Stosowanie siemienia lnianego to polecany domowy sposób na kaszel. Ten roślinny surowiec ma właściwości lecznicze, powlekające, regenerujące i przeciwzapalne. Warto sięgać po siemię lniane w trakcie przeziębienia, grypy i innych infekcji. Dowiedz się, jak stosować nasiona lnu na kaszel suchy, krtaniowy i nie tylko.

Na kaszel, zwłaszcza kaszel suchy, są polecane surowce roślinne, które wydzielają substancje śluzowe. Należy do nich siemię lniane, czyli nasiona lnu zwyczajnego. Związki w nim obecne pokrywają gardło i receptory kaszlowe w drogach oddechowych ochronną warstwą, dzięki czemu hamują odruch kaszlu. Co więcej, śluzy zawarte w tym surowcu mają właściwości przeciwzapalne i gojące.

Siemię posiada dużą ilość kwasów omega-3, a także lignanów i błonnika, witaminy (A, C, F i E) oraz składniki mineralne (m.in. potas, magnez, fosfor cynk żelazo mangan ). Ma wiele właściwości prozdrowotnych, z których warto korzystać nie tylko w czasie kaszlu. Składniki nasion lnu mają potencjalne korzyści zdrowotne, m.in. zmniejszają ryzyko chorób układu krążenia, miażdżycy, cukrzycy, nowotworów, zapalenia stawów, osteoporozy, chorób autoimmunologicznych i neurologicznych. Wspierają również układ odpornościowy.

Jeśli dokucza ci kaszel, warto pić kleik z siemienia lnianego. Skorzystaj z tej metody przygotowania nasion lnu do picia:

1 łyżkę siemienia lnianego (w postaci całych zmielonej) wymieszaj z ciepłą wodą (ok. 150 ml). Pozostaw na co najmniej 15 minut pod przykryciem. Przed wypiciem wymieszaj siemię dokładnie, jeśli mieszanina jest zbyt gęsta, dodaj odrobinę wody. Tak przygotowane siemię lniane spożyj od razu.

Jeśli zostawisz siemię lniane w wodzie na jakiś czas, zaobserwujesz powstanie charakterystycznej lepkiej mazi wokół nasionek. To błonnik rozpuszczalny. Właśnie ta substancja odpowiada za kojące i powlekające właściwości siemienia.

Oczywiście oprócz picia siemienia lnianego powinniśmy stosować też inne metody łagodzące kaszel. Przede wszystkim należy spożywać dużo płynów, nawilżać powietrze, robić inhalacje na kaszel. Warto również sięgać po napary ziołowe o właściwościach przeciwzapalnych i działających nawilżająco na śluzówkę dróg oddechowych (np. podbiał, prawoślaz, rumianek, szałwia).

Siemię lniane sprawdzi się też w leczeniu kaszlu krtaniowego. Należy stosować go w formie kleiku do picia. Kaszel krtaniowy to objaw choroby krtani, jest nazywany kaszlem szczekającym, ponieważ jego dźwięk przypomina szczekanie psa. Jest to kaszel nieproduktywny i uporczywy. W przypadku kaszlu krtaniowego oprócz oszczędzania głosu sprawdzą się wszelkie metody, które działają nawilżająco, przeciwzapalnie i regenerująco na drogi oddechowe. Dlatego warto sięgnąć po siemię lniane. Oprócz tego należy pić dużo płynów, nawilżać powietrze i robić inhalacje (więcej: domowe sposoby na zapalenie krtani). Jeżeli objawy nie ustępują albo są nasilone, trzeba skonsultować się z lekarzem, ponieważ konieczne może być leczenie choroby glikokortykosteroidami, a w przypadku nadkażenia bakteryjnego antybiotykiem.

Siemię lniane raczej nie powoduje skutków ubocznych i może być regularnie jedzone. Zbyt duża ilość siemienia lnianego w diecie może przyczynić się do dolegliwości bólowych brzucha, a także skutkować pojawieniem się wzdęć, nudności lub zaparcia.

Niektóre źródła podają, że surowe nasiona lnu zawierają glikozydy cyjanogenne, które spożyte w zbyt dużej ilości mogą działać toksycznie na organizm i powodować zatrucie siemieniem lnianym. Jedzone z umiarem siemię nie będzie szkodzić. Korzyści jedzenia umiarkowanej ilości nasion zdecydowanie przeważają nad możliwymi działaniami niepożądanymi.

Ważne jest, aby między spożyciem nasion lnu a posiłkami i lekami zachować godzinną przerwę, ponieważ związki śluzowe powlekające drogi pokarmowe wpływają niekorzystnie na wchłanianie leków i substancji odżywczych.

Najważniejsze przeciwwskazania do spożywania siemienia lnianego to niedrożność jelit oraz ostry ból brzucha, którego przyczyny nie znamy. Ostrożność powinny zachować osoby, którym dokuczają silne zaparcia oraz choroby zapalne jelit. Oczywiście przeciwwskazaniem jest również alergia na ten produkt.

Jak wspomniano wyżej, siemię lniane nie powinno być przyjmowane razem z lekami, ponieważ substancje śluzowe w nim zawarte hamują wchłanianie leku. Należy zachować odstęp czasowy.

