organizm z toksyn. Likwiduje też nadwyżki tkanki tłuszczowej i zmniejsza cellulit. Ogrzewa mięśnie i stawy. Zalecana jest przez lekarzy w leczeniu bóli mięśniowych, kontuzji, np. zwichnięć i chorób stawów. Redukuje nadmierne napięcie mięśni, zmniejsza stres.

Zalecana jest przez lekarzy w leczeniu bóli mięśniowych, kontuzji, np. zwichnięć i chorób stawów. Redukuje nadmierne napięcie mięśni, zmniejsza stres. Ułatwia regenerację skóry. Poprawia koloryt i gładkość cery, przyspiesza gojenie się ran i oparzeń, zmniejsza trądzik.

Jak korzystać z kabiny infrared?

Do kabiny infrared, podobnie jak do zwykłej sauny, należy zabrać ze sobą ręcznik, który układa się na ławce. Przed zabiegiem trzeba unikać alkoholu i ciężkich posiłków. Z kabiny można korzystać przy otwartych drzwiach, co jest ważne dla osób cierpiących na klaustrofobię. Seans powinien trwać około pół godziny, potem należy wziąć ciepły prysznic. Zabiegi nie są wskazane dla kobiet w ciąży oraz w okresie menstruacji (ciepło może nasilać krwawienie), a także dla osób z ostrymi stanami zapalnymi, np. stawów. Chorzy zażywający stale jakieś leki powinni przed wejściem do sauny skonsultować się z lekarzem.

Zadbaj o zdrowie naturalnie!

7 zdrowotnych zalet zimnego prysznica

Zdrowotne właściwości olejku z oregano

Ziele przywrotnik - najlepszy przyjaciel kobiety

Reklama

Na podstawie artykułu Marzeny Bartoszuk z Vity