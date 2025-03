Siemię lniane koi jelita, pobudza je do ruchu i w konsekwencji ułatwia wypróżnianie. To nie jedyne zalety siemienia lnianego w kontekście poprawy zdrowia jelit. Siemię lniane odżywia też bardzo ważne bakterie jelitowe. Właściwości siemienia lnianego są bardzo szerokie.

Reklama

Spis treści:

Zarówno siemię lniane w całości, jak i mielone siemię lniane i olej lniany, świetnie wpływają na zdrowie jelit. To zasługa kilku ważnych substancji obecnych w siemieniu lnianym:

Prozdrowotnych i przeciwzapalnych kwasów omega-3 .

. Błonnika rozpuszczalnego tworzącego się wokół ziarenek siemienia lnianego po zalaniu go wodą.

tworzącego się wokół ziarenek siemienia lnianego po zalaniu go wodą. Siemię lniane zawiera lignany, prozdrowotne antyutleniacze.

Wszystkie te związki powodują bardzo pozytywny wpływ dodatku siemienia lnianego do diety, szczególnie w kontekście zdrowia jelit.

Kleik z siemienia lnianego, tworzący się po zalaniu nasionek lnu wodą, ma bardzo przyjazną strukturę dla jelit i całego układu pokarmowego. Z tego powodu poleca się stosowanie siemienia lnianego przy różnorodnych problemach pokarmowych:

zaparciach,

refluksie,

wrzodach żołądka i dwunastnicy,

chorobach zapalnych jelit,

zapaleniu śluzówki jelit,

aftach jamy ustnej,

hemoroidach.

Siemię lniane to przede wszystkim bogate źródło błonnika nierozpuszczalnego. Ten rodzaj błonnika ułatwia wypróżnianie, gdyż nawilża masy kałowe w jelicie, a jednocześnie przyspiesza ich poruszanie.

To jednak nie są jedyne zalety błonnika z siemienia lnianego. W niedawno opublikowanych badaniach naukowcy zauważyli jeszcze więcej pozytywnych efektów diety bogatej w błonnik lniany.

Przeprowadzili badania z wykorzystaniem myszy. Myszy podzielono na 4 grupy: karmione dietą bez błonnika, z błonnikiem sojowym, z błonnikiem celulozowym i błonnikiem z siemienia lnianego. Najkorzystniej wypadła grupa karmiona błonnikiem lnianym. Myszy z ostatniej grupy były bardziej aktywne fizyczne, miały więcej energii, niższy poziom cukru we krwi, a na dodatek nie przejadały się i ważyły mniej, niż myszy z innych grup.

Naukowcy spekulują, że to dzięki prebiotycznym właściwościom błonnika z siemienia lnianego. Oczywiście badania z udziałem myszy nie mogą być w 100% przekładane na ludzi, jednak wyniki są obiecujące i prawdopodobnie ludzie też bardzo korzystają na wzbogaceniu diety w siemię lniane.

Z naszych badań wynika, że wokół otoczki siemienia lnianego pokrytej śluzem pojawiają się korzystne bakterie fermentujące błonnik. Produkty fermentacji to przede wszystkim bardzo zdrowe i odżywiające ściany jelita kwasy tłuszczowe.

- komentują naukowcy w podsumowaniu swojej pracy badawczej.

Przy rozpoznaniu uchyłków jelita grubego można jeść siemię lniane w różnych postaciach, w tym w formie kisielu ze zmielonych lub całych nasion. Nie udowodniono, aby całe ziarenka pogarszały stan chorego.

Nasiona lnu uznawane są za ważny składnik diety przy tym schorzeniu, ponieważ dostarczają błonnika. Gdy jednak dojdzie do zapalenia uchyłków, z jadłospisu należy wykluczyć siemię lniane, gdyż wtedy konieczna jest dieta uboga w błonnik. Uchyłki jelita grubego to powstawanie małych kieszonek, zwanych uchyłkami, w ścianie jelita grubego, które mogą zatrzymywać resztki pokarmowe. Schorzenie prowadzi czasami do powikłań takich jak zapalenie uchyłków lub krwawienia.

W okresie zaostrzeń choroby nierozpuszczalny błonnik, a zatem również preparaty siemienia lnianego, mogą działać drażniąco na jelita. W tym czasie zalecane jest jego ograniczenie w diecie. Siemię lniane może być wypijane w trakcie okresów bezobjawowych i remisji.

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego jest chorobą przewlekłą z grupy nieswoistych chorób zapalnych jelit. Przebiega z okresami zaostrzenia objawów oraz remisji. Leczenie ma charakter przewlekły, a domowe metody mogą być uzupełnieniem terapii farmakologicznej.

Jeśli będziesz miała wskazać produkty korzystne dla zdrowia bakterii jelitowych, na pewno przyjdą ci do głowy wszystkie produkty fermentowane: kiszona kapusta, kiszone ogórki, sok z kiszonej kapusty i kefir. Okazuje się jednak, że (choć zdrowe), to nie te związki wywierają największy wpływ na jelita i bakterie je zasiedlające.

Znacznie ważniejszym czynnikiem poprawiający różnorodność i skład flory jelitowej, jest dostarczanie prebiotyków, czyli po prostu pożywienia dla bakterii. Musisz dbać o bakterie obecne w twoim jelicie, a nie tylko skupiać się na wprowadzaniu nowych np. z probiotykami.

Siemię lniane jest idealnym prebiotykiem. Wspiera dzięki temu zdrowie jelit i warto spożywać je, nawet jeśli nie masz problemów z zaparciami.

Jak pić siemię lniane? Wszystko zależy od celu, w jakim je stosujesz. Jeśli chcesz skorzystać z wszystkich zalet zdrowotnych siemienia, koniecznie miel je samodzielnie i jedz w mielonej postaci.

Siemię lniane działa lepiej i łagodniej na jelita w postaci skleikowanej. Odstaw nasiona namoczone wodą lub innym płynem na kilkanaście minut i dopiero potem wypij je, lub dodaj do posiłku.

Najbardziej skorzystasz z właściwości siemienia lnianego jeśli po prostu zaczniesz dodawać je do codziennej diety.

Dodawaj siemię do:

jogurtu,

koktajli,

owsianek,

sałatek,

posypuj nim kanapki.

Siemię lniane na zaparcia

Jeśli zależy ci najbardziej na pozbyciu się zaparć, zastosuj siemię w konkretny sposób:

2-3 łyżeczki siemienia lnianego zalej kilkoma łyżkami wody.

Odstaw je na przynajmniej 10 minut.

Wypij siemię samo lub dodaj do innego napoju (kefiru, jogurtu, mleka) i koniecznie popij je pełną szklanką wody.

Siemię lniane możesz mieszać z babką płesznik, która też ma właściwości przeczyszczające.

Źródła:

Tulika Arora, Olga Rudenko, Kristoffer Lihme Egerod, Anna Sofie Husted, Petia Kovatcheva-Datchary, Rozita Akrami, Mette Kristensen, Thue W. Schwartz, Fredrik Bäckhed. Microbial fermentation of flaxseed fibers modulates the transcriptome of GPR41-expressing enteroendocrine cells and protects mice against diet-induced obesity. American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism, 2018; DOI: 10.1152/ajpendo.00391.2018

Reklama

Czytaj także:

Zioła szwedzkie – zastosowanie, właściwości, skład

Jagody leśne i borówki amerykańskie - właściwości zdrowotne

Właściwości zdrowotne agrestu - 8 powodów dla których warto go jeść