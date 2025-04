Czym jest Shiatsu?

Masaż Shiatsu wykonuje się poprzez uciskanie odpowiednich punktów, zwanych akupunktami. Aby pobudzić dany narząd, należy go uciskać „na lewo”. Natomiast dla wyciszenia ucisk trzeba skierować „na prawo”.

By być atrakcyjną...

Masaż Shiatsu może pomóc również w zachowaniu lub zwiększeniu atrakcyjności kobiety. Wszystko zależy od tego, na jakie punkty będzie oddziaływać masażysta. Ponoć odpowiednio przeprowadzony masaż może nawet opóźnić siwienie włosów.

Oto przykłady:

powiększenie biustu – masażysta naciska na gruczoł tarczycy, ramiona, biust.

Ładniejsze oczy – masaż może zniwelować ból oczu lub głowy, zmęczenie, jak również sprawić, że spojrzenie będzie radośniejsze, promienne...

Przeciw zmęczeniu oczu – masażysta naciska na powieki i oczodoły lub w kierunku skroni.

Walcz z przekwitaniem

Menopauza jest naturalnym okresem w życiu kobiety i nie da się go ominąć w żaden sposób. Jego skutki uboczne można jednak minimalizować na różne sposoby, jak poprzez masaż Shiatsu. Można naciskać na przód szyi, a następnie na brzuch, dołek żołądka, podbrzusze, ramiona. Masaż warto wykonać pod okiem specjalisty.

Seks a mężczyźni

Obecnie w sprzedaży jest wiele środków farmakologicznych, które szybko mają podnieść potencję. Jednak czy są one zdrowe? Zamiast łykania tabletek można spróbować naturalnych metod, w tym masażu Shiatsu. Oto punkty, które należy uciskać, by podnieść potencję:

wątroba – schorzenia tego narządu mogą obniżać przyjemność seksualną oraz zmniejszyć potencję;

kość krzyżowa – zapobiega utracie witalności seksualnej;

dołek żołądka – podnosi potencję;

– podnosi potencję; nacisk na jądra – ponoć należy ten masaż wykonywać raz na rok;

nacisk na pęcherz – wzmaga reakcję seksualną i pobudza pracę pęcherza;

– wzmaga reakcję seksualną i pobudza pracę pęcherza; odbyt i krocze – masaż w tej okolicy podnosi potencję.

Kto może wykonać masaż?

By wykonać masaż Shiatsu nie trzeba mieć wykształcenia medycznego czy też przebytego odpowiedniego kursu. Masaż mogą wykonać też laicy, ale tylko wtedy, gdy leczenie nie obejmuje poważnych chorób. Jednak zanim przystąpią do wykonania masażu, muszą dokładnie zapoznać się rozmieszczeniem akupuntktów na ciele. Należy pamiętać, że każdy z nich odpowiada innemu organowi. Poza tym trzeba wiedzieć, jak uciskać punkty, by nie zaszkodzić danej osobie. W prawidłowym przeprowadzeniu sesji bardzo ważna jest też koncentracja i skupienie.