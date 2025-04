Jin i jang

W medycynie chińskiej jin i jang są bardzo ważnymi energiami, których przepływ powinien być zharmonizowany. Zaburzenie pomiędzy nimi skutkuje złym samopoczuciem, chorobami oraz zaburzoną pracą organizmu. Dlatego też istotne jest, aby dbać o równowagę jin i jang na każdym kroku, również podczas stosunku płciowego.

Według medycyny chińskiej seks jest tak samo ważny jak oddychanie czy jedzenie. Jednak aby przynosił korzyści, należy pamiętać o równowadze. Seks jest okazją dla partnerów do wzajemnego odżywienia organizmu, co nazywa się qu-jin-bu-jang (żeńskie jin odżywia męskie jang) oraz qu-jang-by-jin (męskie jang odżywia żeńskie jin).

Korzyści płynące ze współżycia może przynieść jedynie znajomość i respektowanie zasad związanych z odpowiednim przepływem jin i jang.

Seks – idealne lekarstwo?

Stosunek płciowy, odbyty świadomie z zapewnieniem harmonii jin-jang, może uchronić kobiety przed odwapnieniem kości oraz zwiększyć poziom estrogenów. Natomiast osiągnięcie orgazmu odpręża i uspokaja. Ponadto podczas stosunku płciowego są wydzielane endorfiny, zwane powszechnie hormonami szczęścia. Dzięki nim minimalizowane są wszelkie bóle, np. stawów.

Seks pobudza wytwarzanie białych ciałek krwi, wzmacnia odporność organizmu. Wspomaga również leczenie wielu chorób, jak alergii, zapaleniu stawów. Niektórzy sądzą, że zdrowy seks może pomóc w leczeniu raka prostaty. Powszechnie jednak lekarze wskazują na zbawienne właściwości odprężające, relaksujące, niwelujące zmęczenie i wywołujące radość. Teorię tę potwierdza chociażby pani dyrektor Kliniki Zaburzeń Seksualnych w Szpitalu św. Cooka w Chciago, czyli pani Sadouhi. Jej zdaniem w seksie bardzo ważne są emocje. Dzięki współżyciu może polepszyć się lub pogorszyć samoocena danej osoby.

Kontroluj swój seks

Seks ma korzystny wpływ na zdrowie, ale tylko wtedy, gdy jest kontrolowany. Dotyczy to przede wszystkim mężczyzn. Panowie powinni kontrolować wytrysk, aby nie tracić energii seksualnej oraz by zapewnić harmonię jin-jang. Według zasad medycyny chińskiej nie wolno zaniedbywać seksu, ale nie należy też marnotrawić cennej energii seksualnej.

Częste i nieświadome współżycie, czyli bez przestrzegania zasad jin-jang i tao, wraz z wczesnym wytryskiem jest niezdrowe. Podczas ejakulacji mężczyzna traci dużo cynku. Jego częsta utrata, a w dodatku w dużych ilościach, może powodować bezsenność, szum w uszach, przyspieszony proces starzenia, bóle głowy oraz osłabienie pamięci. Ponadto niewłaściwy seks może przyczynić się do osłabienia odporność organizmu, przewlekłego zmęczenia, nerwicy, zaburzeń seksualnych, impotencji i chorób nerek.

Jak dbać o wytrysk?

Brak umiejętności kontroli ejakulacji może powodować wiele dolegliwości. Przede wszystkim wpływa niekorzystnie na psychikę mężczyzny. Przedwczesny wytrysk może udaremnić zaspokojenie partnerki i skutecznie obniżyć samoocenę partnera. W ejakulacji istotną rolę odgrywa także wiek mężczyzny. Im jest on starszy, tym dłuższy jest proces produkcji nasienia. U chłopców przed dwudziestym rokiem życia reprodukcja nasienia trwa pięć dni, zaś u panów po trzydziestym roku życia wynosi ona dwukrotnie więcej. Co ciekawe, u mężczyzn, którzy ukończyli pięćdziesiąt lat, produkcja nasienia wynosi miesiąc.

Źródło: „Wielka księga medycyny chińskiej” Henry B. Lin.

