Sól gorzka, sól Epsom, sól angielska – to kilka nazw, które opisują jedną substancję, czyli siarczan magnezu. To uniwersalny i tani (cały kilogram kosztuje ok. 30 zł) środek na wiele powszechnych dolegliwości. Przeczytaj, jak możesz wykorzystać sól gorzką dla zdrowia!

Jak wykorzystać siarczan magnezu (sól gorzką) dla zdrowia?

Możesz ją zastosować wewnętrznie i zewnętrznie. Sprawdź, jak jej używać, by była skuteczna:

1. Napój na zaparcia

Sól gorzka to skuteczny naturalny sposób na zaparcia. Łyżkę siarczanu magnezu rozpuść w szklance ciepłej wody i wypij. Najlepiej zastosować tę kurację w dzień wolny od pracy rano, bo potem czeka cię kilka wizyt w toalecie. Uwaga! Nie wolno stosować tego środka u kobiet w ciąży i dzieci!

2. Kąpiel przeciw obrzękom, bólom stawów i mięśni

Kąpiel w roztworze soli angielskiej to także skuteczny sposób na obrzęki, bóle stawów i mięśni. Szklankę soli gorzkiej rozpuść w wannie ciepłej wody i zanurz się w niej do pasa. Posiedź 15-20 minut, nie używaj mydła, ani innych środków (np. płynu do kąpieli). Po wyjściu z wanny posmaruj się balsamem, bo sól wysusza skórę. Taka kuracja działa też odprężająco, więc najlepiej zastosować ją przed pójściem spać.

Jak rozpoznać objawy niedoboru magnezu?

3. Okład po ukąszeniu owadów

Okłady z roztworu soli działają także jako środek łagodzący po ukąszeniach owadów. 2 łyżki soli Epsom rozpuść w szklance ciepłej wody i zanurz w niej gazę. Przykładaj przez kilka minut w ukąszone miejsca.

4. Kąpiel przeciw grzybicy stóp

Sól gorzka to również naturalny środek leczniczy przeciw grzybicy paznokci i stóp. Pół szklanki siarczanu magnezu rozpuść w misce ciepłej wody i mocz stopy 15 minut. Stosuj raz dziennie. Możesz dodać kilka kropli olejku eterycznego (np. z drzewka herbacianego lub miętowego). Uwaga! Taka kąpiel pomaga też przy ataku dny moczanowej, ale wtedy woda musi być bardzo ciepła (na tyle, aby nie poparzyć skóry).

Na podstawie artykułu Katarzyny Gwiazda-Iwańskiej z Vity