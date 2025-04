Siemię lniane od wieków z powodzeniem stosowane jest jako preparat leczniczy. Doskonale radzi sobie z kłopotami gastrycznymi, chroni układ pokarmowy oraz oddechowy. Warto wiedzieć, jak z niego korzystać, by faktycznie działało.

Reklama

Stosowanie siemienia lnianego

Siemię lniane stosuje się przede wszystkim jako środek o działaniu osłaniającym przewód pokarmowy. Wodne wyciągi z nasion powlekają błony śluzowe żołądka i przełyku, osłaniając je przed szkodliwymi substancjami. Co ciekawe, śluz z nasion lnu długo nie zmienia lepkości, dzięki temu może przemieszczać się aż do jelita grubego, dzięki czemu zatrzymuje szkodliwe związki i utrudnia ich wchłanianie. Nasiona lnu mają także właściwości delikatnie przeczyszczające. Pęcznieją w jelicie grubym, przyspieszają ruchy robaczkowe, a co za tym idzie, ułatwiają wypróżnianie. A dzięki zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych siemię m.in. zapobiegają miażdżycy i doskonale wpływają na elastyczność skóry. Warto wspomnieć także o ligninach, czyli fitoestrogenach zawartych w nasionach lnu. Są one szczególnie polecane kobietom w wieku około menopauzalnym, ponieważ regulują poziom estrogenów. Co ciekawe, ostatnie badania potwierdzają także, że codzienne spożywanie 5-10 g siemienia hamuje rozwój raka piersi u kobiet po menopauzie! Siemię lniane to także polecany przez zwolenników medycyny naturalnej środek do stosowania zewnętrznego. Wówczas podziała odmiękczająco i przeciwzapalnie. Jest też świetnym środkiem pielęgnacyjnym (działa korzystnie na włosy i skórę).

Poznaj niezwykłe właściwości siemienia przekazywane od pokoleń!

Siemię lniane - jak je przygotować, parzyć i pić

Siemię lniane można kupić w postaci niełuskanych ziarenek, mielone i w tabletkach. W tych dwóch ostatnich formach jest ono zwykle pozbawione kwasów tłuszczowych (odolejone). Odwar z nasion stosuje się w zapaleniu żołądka i uszkodzeniu błony śluzowej np. lekami (NLPZ, salicylanami), w przypadku suchego kaszlu i drapania w gardle. W takiej formie bywa stosowany również zewnętrznie do płukania jamy ustnej np. przy oparzeniu gorącymi płynami. Pęczniejące nasiona lnu stosuje się także przypadku zaparć. Rozdrobnione nasiona wymieszane z wodą można stosować zewnętrznie w postaci okładów na wrzody i w zapaleniu tkanki podskórnej.

Siemię lniane można pić na dwa sposoby sposobów:

Jako odwar /kisiel/ - 2-3 łyżki siemienia w postaci ziarenek zalej szklanką wody, gotuj powoli 15 min. Ostudź, przecedź. Wypij. Taki napój działa m.in. osłaniająco na przewód pokarmowy.

- 2-3 łyżki siemienia w postaci ziarenek zalej szklanką wody, gotuj powoli 15 min. Ostudź, przecedź. Wypij. Taki napój działa m.in. osłaniająco na przewód pokarmowy. Jako napar - łyżeczkę zmielonego siemienia zalej wrzątkiem, wymieszaj, wypij.

Czy siemię lniane odchudza?

Siemię lniane nie jest środkiem odchudzającym, ale może wspomóc proces utraty wagi, głównie dzięki dużej zawartości błonnika, który pęcznieje w układzie pokarmowym i daje uczucie sytości. Poza tym doskonale oczyszcza jelita i ułatwia wypróżnianie. Ponadto siemię odchudza, bo zawiera korzystne kwasy tłuszczowe, które ułatwiają chudnięcie. Nie można jednak z nim przesadzać, bo ma sporo kalorii (530 kcal w 100 g). 2 łyżki dziennie dodane do sałatki lub spożyte w formie kisielu wystarczą.

Siemię lniane na zaparcia

Siemię lniane doskonale radzi sobie z zaparciami dzięki wysokiej zawartości błonnika. Jego działanie potwierdziły badania kliniczne - po czterech tygodniach regularnego spożywania siemienia lnianego częstotliwość wypróżnień zwiększa się o około jedną trzecią.

Len na zaparcie: rozdrobnij 1-2 łyżki nasion, wlej pół szklanki letniej wody. Pozostaw na 30-60 min. Pij rano i wieczorem przez 2-4 tygodnie.

Siemię lniane na włosy

Siemię lniane działa na włosy kojąco. Regularnie spożywane, np. w postaci kisielu, sprawi, że będą szybciej rosły. Tak podziałają na nie kwasy tłuszczowe i minerały w nim zawarte. Można również stosować siemię bezpośrednio na włosy, np. w postaci maseczki nawilżającej. Spowoduje ona, że włosy będą lśniące, sprężyste, miękkie i jedwabiste.

Maseczka: zalej 4 łyżki siemienia dwoma szklankami wody. Gotuj 10 min. Przecedź. Na czyste, mokre włosy nałóż żel z siemienia. Po godzinie zmyj maskę i wysusz włosy.

Reklama

Siemię lniane - cena

Siemię lniane jest dość tanim surowcem. Półkilowa torebka kosztuje ok. 5 zł.